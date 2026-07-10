Bán kết tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic đại chiến Sinner, Zverev giải mã "ngựa ô" Fery

2 trận bán kết sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Jannik Sinner - Novak Djokovic: Khoảng 21h30, 10/7 (bán kết đơn nam Wimbledon)

Sau thất bại trước Djokovic ở bán kết Australian Open đầu năm, Sinner có cơ hội đòi nợ ngay tại mặt sân từng giúp anh đăng quang Wimbledon 2025.

Djokovic muốn chạm tới danh hiệu thứ 8 ở Wimbledon thì cần phải hạ Sinner ở bán kết

Xét về phong độ, Sinner đang nắm nhiều lợi thế. Tay vợt số 1 thế giới chưa thua trận nào trên sân cỏ trong năm 2026, nối dài chuỗi thống trị bắt đầu từ mùa giải trước. Khả năng giao bóng, trả giao bóng và đặc biệt là chất lượng những cú đánh hai bên đều đạt độ ổn định rất cao. Dù chưa chơi bùng nổ tuyệt đối tại Wimbledon năm nay, Sinner luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm và giữ được thể lực gần như nguyên vẹn sau các vòng đấu.

Trong khi đó, Djokovic vẫn chứng minh vì sao anh là tay vợt nguy hiểm nhất lịch sử Wimbledon. Huyền thoại Serbia đã có tới bảy chức vô địch tại All England Club và sở hữu tỷ lệ thắng hơn 84% trên mặt sân cỏ. Tuy nhiên, hành trình vào bán kết năm nay đã bào mòn đáng kể thể lực của tay vợt 39 tuổi. Trận tứ kết kéo dài 5 giờ 15 phút trước Felix Auger-Aliassime là trận đấu dài nhất lịch sử các trận tứ kết Wimbledon, buộc Djokovic phải tiêu hao rất nhiều năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Điểm đáng chú ý là cán cân đối đầu đang thay đổi rõ rệt. Sau giai đoạn lép vế, Sinner đã thắng 5 trong 6 lần gặp Djokovic gần nhất tại ATP Tour, bao gồm các trận bán kết US Open 2024, Roland Garros 2025 và Wimbledon 2025. Dù Djokovic từng chặn đứng chuỗi đó bằng chiến thắng tại Australian Open 2026, phần lớn những cuộc đối đầu gần đây đều cho thấy Sinner đã tìm ra lời giải trước lối chơi của đàn anh.

Về chiến thuật, chìa khóa sẽ nằm ở khả năng trả giao bóng. Djokovic vẫn là một trong những tay vợt trả giao bóng hay nhất lịch sử, nhưng Sinner hiện sở hữu cú giao bóng một uy lực hơn, đồng thời sẵn sàng áp sát baseline để kết thúc điểm chỉ sau vài pha bóng. Nếu duy trì được tỷ lệ giao bóng một cao và không để Djokovic kéo vào các loạt bóng bền quá dài, tay vợt người Ý sẽ kiểm soát phần lớn thế trận.

Ngược lại, cơ hội của Djokovic nằm ở kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu. Anh hiểu cách phá nhịp thi đấu của Sinner bằng những cú cắt bóng, thay đổi tốc độ và kéo đối thủ vào các game đấu căng thẳng. Nhưng để làm được điều đó trong điều kiện thể lực hiện tại sẽ là thử thách rất lớn.

Các nhà cái và thị trường dự đoán đều đánh giá Sinner là ứng viên sáng giá với khoảng 78-80% cơ hội chiến thắng. Con số này phản ánh không chỉ phong độ hiện tại mà còn lợi thế về tuổi tác, thể lực và xu hướng đối đầu trong hai năm qua.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-1.

Alexander Zverev - Arthur Fery: Khoảng 19h30, 10/7 (bán kết đơn nam Wimbledon)

Fery đang là câu chuyện cổ tích đẹp nhất Wimbledon 2026. Tay vợt hạng 114 thế giới trở thành wildcard đầu tiên kể từ Goran Ivanisevic năm 2001 vào bán kết sau chuỗi chiến thắng đầy cảm xúc, trong đó có màn hạ Grigor Dimitrov và mới nhất là đè bẹp Flavio Cobolli 6-4, 7-6, 6-0. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Anh sẽ tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của Fery.

Zverev có thể không gặp quá nhiều khó khăn trước tay vợt chủ nhà

Tuy nhiên, Zverev là thử thách hoàn toàn khác. Sau chức vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt người Đức đang chơi thứ quần vợt ổn định và tự tin nhất nhiều năm qua. Chiến thắng áp đảo 6-4, 6-4, 6-2 trước Taylor Fritz giúp Zverev lần đầu vào bán kết Wimbledon, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua trước đối thủ người Mỹ.

Điểm mạnh lớn nhất của Zverev nằm ở khả năng giao bóng. Anh đã tung ra 78 cú ace từ đầu giải, thắng tới 81% điểm giao bóng một và chưa để bất kỳ đối thủ nào thực sự áp đặt được thế trận. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng kinh nghiệm ở những trận đấu lớn, tay vợt số 3 thế giới gần như không để lộ nhiều điểm yếu.

Đây là lần đầu hai tay vợt chạm trán. Fery có thể tạo ra những thời điểm bùng nổ nhờ tinh thần hưng phấn và sự tiếp lửa từ khán giả, nhưng để duy trì điều đó trong cả trận trước một Zverev đang đạt phong độ đỉnh cao là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-0.