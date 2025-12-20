Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Chelsea đòi nợ trước Newcastle, Everton mơ lại ngáng chân Arsenal

Newcastle – Chelsea: 19h30, 20/12

Newcastle và Chelsea đều vừa thắng giữa tuần này ở League Cup, giờ là lúc họ hướng sự trở lại với mặt trận Premier League. Newcastle đang đứng thứ 12 nhưng chỉ kém top 5 có 4 điểm, và đánh bại Chelsea tại St. James Park sẽ là một trong những cách giúp họ rút ngắn cách biệt đó.

Chelsea đã thua liên tiếp 3 trận trước Newcastle

Newcastle đang không có phong độ ổn định, họ đã ít nhất lọt lưới 1 bàn trong 9 vòng liên tiếp và sở hữu phong độ sân khách không có gì ấn tượng. Việc được trở lại St. James Park là điều rất mừng, do “The Magpies” đã giành hơn 70% số điểm mùa này tại đây, và nhìn chung thời Eddie Howe họ đã luôn ghi trung bình 2 bàn/trận khi đá sân nhà.

Chelsea thua cả 3 lần gặp Newcastle gần nhất nhưng “The Blues” đang trong nhóm dự Champions League và lịch thi đấu sắp tới của họ sẽ chỉ có mặt trận Premier League để tập trung vào. Hàng công Chelsea chưa phải số 1 giải đấu nhưng họ đang ngang bằng Arsenal về số trận giữ sạch lưới (8), trong đó họ đã không thủng lưới ở 5/7 vòng gần nhất.

Chelsea đang có một trong những hàng phòng ngự tốt nhất Premier League

Bên cạnh hàng thủ chặt chẽ, Chelsea trận này sẽ có sự trở lại của Cole Palmer trong lúc Estevao đang chấn thương, ngoài ra Moises Caicedo đã hết án treo giò. Bên phía Newcastle, Eddie Howe đã mất Tino Livramento hồi giữa tuần và trước đó là Dan Burn, Nick Pope, Kieran Trippier, Sven Botman, Will Osula và Emil Krafth, nên Howe sẽ phải có một số điều chỉnh bất đắt dĩ.

Newcastle đá rất máu trên sân nhà nhưng Chelsea gần đây rất vững chãi, kể cả khi rời Stamford Bridge. Chelsea chưa chắc sẽ nối lại mạch thắng trước đối thủ vùng Đông Bắc, nhưng Newcastle giữ 3 điểm ở lại cũng là rất khó.

Đội hình dự kiến: Newcastle: Ramsdale; Miley, Schar, Thiaw, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon. Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro. Dự đoán: Hòa 1-1.

Everton – Arsenal: 3h, 21/12

Đây sẽ là lần đầu tiên HLV Mikel Arteta thăm nhà mới của CLB cũ Everton, nhưng ông không có nhiều thời gian để ngắm cảnh khi đây sẽ là trận đấu hứa hẹn khó khăn cho “Pháo thủ”, trong lúc Man City đang rình để vượt lên chiếm ngôi đầu bảng.

Arsenal phải vô cùng vất vả mới không mất điểm trước Wolverhampton

Trận thắng đau tim 2-1 trước Wolves giúp Arsenal tiếp tục đứng đầu, nhưng Wolves là đội yếu nhất trong chuỗi trận hiện tại của Arsenal nên điều đó không tạo sự lạc quan cho các fan. Họ đang có sự lo ngại khi đội nhà đã giữ sạch lưới chỉ 1/6 vòng gần nhất, và 3 vòng gần đây đá sân khách Arsenal đều là bên bị dẫn bàn trước.

Trong khi đó, bầu không khí nghỉ lễ đang vui vẻ một cách chừng mực tại Everton. Họ đứng thứ 9 nhưng chỉ kém 2 điểm so với khu vực dự cúp châu Âu, dù vậy sân Hill Dickinson đã không còn quá đáng sợ do Everton đã thua 2/4 trận sân nhà gần nhất. Hơn nữa, “The Toffees” thua 6 trận từ đầu mùa ở Premier League thì tới 5 trận là trước các CLB đang dự Cúp C1.

Everton đã cầm chân Arsenal cả 2 lượt trận mùa trước

Arsenal dù vậy rất ngán Everton khi đã bị cầm hòa cả 2 lượt mùa trước, và Arsenal đang tổn thất đáng kể ở hàng thủ khi Ben White gia nhập danh sách bệnh binh đã có Mosquera, Gabriel, Havertz và Dowman, dù vậy trận này Calafiori sẽ đá do hết án treo giò. Bên phía Everton, Kiernan Dewsbury-Hall vừa bị chấn thương dây chằng và đội còn vừa phải nhả Iliman Ndiaye với Idrissa Gueye trở về tuyển đá CAN.

Những sự vắng mặt bên phía Everton có vẻ còn nghiêm trọng hơn những tổn thất của Arsenal, phần nhiều do Arsenal dày quân hơn. Everton nhiều khả năng vẫn sẽ khiến Arsenal phải toát mồ hôi, nhưng “Pháo” đủ sức mang 3 điểm trở lại Bắc London.