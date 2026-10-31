Đua xe F1, Mexico City GP: Ferrari áp đảo ở các phiên chạy thứ 6

FP1: Charles Leclerc dẫn đầu với nhiều gương mặt mới lần đầu ra mắt F1

Charles Leclerc kết thúc FP1 với thành tích nhanh nhất, xếp trên Kimi Antonelli và Frederik Vesti. Leclerc đạt thời gian 1 phút 18,128 giây, nhanh hơn Antonelli 0,659 giây. Chiếc Mercedes thứ hai do Vesti điều khiển – người thay thế George Russell trong FP1 – chậm hơn Antonelli 0,1 giây.

Audi để quên quạt mát trên xe của Slater

Rất nhiều gương mặt mới đã xuất hiện trên đường đua ngay khi đèn xanh báo hiệu giờ chạy thử đầu tiên bắt đầu. Có tới 10 trong số 11 đội đua sử dụng các tay đua trẻ, chỉ Ferrari giữ nguyên đội hình chính thức.

Trong số đó có màn ra mắt F1 của tay đua thuộc chương trình đào tạo trẻ Red Bull và cũng là một trong những ứng viên hàng đầu tại Formula 2, Nikola Tsolov, điều khiển chiếc Racing Bulls của Liam Lawson. Bên cạnh đó, tay đua phát triển của Audi và á quân Formula 3, Freddie Slater, cũng lần đầu xuất hiện trên đường đua F1 khi cầm lái chiếc xe của Gabriel Bortoleto.

Độ bám đường là một vấn đề đáng kể trong giai đoạn đầu buổi chạy do mặt đường đua phủ nhiều bụi. Antonelli đã phải liên tục xử lý những pha trượt bánh khi đi qua khu vực sân bóng chày. Sergio Perez, tay đua chủ nhà, cũng gặp tình trạng tương tự.

Isack Hadjar phải cho chiếc Red Bull trôi chậm về khu vực pit do gặp sự cố power unit khi FP1 mới diễn ra được khoảng 10 phút. Ngay sau đó, Leclerc trở thành tay đua đầu tiên phá vỡ mốc 1 phút 20 giây với thành tích 1 phút 19,197 giây trên lốp Hard.

Nhà vô địch Formula 2 Leonardo Fornaroli – người thay thế Lando Norris tại McLaren – đã phải xử lý một pha trượt xe khi thoát cua số 11.

Màn ra mắt F1 của Slater gặp trở ngại khi buổi chạy trôi qua 30 phút khi Audi đã để tay đua trẻ người Anh ra đường đua trong tình trạng một chiếc quạt làm mát vẫn còn gắn trên hông xe. Thiết bị này có lẽ đã gây ra hư hỏng cho bộ phận power unit, khiến Slater phải ở trong pit một thời gian dài và đội đua Audi bị phạt 7.500 euro do sự cố đó.

Khi chuyển sang lốp Soft, ngay vòng chạy đầu tiên, Leclerc đã thiết lập thành tích 1 phút 18,128 giây, trong khi Antonelli chậm hơn anh 0,6 giây.

Xe an toàn ảo (VSC) cũng được kích hoạt khi FP1 còn chưa đầy 10 phút. Nguyên nhân là Jak Crawford – người thay thế Lance Stroll – đã dừng lại tại cua 1 do gặp sự cố.

Leclerc giữ vị trí số 1 khi 60 phút kết thúc, xếp trên Antonelli và Vesti. Đồng đội của anh tại Ferrari, Lewis Hamilton xếp hạng 4. Top 10 gồm các tay đua Ayumu Iwasa (thay thế Max Verstappen tại Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri, Ollie Bearman (Haas) và Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Hadjar vươn lên P11 sau sự cố trước đó, xếp trên Tsolov, Hulkenberg và Gabriele Mini – tay đua F2 thay thế Franco Colapinto tại Alpine.

Ryo Hirakawa (điều khiển chiếc Haas của Esteban Ocon) xếp P15. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Carlos Sainz (Williams), Fornaroli, Perez, Crawford, Luke Browning (điều khiển chiếc Williams của Alex Albon), Slater và Colton Herta (thay thế Valtteri Bottas tại Cadillac).

FP2: Leclerc nhanh nhất, Norris và Russell trong top 3

Các tay đua vắng mặt tại FP1 đã trở lại ở phiên chạy thứ 2 trong ngày. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một hàng dài xe xếp hàng ở cuối đường pit ngay thời điểm đèn xanh báo hiệu FP2 bắt đầu.

Esteban Ocon đã thông báo “không có trợ lực lái” trong những vòng chạy kiểm tra ban đầu, buộc phải quay trở lại garage. Tình huống xảy ra đúng lúc đồng đội Ollie Bearman cũng tấp vào lề đường đua trong chốc lát.

Tay đua người Anh sau đó đã có thể tiếp tục di chuyển và trở lại khu vực pit. Trong khi đó, Max Verstappen thiết lập cột mốc đầu tiên với thành tích 1 phút 20,474 giây bằng bộ lốp Soft. Thành tích này nhanh chóng bị Lindblad và Hadjar vượt qua.

Sau khi phần lớn các tay đua hoàn tất lượt chạy đầu tiên, Hamilton đưa Ferrari lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 18,741 giây.

Tuy nhiên, Leclerc sau đó đã nhanh hơn Hamilton gần 0,5 giây. Anh cũng tránh được những pha khóa bánh mà các tay đua liên tục gặp phải.

Những phút tiếp theo đáng chú ý với tình huống giữa Verstappen và Lawson. Khi bám theo Carlos Sainz, cả hai chạy song song qua cua 12 và không ai chịu nhường đường. Va chạm xảy ra, khiến các mảnh vỡ văng khắp mặt đường và buộc phiên chạy phải tạm dừng cờ đỏ.

Lawson khẳng định Verstappen đã “đâm thẳng vào mình”. Vụ việc được các trọng tài ghi nhận và xử phạt mỗi tay đua lùi 1 bậc xuất phát trong cuộc đua chính tiếp theo mà cả hai tham dự.

Khi cờ xanh trở lại, các tay đua tiếp tục cải thiện thành tích của mình. Norris đã vươn lên P1 cho McLaren, đẩy Leclerc xuống P2. Trong khi đó, những lỗi liên tiếp đã ảnh hưởng đến vòng chạy lốp Soft của tay đua người Monaco.

Những khó khăn của Ferrari tiếp tục xuất hiện khi Hamilton gặp sự cố và phải dừng xe ngay trên đường đua. Xe an toàn ảo (VSC) được triển khai. Thông điệp qua radio đã tiết lộ tay lái #44 gặp sự cố về công suất xe.

Leclerc mang lại hy vọng cho “ngựa chiến” khi giành lại vị trí P1 với thành tích 1 phút 17,827 giây, vượt qua Norris và Antonelli. Sau đó, Russell cải thiện thành tích để vươn lên P3, chỉ chậm hơn 0,003 giây so với kết quả của Norris.

Không tay đua nào có thể vượt qua Leclerc trong giai đoạn cuối của FP2. Nhờ đó, anh kết thúc ngày thứ Sáu với tư cách tay đua nhanh nhất, xếp trên Norris, Russell, Antonelli và Verstappen.

Hadjar đứng thứ 6, xếp trên Lindblad và Gasly. Lawson cùng Piastri hoàn tất top 10. Hamilton xếp hạng 11 sau khi phải kết thúc phiên chạy sớm. Theo sau anh lần lượt là Alonso, bộ đôi Haas gồm Ocon và Bearman, cùng Hulkenberg.

Colapinto giành vị trí P16, xếp trên Sainz, Perez, Albon, Stroll (Aston Martin), Bottas (Cadillac) và Bortoleto.

Ngày thi đấu đầu tiên đã khép lại. Các tay đua và đội đua sẽ có thời gian điều chỉnh và chuẩn bị lại trước khi bước vào FP3, sau đó là phiên phân hạng diễn ra vào thứ Bảy.