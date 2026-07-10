Nóng nhất thể thao sáng 10/7: Raducanu được động viên, bán kết Wimbledon gặp sự cố

Huyền thoại McEnroe gửi lời động viên Raducanu sau cú sốc

Huyền thoại quần vợt John McEnroe đã lên tiếng động viên Emma Raducanu sau khi tay vợt số một Vương quốc Anh buộc phải rút lui khỏi Wimbledon 2026 vì chấn thương. Raducanu, hạng 33 thế giới, bị gãy xương do quá tải ở cẳng chân phải và thông báo bỏ giải ngay trước trận ra quân gặp Antonia Ruzic.

Raducanu được huyền thoại McEnroe động viên sau khi dính chấn thương nặng

Trước đó, Raducanu vừa gây ấn tượng khi vào chung kết Queen's Club nhưng sau đó liên tiếp bỏ giải Nottingham và phải kết thúc sớm các buổi tập tại Wimbledon vì đau chân. McEnroe bày tỏ hy vọng Raducanu sẽ sớm bình phục để trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian đầy hứa hẹn trên mặt sân cỏ.

Trận bán kết Wimbledon gặp sự cố

Trận bán kết đôi nam Wimbledon giữa Marcelo Arevalo/Mate Pavic và Kevin Krawietz/Tim Puetz đã phải tạm dừng vì một khán giả gặp sự cố y tế trên khán đài. Khi tỷ số đang là 1-1 ở set hai, dưới nền nhiệt khoảng 33 độ C, trọng tài James Keothavong thông báo dừng trận đấu để đội ngũ y tế hỗ trợ người hâm mộ.

Các tay vợt kiên nhẫn chờ ở khu vực gần lưới trước khi trận đấu được nối lại chưa đầy 10 phút sau đó. Thời tiết nắng nóng kéo dài đang gây nhiều lo ngại về sức khỏe của khán giả tại Wimbledon năm nay.

Arthur Fery đứng trước khoản thưởng khổng lồ tại Wimbledon

Hiện tượng Arthur Fery đang trở thành tâm điểm của Wimbledon 2026 khi tiến vào bán kết với tư cách tay vợt chủ nhà nhận vé đặc cách. Sau chiến thắng nghẹt thở trước Grigor Dimitrov và màn trình diễn thuyết phục trước Flavio Cobolli ở tứ kết, tay vợt 23 tuổi chỉ còn cách chức vô địch hai trận đấu.

Không chỉ danh tiếng tăng vọt, Fery còn đứng trước cơ hội thu về khoản tiền thưởng và giá trị thương mại lên tới khoảng 3 triệu bảng Anh nếu tiếp tục thăng hoa. Thành tích ấn tượng tại All England Club được kỳ vọng sẽ giúp ngôi sao trẻ bứt phá cả về sự nghiệp lẫn thu nhập.

Verstappen có thể rời Red Bull trong vài tháng tới

Tương lai của Max Verstappen tiếp tục trở thành chủ đề nóng khi xuất hiện thông tin điều khoản trong hợp đồng có thể cho phép anh chia tay Red Bull chỉ trong vài tháng tới. Nhà vô địch F1 bốn lần liên tiếp còn ràng buộc đến năm 2028, nhưng điều khoản đặc biệt sẽ được kích hoạt nếu đội đua không đáp ứng các mục tiêu về thành tích.

Trong bối cảnh Red Bull sa sút và Verstappen nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với chiếc xe hiện tại, tin đồn về khả năng chuyển sang McLaren ngày càng dày đặc. Đội đua nước Anh được cho là đã có những cuộc tiếp xúc ban đầu với ngôi sao người Hà Lan.