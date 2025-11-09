Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video tennis Djokovic - Musetti: Khởi đầu khó khăn (Chung kết Athens Open)

Sự kiện: ATP Tour Novak Djokovic

(Novak Djokovic - Lorenzo Musetti, chung kết đơn nam Athens Open) Dù có tiếng tăm hơn nhưng Djokovic đã nhập cuộc không tốt trong trận chung kết.

  

Novak Djokovic bước vào chung kết Athens Open với phong độ tốt khi không phải đấu set 3 bất cứ trận nào từ đầu giải. Lorenzo Musetti trong khi đó đã phải cần tới 3 set để vượt qua những Sebastian Korda và một lão tướng khác là Stan Wawrinka.

Novak Djokovic

Novak Djokovic

Phong độ trước đó dù vậy không ảnh hưởng gì đến thế trận thực tế. Chỉ sau 3 game Djokovic đã mất break, anh bị dẫn 0-40 và chỉ cứu được 2 điểm break trước khi bị Musetti bẻ game. Musetti cũng suýt nữa bẻ game lần 2 ở game cầm giao tiếp theo của Djokovic, tay vợt người Ý không tận dụng được nhưng anh vẫn ung dung kết thúc set 1 với tỷ số 6-4.

Sang set 2, Musetti tiếp tục duy trì sự ổn định trong phần lớn set. "Phần lớn", bởi vì đúng vào thời điểm nhạy cảm anh lại mắc sai lầm, ở ván 8 tay vợt người Ý đã dẫn 30-15 nhưng sau đó thua liên tiếp 3 điểm vì các lỗi đánh hỏng không đáng có. Djokovic vẫn phải cứu 1 break ở game tiếp theo, nhưng anh đã không bỏ lỡ điểm break quý giá này và thắng set 2 với tỷ số 6-3.

Tiếp tục cập nhật...

