Onana muốn quay lại MU cạnh tranh với Lammens, bị "Quỷ đỏ" từ chối

Onana mắc hàng loạt sai lầm nghiêm trọng kể từ khi chuyển đến MU từ Inter Milan. Do vậy, đội chủ sân Old Trafford quyết định để anh ra đi dưới dạng cho mượn và chiêu mộ Senne Lammens thay thế.

Hợp đồng cho mượn của Onana với Trabzonspor sẽ đáo hạn trong vài tuần tới. Tờ The Mirror cho hay thủ môn 30 tuổi mong muốn trở lại sân Old Trafford để cạnh tranh vị trí với Lammens. Tuy nhiên, hy vọng đó gần như sẽ bị dập tắt khi “Quỷ đỏ” đang tiến hành tái thiết lực lượng trước mùa giải mới.

Onana gặp khó trong việc trở lại MU

Theo ESPN, MU đã bắt đầu tìm kiếm các bến đỗ tiềm năng khác cho Onana. Dù vậy, mức lương của thủ thành người Cameroon có thể trở thành rào cản lớn trong quá trình chuyển nhượng, đặc biệt khi thu nhập của anh dự kiến tăng lên sau khi MU đoạt vé dự Cúp C1 mùa tới.

Trabzonspor nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn mua đứt Onana, nhưng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng yêu cầu về phí chuyển nhượng của MU là quá cao.

Phó chủ tịch Trabzonspor, Zeyyat Kafkas phát biểu gần đây: "Con số mà MU đưa ra để bán Andre Onana rơi vào khoảng 45-50 triệu euro. Chủ tịch của chúng tôi đã thẳng thắn chia sẻ điều đó không khả thi, dựa trên thực tế tài chính của Trabzonspor.

Tôi không nghĩ thông tin đó ảnh hưởng đến Onana. Bởi suy nghĩ của cậu ấy là nếu không tiếp tục ở Anh, cậu ấy vẫn muốn thi đấu cho một CLB tại châu Âu. Gia đình cậu ấy cũng có cùng quan điểm. Chủ tịch Trabzonspor chỉ muốn nói rõ về tình hình thực tế của CLB. Tuy nhiên, nếu các điều kiện thay đổi, tình hình chuyển nhượng cũng có thể thay đổi".

Mùa giải này, Onana có màn trình diễn khá ấn tượng. Anh đã có 32 lần ra sân cho Trabzonspor và giữ sạch lưới 6 trận.