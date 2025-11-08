Djokovic bức xúc vì "BIG 4" bị hạ thấp, Sinner - Alcaraz lên đỉnh cao tennis

Trong bối cảnh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz thống trị làng quần vợt nam, Novak Djokovic đã bất ngờ lên tiếng bảo vệ di sản của nhóm “BIG 4”. Trong buổi họp báo mới nhất tại giải Hellenic Championships (Athens, Hy Lạp), tay vợt số 1 thế giới đã thẳng thắn chỉnh lại câu hỏi của một phóng viên khi người này cho rằng Djokovic phát biểu “Sinner và Alcaraz đã đưa tennis lên một đẳng cấp mới”.

Djokovic (người mặc quần trắng) gay gắt lên tiếng, anh không muốn di sản của "BIG 4" bị hạ thấp vô cớ

Djokovic lập tức phản bác: “Tôi không nói như vậy. Tôi chỉ nói rằng họ đang chơi ở đẳng cấp cao hơn so với phần còn lại hiện tại. Cần phải dành sự tôn trọng cho chúng tôi, Roger, Rafa, Andy Murray và tôi. Đó mới là đẳng cấp tennis chúng tôi đã thiết lập".

🎾 Sinner - Alcaraz thống trị, nhưng vẫn còn một khoảng cách lịch sử

Không thể phủ nhận, Alcaraz và Sinner chính là hai cái tên dẫn dắt tennis nam trong thời điểm hiện tại. Bộ đôi trẻ đang giữ vị trí số 1 và số 2 thế giới, đồng thời đã giành 9 trong 10 Grand Slam gần nhất. Sự ổn định, sự hoàn thiện về kỹ thuật, cùng lối chơi nhanh, mạnh, hiện đại khiến nhiều người xem họ như “kỷ nguyên mới của tennis”.

Tuy nhiên, Djokovic nhấn mạnh rằng, nếu đặt lên bàn cân so với thời kỳ vàng son của quần vợt nam, nơi anh cùng Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray thống trị gần hai thập kỷ, thì mọi sự so sánh đều cần thận trọng.

Từ 2003 đến 2025, "BIG 4" đã tạo ra gần như một đế chế gồm 69 danh hiệu Grand Slam, 14 danh hiệu ATP Finals, hàng trăm tuần nắm giữ vị trí số 1 thế giới và các cuộc đối đầu tạo nên những trận đấu được xếp vào hàng kinh điển.

Tennis trong giai đoạn đó không chỉ là thể thao, nó là sự giao thoa giữa phong cách, cá tính và những cuộc chiến mang tính lịch sử. Đó là lý do Djokovic yêu cầu truyền thông phải công bằng và tôn trọng di sản của thế hệ "Big 4".

🏆 Djokovic có lần thứ 145 vào chung kết ATP Tour

Trong khi tranh luận xoay quanh “kỷ nguyên mới” còn chưa lắng xuống, Djokovic vẫn miệt mài chứng minh giá trị của mình bằng hành động trên sân. Tại bán kết Hellenic Championships 2025, tay vợt 38 tuổi đã đánh bại Yannick Hanfmann, qua đó tiến vào trận chung kết ATP Tour thứ 145 trong sự nghiệp.

Ở trận chung kết, Djokovic sẽ đối đầu Lorenzo Musetti. Lịch sử đối đầu đang nghiêng mạnh về Djokovic với 8 trận thắng trong tổng số 9 lần hai tay vợt chạm trán. Trong 5 lần gần nhất, chiến thắng đều thuộc về ngôi sao 38 tuổi.

Tuy nhiên, Musetti đang có phong độ cao và được xem là một trong những tay vợt có khả năng tạo đột biến nhờ lối chơi giàu cảm xúc.

Tennis đang bước vào một thời kỳ chuyển giao. Sinner và Alcaraz tiếp tục viết câu chuyện của thế hệ mới. Nole muốn thế giới nhớ rằng, trước khi có kỷ nguyên trẻ này, "BIG 4" đã đưa tennis lên đỉnh cao chưa từng có và di sản ấy không thể bị hạ thấp chỉ bằng vài câu phát biểu.