Những hoa khôi tại giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia các CLB 2026

Ở LPBank Ninh Bình, dù đội bóng đất cố đô chia tay tới 7 cầu thủ sau mùa giải trước, chủ công Đinh Thị Thuý vẫn tiếp tục gắn bó và đóng góp quan trọng cho đội. Không chỉ thể hiện vai trò chuyên môn, cô còn gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo và cá tính trên sân đấu.

Ngoại binh Trung Quốc Wang Yizhu của LPBank Ninh Bình cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm khi ghi tới 34 điểm trong trận ra quân của đội. Sở hữu chiều cao 1m87, cô không chỉ thi đấu hiệu quả mà còn gây thiện cảm với gương mặt ưa nhìn.

Một ngoại binh Trung Quốc khác là Wenhan Che của Binh chủng Thông tin cũng thu hút nhiều sự chú ý. Chủ công 25 tuổi, cao 1m94, lần đầu tiên đến Việt Nam thi đấu và gây ấn tượng bởi phong cách thi đấu mạnh mẽ cùng vẻ ngoài nổi bật.

Trong màu áo VTV Bình Điền Long An, Kim Thanh tiếp tục khẳng định sự đa năng khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí như chủ công, phụ công hay đối chuyền. Bên cạnh chuyên môn ổn định, cô cũng thường xuyên góp mặt trong danh sách những gương mặt nổi bật mỗi khi giải đấu diễn ra.

Ở Hà Nội Tasco Auto, Lê Thanh Thuý để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng ngược dòng trước Binh chủng Thông tin khi có tới 7 pha chắn bóng thành công. Sang trận thắng 3-0 trước Hoá Chất Đức Giang, cô tiếp tục đóng góp 6 điểm quan trọng cho đội nhà.