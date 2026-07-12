Nóng nhất thể thao sáng 12/7: Djokovic thừa nhận áp lực vì Grand Slam 25

Djokovic thừa nhận cảm thấy áp lực vì Grand Slam số 25

Sau khi để thua Sinner tại bán kết Wimbledon, Novak Djokovic đã bày tỏ sự không hài lòng bởi giới truyền thông liên tục nhắc đến câu chuyện Grand Slam số 25. “Tôi cần phải nói rõ một chuyện. Đó là giành được danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp không phải là mục đích bắt buộc hay cuối cùng của tôi. Mọi người đang nhắc tới chuyện ấy quá nhiều.

Tôi hiểu mọi người thật lòng mong muốn tôi có thể làm được nhưng đôi khi nhắc tới nhiều quá sẽ khiến tôi cùng đội ngũ của mình cảm thấy áp lực. Thậm chí, tôi cảm thấy hơi khó chịu rồi. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Grand Slam 25 của tôi có thể tới nhưng cũng có thể không tới. Đó không phải là nhiệm vụ bắt buộc phải làm”.

Cựu sao quyền anh ra nhạc công kích đối thủ

Cựu võ sĩ quyền anh hạng nặng, Andy Ruiz Jr, vừa quyết định ra bài hát “Step in the ring” – “Bước lên sàn đấu”. Bài hát này công kích đầy ẩn ý hướng tới những võ sĩ quyền anh hạng nặng khác như Anthony Joshua, Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Deontay Wilder. Trước đó, Andy Ruiz từng gây chấn động khi hạ gục Anthony Joshua vào năm 2019.

McIlroy sáng cửa vô địch Scottish Open

Tại giải Scottish Open với tổng giải thưởng 9 triệu USD, Rory McIlroy đang có cửa rất lớn để giành chức vô địch. Tay golf người Bắc Ireland đang xếp thứ 2 với tổng thành tích dưới 9 gậy so với tiêu chuẩn (-9), nhiều hơn 1 gậy so với người dẫn đầu là Johnny Keefer trước khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng.

Khán giả ủng hộ Ferrari dồn tài nguyên cho Lewis Hamilton

Trên GP Blog, một câu hỏi được đặt ra là Ferrari liệu có nên dồn tài nguyên cho Lewis Hamilton sau chặng đua tại Anh? Theo đó, 62,62% độc giả đồng ý với ý tưởng này. Điều đó tức là Leclerc sẽ phải nhường Hamilton trong những chặng đua tới dù vừa giành chiến thắng ấn tượng tại Silverstone.