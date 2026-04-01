Nóng nhất thể thao sáng 1/4: Sếp lớn hé lộ lịch trình tiếp theo của Novak Djokovic

Sếp lớn hé lộ lịch trình của Novak Djokovic

Sau khi Novak Djokovic bỏ Miami Open và Monte Carlo, người hâm mộ đang đặt dấu hỏi về giải đấu tiếp theo mà Nole tham dự. Liệu tay vợt người Serbia có bỏ qua luôn mùa giải đất nện hay không? Theo tiết lộ mới nhất từ Feliciano Lopez, giám đốc điều hành của Madrid Open, Djokovic nhiều khả năng sẽ tham dự giải ATP 1000 tại Madrid.

"Tôi được thông báo rằng Djokovic muốn thi đấu tại Madrid. Lịch thi đấu của cậu ấy thường xuất hiện muộn nên chúng ta chờ xem. Madrid luôn là lựa chọn hàng đầu của cậu ấy trên mặt sân đất nện, chỉ sau Roland Garros".

Cựu vô địch Wimbledon khuyên Raducanu

Emma Raducanu vừa nhận được lời khuyên từ Marion Bartoli, cựu vô địch Wimbledon. Đó là nên gắn bó với một HLV lâu dài. "Với Emma, việc đổi HLV liên tục khiến cô ấy gặp khó. Bạn nên gắn bó với một HLV để tìm được sự ổn định. Hãy nhìn Sabalenka, cô ấy làm như vậy và giữ được phong độ một thời gian dài. Emma nên làm như vậy".

Nate Diaz tiết lộ đã từ chối McGregor

Theo tiết lộ mới nhất, Nate Diaz tiết lộ đã từ chối lời đề nghị gia hạn với UFC để gia nhập sàn MVP. Diaz cũng tiết lộ số tiền mà UFC đặt lên bàn đàm phán cao hơn nhiều nhưng võ sĩ này không chọn bởi UFC yêu cầu Diaz đấu với Conor McGregor. Theo Nate Diaz, "Gã điên" đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nên không đáng để thượng đài.

Cựu sao UFC chỉ ra lý do Israel Adesanya thua trận

Nhà cựu vô địch hạng gà của sàn UFC, Aljamain Sterling vừa chỉ ra lý do khiến Israel Adesanya thua trước Joe Pyfer. "Theo quan điểm của tôi, Izzy đã chậm đi trông thấy. Phản xạ hay phản ứng với tình huống của cậu ấy đã không còn như xưa. Tôi không phủ nhận Joe Pyfer nhưng rõ ràng Izzy đã xuống cả về thể lực lẫn phong độ".

Verstappen họp riêng với ban lãnh đạo đội đua Red Bull

Theo ESPN, Max Verstappen đã yêu cầu gặp riêng lãnh đội của Red Bull, Laurent Mekies và kỹ sư Gianpiero Lambiase sau chặng đua tại Trung Quốc. Tay đua người Hà Lan đã mời cả hai lên máy bay riêng trong chuyến hành trình từ Trung Quốc về Nice, kéo dài khoảng 12 tiếng. Verstappen đã giải tỏa được nhiều ức chế trong buổi nói chuyện thẳng thắn này.