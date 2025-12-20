Real Madrid liên tiếp gặp sự cố: Vinicius cười khi đội nhà thủng lưới, nữ bác sỹ bị quấy rối

Thời gian gần đây đang có nhiều biến động liên quan đến Real Madrid. Thành tích đội bóng không ổn định khiến HLV Xabi Alonso đang bị nghi sẽ mất ghế, còn ở ngoài sân đã xuất hiện thông tin CLB này sẽ thay đổi cấu trúc bộ máy nhằm bắt đầu mở cửa với vốn đầu tư bên ngoài, thay vì là một CLB được hội cổ động viên sở hữu.

Mới đây lại xuất hiện 2 sự cố nữa liên quan tới hình ảnh của Real Madrid. Một vụ có liên quan đến một trụ cột của CLB, và vụ còn lại thậm chí có thể gây ra những rắc rối pháp lý trong tương lai.

Vinicius cười đùa không đúng lúc

Real Madrid đã phải nhờ đến 2 bàn của Kylian Mbappe lẫn một bàn đá phản để thắng được đối thủ hạng dưới Talavera ở Cúp nhà Vua 3-2. Đây không phải một chiến thắng thuyết phục và tiếp tục duy trì sức ép lên ghế HLV trưởng của Xabi Alonso, và trước khi hết trận phản ứng của các cầu thủ Real ngồi ở khu vực kỹ thuật lại gây thêm sự chú ý.

Camera bắt gặp Vinicius cười đùa với Endrick đúng lúc Real Madrid thủng lưới lần 2 trước Talavera

Camera đã bắt gặp Vinicius và Endrick nói chuyện với nhau và Vinicius cười như nắc nẻ giữa lúc Talavera rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút bù giờ hiệp 2. Không chỉ Vinicius và Endrick cười đùa với nhau mà cả Arda Guler được cho là cũng cười, và có vẻ cả Franco Mastantuono cũng vậy.

Thước phim quay lại vụ cười đùa đã được đưa lên “mổ xẻ” trên chương trình truyền hình “El Chiringuito”, chương trình chuyên đi “soi” các sự cố dù là nhỏ nhất trên sân cỏ hàng tuần. Chương trình này thậm chí có thể… đọc môi cầu thủ hay HLV để moi ra đề tài phân tích, tạo cảm giác cho độc giả rằng một CLB nào đó đang có hục hặc ở hậu trường.

HLV Xabi Alonso đã bị đặt câu hỏi về chuyện này ở cuộc họp báo ngày thứ Sáu và ông cho biết mình chưa biết gì về điều đó. Trên mạng, fan Real Madrid đang chia rẽ quanh chuyện này: Nhiều người nghĩ các cầu thủ chỉ cười đùa với nhau gì đó chứ không phải cười vì đội nhà thủng lưới, nhưng cũng không ít fan cho rằng sự thiếu để tâm vào trận đấu là sự thiếu tôn trọng các cầu thủ này dành cho cả ban huấn luyện lẫn các đồng đội đang đá.

Scandal về bác sỹ dinh dưỡng

Câu chuyện thứ hai còn nghiêm trọng hơn, liên quan đến Itziar Gonzalez. Cô là bác sỹ dinh dưỡng của Real Madrid trước đây và làm việc thường xuyên với các cầu thủ (Dani Carvajal duy trì phong độ lâu dài nhờ chế độ ăn do cô Itziar thiết kế), tuy nhiên đã bị cho nghỉ việc và giờ đang dọa kiện CLB.

Theo nhiều phóng viên điều tra, Itziar được mời đến làm việc tại Real Madrid theo lời mời trực tiếp của chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên cô đã bị quấy rối bởi một số người thuộc bộ phận y tế, họ dọa rằng họ có thể mách lẻo Perez để khiến cô bị sa thải.

Nữ bác sỹ dinh dưỡng Itziar Gonzalez, người đang chuẩn bị hồ sơ kiện Real Madrid vì sa thải cô vô cớ

Itziar tố cáo những người này đã cố ý phá hoại quá trình làm việc của cô. Hành động phá hoại bao gồm đầu bếp nấu sai thức ăn mà cô đề nghị, bác sỹ hay chuyên gia trị liệu nói các cầu thủ cứ phớt lờ những gì cô yêu cầu và không cung cấp cho cô hồ sơ chữa trị chấn thương. Những người này sau đó vu cho cô là thiếu năng lực để Florentino Perez sa thải cô, mặc dù Itziar được nhiều cầu thủ Real Madrid tin tưởng.

Được biết ngay cả các cầu thủ cũng bị bất ngờ khi Itziar mất việc và có người đã đòi gặp trực tiếp Perez để nói về việc này. Không ít cầu thủ bày tỏ sự bất bình khi phải làm việc với những bác sỹ Real Madrid tuyển dụng, trong đó David Alaba đã quy cho những người này kém năng lực dẫn tới chấn thương của anh mất rất nhiều thời gian để bình phục.

Câu chuyện này đang gây nhiều xôn xao khi đã xuất hiện trên tờ Marca, một tờ thân Real Madrid. Cô Itziar là người có tiếng tăm khi không chỉ Real Madrid, không ít VĐV hàng đầu của thể thao Tây Ban Nha cũng tìm cô để được giúp đỡ, bao gồm cả Lamine Yamal, Robin Le Normand, cũng như Alberto Diaz và Mario Hezonja của môn bóng rổ.