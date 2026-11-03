Nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử Kimi Antonelli xác lập những kỷ lục nào?

F1 chào đón nhà vô địch mới

Kimi Antonelli đã chính thức lên ngôi vô địch mùa giải F1 2026 sau khi cán đích thứ ba tại Mexico City Grand Prix hôm 1/11. Tay đua của đội Mercedes không cần chiến thắng chặng để hoàn tất mục tiêu, bởi vị trí trong top 9 ở chặng này là đủ giúp anh chắc chắn giành chức vô địch sớm 4 chặng.

Kimi Antonelli đã trở thành nhà vô địch mùa giải F1 trẻ nhất lịch sử.

Đây là danh hiệu thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của Antonelli, sau mùa giải bùng nổ với 9 chiến thắng. Đáng chú ý, tay đua người Italia mới bước sang mùa thứ hai thi đấu ở cấp độ cao nhất của môn đua xe Công thức 1, nhưng đã vượt qua hàng loạt cột mốc từng được những huyền thoại thiết lập.

Kỷ lục đáng chú ý nhất là danh hiệu nhà vô địch trẻ nhất lịch sử F1. Ở thời điểm đăng quang, Antonelli mới 20 tuổi 68 ngày, phá sâu thành tích tồn tại suốt 16 năm của Sebastian Vettel. Tay đua người Đức từng vô địch lần đầu cùng Red Bull năm 2010 ở tuổi 23 năm 134 ngày. Như vậy, Antonelli trẻ hơn người tiền nhiệm tới 3 năm 66 ngày.

Trước khi Antonelli xuất hiện, Vettel đứng đầu danh sách những nhà vô địch trẻ nhất, xếp sau là Lewis Hamilton (23 tuổi 300 ngày), Fernando Alonso (24 tuổi 58 ngày) và Max Verstappen (24 tuổi 73 ngày).

Antonelli cũng trở thành tay đua thứ ba trong kỷ nguyên hiện đại giành chức vô địch ngay ở mùa giải thứ hai tại F1, sau Jacques Villeneuve (1997) và Hamilton (2008). Trước đó, Juan Manuel Fangio cũng đăng quang lần đầu ở mùa giải thứ hai của giải vô địch thế giới năm 1951, dù ông đã có kinh nghiệm thi đấu Grand Prix từ trước khi F1 ra đời.

Giải “cơn khát 73 năm” của Italia

Chức vô địch của Antonelli còn mang ý nghĩa đặc biệt với đua xe Italia. Anh trở thành tay đua người Italia đầu tiên đăng quang F1 kể từ Alberto Ascari năm 1953, chấm dứt 73 năm chờ đợi của quốc gia từng sản sinh nhiều tên tuổi lớn trong môn thể thao tốc độ.

Antonelli là tay đua người Italia đầu tiên vô địch một mùa giải F1 kể từ năm 1953.

Trước Antonelli, đất nước hình chiếc ủng từng có hai nhà vô địch thế giới là Giuseppe Farina (1950) và Ascari (1952, 1953). Với 9 chiến thắng trong mùa giải 2026, Antonelli hiện đứng thứ hai trong danh sách những tay đua Italia có nhiều chiến thắng chặng nhất lịch sử F1, chỉ sau Ascari với 13 lần về nhất.

Một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của Antonelli diễn ra tại Monza hồi tháng 9. Anh trở thành tay đua Italia đầu tiên vô địch chặng Italian Grand Prix kể từ Ludovico Scarfiotti năm 1966, cách đây 60 năm.

Hàng loạt kỷ lục được thiết lập trước tuổi 20

Ngoài danh hiệu vô địch thế giới, Antonelli còn tạo nên nhiều cột mốc đáng chú ý ngay trong hai mùa giải đầu tiên. Max Verstappen vẫn giữ kỷ lục tay đua trẻ nhất thắng một chặng F1, khi làm được điều đó ở tuổi 18 tại Spanish Grand Prix 2016.

Tuy nhiên, Antonelli là tay đua duy nhất trong lịch sử F1 giành nhiều hơn một chiến thắng khi còn ở tuổi thiếu niên. Anh đã có 6 lần về nhất trước khi bước sang tuổi 20 hồi tháng 8.

Bảng xếp hạng F1 mùa giải 2026 sau chặng Mexico Grand Prix.

Trong mùa giải năm nay, tay đua Mercedes lần lượt trở thành người trẻ nhất giành pole tại Grand Prix Trung Quốc, người trẻ nhất dẫn đầu bảng xếp hạng vô địch thế giới sau Grand Prix Nhật Bản và người trẻ nhất hoàn tất cú hat-trick gồm pole, chiến thắng chặng và vòng đua nhanh nhất tại Trung Quốc.

Tại Monaco, Antonelli tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành tay đua trẻ nhất đạt Grand Slam. Đây là thành tích dành cho người giành pole, chiến thắng, vòng đua nhanh nhất và dẫn đầu tất cả các vòng chạy trong một chặng.

Chiếc Mercedes của Antonelli đang lao tới những kỷ lục với tốc độ chóng mặt.

Đáng chú ý, Antonelli còn thắng liên tiếp 5 chặng, từ Trung Quốc đến Monaco, thiết lập cột mốc chưa từng có về chuỗi 5 chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của một tay đua F1. Trước đó, ngay ở mùa giải ra mắt năm 2025, khi mới 18 tuổi, anh đã trở thành tay đua trẻ nhất dẫn đầu một chặng đua và lập vòng chạy nhanh nhất.

Với chức vô địch tại Mexico, Antonelli trở thành nhà vô địch thế giới thứ 36 trong lịch sử F1. Mới ở tuổi 20, tay đua đội Mercedes đã ghi những dấu ấn vô cùng đặc biệt khi viết lại hàng loạt kỷ lục của môn thể thao tốc độ chỉ trong một mùa giải.