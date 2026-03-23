"Nữ thần" xinh đẹp, tài năng bậc nhất Olympic tiết lộ quan hệ căng thẳng với bố đẻ

Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng và vẻ ngoài nổi bật trên sân băng, Alysa Liu còn trở thành tâm điểm chú ý sau Olympic Mùa đông 2026. Tuy nhiên, đằng sau màn trở lại rực rỡ của “thiên thần băng” nước Mỹ là câu chuyện gia đình đầy phức tạp, đặc biệt là mối quan hệ với bố ruột.

Phát biểu gây sốc về bố

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone đầu tháng 3/2026, Liu gây bất ngờ khi nói rằng cô gần như tức giận khi thấy bố mình vui mừng trước quyết định trở lại thi đấu.

“Tôi không quan tâm ông ấy có vui hay không. Thậm chí tôi gần như nổi giận và nghĩ: Sao bố dám vui như vậy?”, Liu nói về bố mình, ông Arthur Liu.

Theo nữ VĐV 20 tuổi, cảm xúc này xuất phát từ những căng thẳng trong quá khứ. Sau khi cô tuyên bố giải nghệ hậu Olympic Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, bố cô từng phản đối quyết liệt. Vì vậy khi cô quay lại sân băng, việc ông tỏ ra vui mừng khiến Liu cảm thấy không thoải mái.

“Tôi nghĩ ông ấy không xứng đáng hạnh phúc vì quyết định này. Khi tôi bỏ cuộc, ông ấy đã rất giận. Tôi không muốn bố giận khi tôi quay lại, nhưng cũng không muốn bố quan tâm đến mức đó. Bố không nên có ý kiến gì cả”, cô chia sẻ.

Người bố đứng sau thần đồng trượt băng

Arthur Liu từng là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của con gái. Ông đã chi từ 500.000 đến 1 triệu USD để đầu tư cho việc huấn luyện, từ thuê HLV, sân tập đến các chuyến thi đấu quốc tế.

Nhờ sự đầu tư đó, Alysa Liu nhanh chóng trở thành thần đồng trượt băng của Mỹ, từng là nhà vô địch quốc gia trẻ nhất lịch sử. Tuy nhiên, áp lực lớn từ việc thi đấu đỉnh cao và sự can thiệp sâu của gia đình khiến cô dần cảm thấy kiệt sức.

Sau Olympic Bắc Kinh 2022, Liu gây sốc khi tuyên bố giải nghệ khi mới 16 tuổi. Cô thừa nhận mình giữ bí mật quyết định này với hầu hết mọi người vì sợ bị thuyết phục tiếp tục thi đấu.

Sau vài năm rời xa sân băng để trải nghiệm cuộc sống bình thường, Liu quyết định trở lại nhưng với điều kiện quan trọng, cô phải là người kiểm soát sự nghiệp của mình.

Sự thay đổi đó mang lại kết quả ngoài mong đợi. Tại Olympic Mùa đông Milano Cortina 2026, Liu giành 2 huy chương vàng, trong đó có tấm HCV đơn nữ, thành tích mà trượt băng Mỹ chờ đợi từ khi Sarah Hughes đăng quang năm 2002.

Dù vẫn giữ khoảng cách nhất định với bố, Liu cho biết điều đó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn với con đường mình chọn.

“Lần này tôi phải là người cầm lái. Đó là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục trượt băng", người đẹp Liu quả quyết nói.