"Nữ thần" chạm đỉnh cao Olympic, thay vì biết ơn lại "oán hờn" cha và HLV

Trong đêm thi lịch sử tại Olympic mùa Đông Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Alysa Liu khiến cả khán đài vỡ òa. Bài thi tự do hoàn hảo với 7 cú nhảy triple không sai sót giúp cô giành HCV, trở thành nữ VĐV Mỹ đầu tiên sau gần 25 năm chạm tới đỉnh cao trượt băng nghệ thuật.

Ở tuổi 20, Liu bước lên ngôi vô địch theo cách thuyết phục nhất, và chiến thắng chính quá khứ đầy áp lực của mình. Nhưng phía sau nụ cười và chiến thắng đầy ngẫu hứng là một hành trình không hề êm đềm.

Từ “cỗ máy săn huy chương” đến cú bỏ cuộc gây sốc

Từng vô địch quốc gia Mỹ khi mới 13 tuổi, Alysa Liu được định sẵn như một “dự án vàng” của trượt băng Mỹ. Nhưng chính kỳ vọng khổng lồ đó lại trở thành gánh nặng.

Năm 16 tuổi, cô bất ngờ giải nghệ, không thông báo trước, không lời giải thích. Đó là thời điểm Liu kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Phía sau quyết định ấy, người trong cuộc dần hé lộ những góc khuất.

Cha cô, Arthur Liu, thừa nhận sai lầm khi can thiệp quá sâu vào sự nghiệp con gái, từ việc thay HLV, thay môi trường tập luyện, đến việc để cô sống xa nhà trong giai đoạn nhạy cảm. “Con bé bắt đầu ghét trượt băng”, ông nói, một câu thừa nhận nặng trĩu.

Mâu thuẫn với cha: Tình yêu và khoảng cách

Trong nhiều năm, Arthur Liu không chỉ là cha mà còn là người quản lý, người định hướng, thậm chí là “người quyết định” sự nghiệp của con. Nhưng khi Liu trưởng thành, mối quan hệ đó bắt đầu rạn nứt.

Nữ VĐV từng nói cha mình “không thực sự là một phần trong đội của cô”. Sau khi giành HCV Olympic mùa Đông 2026, cô thậm chí khó chịu khi ông tỏ ra vui mừng với việc cô trở lại thi đấu, bởi với Liu, đó phải là lựa chọn cá nhân, không phải sự kỳ vọng từ người khác.

Sau tất cả, người cha buộc phải lùi lại. “Con bé nói: Con sẽ làm theo cách của con. Và tôi phải chấp nhận điều đó”, ông chia sẻ.

Tranh cãi với HLV: Ranh giới giữa kỷ luật và kiểm soát

Không chỉ gia đình, môi trường huấn luyện của Alysa Liu cũng gây tranh cãi. Trong một chia sẻ gây sốc, Liu tiết lộ từng bị kiểm soát nghiêm ngặt đến mức... hạn chế uống nước trong quá trình tập luyện. Cô mô tả đó là môi trường “điên rồ”, nơi mọi thứ đều bị giám sát.

Dù không nêu đích danh, HLV cũ Laura Lipetsky đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn, khẳng định luôn đặt sức khỏe VĐV lên hàng đầu.

Nhưng làn sóng tranh luận vẫn bùng nổ. Một bên bảo vệ kỷ luật thể thao đỉnh cao, bên kia đặt câu hỏi về ranh giới giữa rèn luyện và kiểm soát cực đoan.

Trở lại theo cách của riêng mình

Sau gần 2 năm rời xa sân băng, Liu trở lại ở tuổi 18 với một tuyên bố rõ ràng: “Nếu thi đấu, tôi sẽ làm theo cách của mình”.

Không còn là “phiên bản hoàn hảo” trong mắt người khác, cô chọn âm nhạc mình thích, giữ kiểu tóc mình muốn, và quan trọng nhất, giữ quyền quyết định.

Triết lý sống của Liu đơn giản: “Nếu không phải "nói vâng" thì hãy "nói không". Chính sự tự do đó đã giải phóng cô, cả về tinh thần lẫn phong độ.

Đỉnh cao Olympic và sự giải thoát

Tại Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Liu không chỉ giành HCV. Cô còn “viết lại định nghĩa chiến thắng”. Không còn áp lực phải làm hài lòng ai, không còn gánh nặng kỳ vọng, Liu thi đấu với niềm vui thuần khiết, điều từng khiến cô yêu trượt băng từ những ngày đầu.

Khoảnh khắc cô tạo hình trái tim gửi lên khán đài cho gia đình sau bài thi là biểu tượng đẹp, không hoàn hảo, nhưng đủ để hàn gắn.

Hành trình của Alysa Liu phản ánh một vấn đề quen thuộc trong thể thao đỉnh cao, áp lực thành tích, sự can thiệp của gia đình, ranh giới mong manh giữa huấn luyện và kiểm soát.

Nhưng điều khiến Liu trở nên đặc biệt không chỉ là tài năng, mà là cách cô dám rời bỏ tất cả, rồi quay lại, mạnh mẽ hơn, tự do hơn.

Ở tuổi 20, “thiên thần băng” không còn là sản phẩm của hệ thống. Cô là chính mình, đó mới là chiến thắng lớn nhất.