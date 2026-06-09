Bồ Đào Nha gặp động đất trước thềm World Cup, Ronaldo và đồng đội có bị ảnh hưởng?

Động đất rung chuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo

Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đang tích cực chuẩn bị cho World Cup 2026 với quyết tâm xóa bỏ ký ức buồn từ thất bại trước Morocco ở vòng tứ kết World Cup 2022. Dù Bồ Đào Nha phải dừng bước sớm tại giải đấu cách đây 4 năm, Ronaldo vẫn ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup khác nhau.

Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha gặp động đất trước thềm World Cup

Trước thềm trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha bất ngờ trải qua một sự cố hiếm gặp khi rung chấn từ trận động đất ngoài khơi vùng Vịnh Mexico lan tới bang Florida (Mỹ), nơi “Brazil châu Âu” đang đóng quân.

Vào lúc 14h23 (giờ miền Đông nước Mỹ) hôm 8/6, nhà khí tượng học Matt Devitt cho biết trên mạng xã hội X rằng một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại Vịnh Mexico. Tâm chấn nằm cách Mantua (Cuba) khoảng 105 km về phía tây bắc, trong khi rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực ở Florida.

Sau đó, Devitt tiếp tục cho biết đây là trận động đất lớn thứ hai từng được ghi nhận tại Vịnh Mexico, theo dữ liệu của United States Geological Survey (USGS).

Đội tuyển Bồ Đào Nha hiện đặt đại bản doanh tại North County District Park ở Palm Beach Gardens, một trong những khu vực ghi nhận rung chấn. Tuy nhiên, không có báo cáo nào cho thấy Ronaldo và các đồng đội phải sơ tán hoặc thay đổi địa điểm tập luyện.

Dù một số cư dân tại Florida được yêu cầu rời khỏi nơi ở để đảm bảo an toàn, giới chức địa phương khẳng định trận động đất này không tạo ra nguy cơ sóng thần.

Trong bài đăng trên X, Devitt viết: “Đây là trận động đất lớn thứ hai từng được ghi nhận tại Vịnh Mexico, theo USGS”.

Về mặt chuyên môn, tuyển Bồ Đào Nha vẫn đang duy trì kế hoạch chuẩn bị bình thường cho World Cup. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez sẽ bước vào trận mở màn bảng K gặp CHDC Congo trên sân NRG Stadium ở Houston, Texas vào ngày 18/6. Sau đó, Ronaldo cùng đồng đội sẽ lần lượt chạm trán Uzbekistan và Colombia.

Với đội hình kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch tại giải đấu năm nay.