Nóng nhất thể thao sáng 11/7: Vào chung kết Wimbledon, Zverev đón nhiều cột mốc mới

Vào chung kết Wimbledon, Zverev đón nhiều cột mốc mới

Ở bán kết Wimbledon, Alexander Zverev đã xuất sắc đánh bại Arthur Fery 3-0 sau 2 giờ 14 phút. Theo thống kê, Zverev trở thành tay vợt nam người Đức thứ 3 lọt vào chung kết Wimbledon, sau nhà vô địch 3 lần Boris Becker và nhà vô địch năm 1991 Michael Stich.

Zverev ghi danh vào chung kết Wimbledon 2026

Anh cũng là người thứ 3 trong Kỷ nguyên Mở lọt vào trận chung kết tại Grand Slam tiếp theo ngay sau khi đoạt Grand Slam đầu tiên (đã vô địch Roland Garros), bên cạnh Andy Murray (2013) và Daniil Medvedev (2023). Dù vậy, cả 2 đều thua ở trận chung kết Grand Slam tiếp theo.

Bước vào trận chung kết Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp, Zverev hy vọng sẽ giành chiến thắng để trở thành tay vợt thứ 7 trong Kỷ nguyên Mở giành đoạt cú đúp Roland Garros - Wimbledon trong cùng một năm, sánh vai cùng Rod Laver, Bjorn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.

"Tiểu Serena" được ví với Federer, Nadal sau thất bại ở Wimbledon

Bình luận trên chương trình "Served", cựu tay vợt Andy Roddick đã lên tiếng bảo vệ Coco Gauff sau trận thua Karolina Muchova ở bán kết Wimbledon. Theo Roddick, "Tiểu Serena" gặp vấn đề về tâm lí - điều vẫn thường xảy ra ở các tay vợt hàng đầu như Roger Federer hay Rafael Nadal:

“Cô ấy đã quá căng thẳng. Đó là điều thường xảy ra khi bạn tiến gần tới trận chung kết Wimbledon. Bạn phải làm quen việc đối mặt với sự hồi hộp. Federer và Nadal cũng như vậy. Bạn nghĩ về họ như một tay vợt xuất sắc, nhưng họ từng nói: 'Tôi đã lo lắng đến mức đôi khi khó mà uống nổi nước".

Lý Hoàng Nam thắng Quang Dương, đối đầu Phúc Huỳnh ở 2 trận chung kết giải châu Á

Sau 2 lượt trận bán kết nội dung đôi nam nữ giải vô địch Pickleball châu Á mở rộng (AOPC) – Fitgon Cup 2026 kết thúc trong ngày 10/7, 2 cặp đấu lọt vào chung kết được xác định.

Lý Hoàng Nam đối đầu với Phúc Huỳnh trong trận chung kết đôi nam nữ

Theo đó, đôi Lý Hoàng Nam/Roos Van Reek thắng đôi Quang Dương/Amanda Hendry với tỉ số 11-10 và 11-5 còn đôi Phúc Huỳnh/Vivian Glozman thắng đôi Connie Lee/Vanshik Kapadia với tỉ số 11-5, 9-11 và 11-1. Trận chung kết giữa đôi Lý Hoàng Nam/Roos Van Reek và Phúc Huỳnh/Vivian Glozman sẽ diễn ra vào ngày 12/7.

Đáng chú ý, Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh sẽ gặp nhau ở cả chung kết đơn nam lẫn chung kết đôi nam nữ Open. Hai tay vợt sẽ đứng ở hai phía chiến tuyến trong hai trận đấu quan trọng, tạo nên một trong những màn đối đầu đáng chờ đợi nhất tại AOPC 2026.

Ngoài ra, nội dung đôi nam sẽ khởi tranh vào chiều ngày 11/7. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ chờ đợi Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh tiếp tục tiến sâu, qua đó kéo dài cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa hai tay vợt tại giải đấu năm nay. AOPC 2026 là giải đấu chính thức thuộc hệ thống của Liên đoàn Pickleball Châu Á (AFP). Giải diễn ra từ ngày 9-12/7 tại Phường Tân Hưng (TP.HCM).

Red Bull nhắm tay đua trẻ nếu Verstappen ra đi

Trên Sky Sports, bình luận viên David Croft tiết lộ đội đua Red Bull đang dành sự quan tâm cho Ollie Bearman, tay đua trẻ thuộc đội Haas như giải pháp thay thế tiềm năng cho Max Verstappen. Nhà cựu vô địch F1 còn hợp đồng với Red Bull đến năm 2028, nhưng có điều khoản cho phép anh gia nhập một đội khác vào mùa giải tới nếu không nằm trong top 2 bảng xếp hạng trước kỳ nghỉ hè sắp tới.

Ollie Bearman năm nay 21 tuổi, từng có 1 lần thi đấu cho đội Ferrari vào năm 2024. Thành tích tốt nhất của "Sao Mai" người Anh trong năm 2026 là vị trí thứ 5 tại Chinese GP hồi tháng 3. Kể từ đó, anh chỉ 1 lần lọt vào top 10.