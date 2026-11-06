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MU muốn thắng Aston Villa, Fernandes phải đổi vị trí

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Tờ The Sun đưa ra 3 ba lời khuyên dành cho HLV Carrick trước cuộc chiến với Aston Villa vào cuối tuần này.

   

Bruno Fernandes và Tielemans hoán đổi vị trí

Chiến thắng đầy cảm xúc hồi giữa tuần tại Champions League giúp Michael Carrick mua thêm được chút ít thời gian. Cuối tuần, ông thầy người Anh tiếp tục đối diện với áp lực khi Man United đối đầu với Aston Villa tại Ngoại hạng Anh. Đây có thể coi là ngày phán quyết của Carrick bởi nếu thua, khả năng ông mất ghế trong thời gian tập trung ĐTQG tháng 11 là rất cao.

Fernandes về đá tiền vệ trung tâm sẽ giúp MU có cơ hội phát triển bóng nhanh từ tuyến dưới

Fernandes về đá tiền vệ trung tâm sẽ giúp MU có cơ hội phát triển bóng nhanh từ tuyến dưới

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để Carrick thoát hiểm tại Old Trafford? Chuyên gia chiến thuật của The Sun, Dean Scoggins đã đưa ra 3 lời khuyên cho ông thầy người Anh với những lập luận rất sắc bén. Đầu tiên, chuyên gia này khuyên nên kéo Bruno Fernandes về đá tiền vệ trung tâm cùng Kobbie Mainoo.

Carlos Baleba chấn thương trong khi Andrey Santos thi đấu chưa đạt yêu cầu. Nếu như thông thường, Carrick sẽ dùng Tielemans đá cặp cùng Mainoo nhưng cặp đôi này cho thấy sự không ăn ý trong những lần kết hợp hồi đầu mùa giải. Chưa biết tình hình đã được cải thiện hay chưa nhưng Bruno Fernandes lui về không phải là ý kiến tồi.

Thứ nhất, Aston Villa đá với đội hình 4-2-2-2 và các cầu thủ thường bó vào trung lộ để phát triển bóng từ phần sân nhà. Nếu MU muốn gây áp lực ngay từ phần sân của đối thủ, Tielemans sẽ là lựa chọn hợp lý hơn so với Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khá chậm trong những pha áp sát và không thể gây áp lực đủ lớn dành cho đối thủ.

Thứ hai, cũng chính bởi lối chơi này của Aston Villa, Bruno Fernandes sẽ có khoảng trống để xử lý bóng ở phần sân nhà. Ai cũng biết những đường chuyền nhanh của tiền vệ này nguy hiểm cỡ nào và Cunha cùng Mbeumo sẽ có cơ hội bứt tốc. Ngoại trừ Mings, các trung vệ của Aston Villa đều khá chậm chạp và MU nên tận dụng điều đó.

Đã đến lúc thay Diallo bằng Lacey

Điều chỉnh thứ hai mà Dean Scoggins khuyên Carrick là việc cho Shea Lacey đá chính thay cho Amad Diallo. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà chơi rất nhiệt tình nhưng đang có phong độ không tốt. Lối chơi của Diallo cũng bị đối thủ tại Ngoại hạng Anh "bắt bài" nên không còn tạo được đột biến nhiều như ở mùa giải trước. Đó là lúc Man United cần có sự tươi mới ở hành lang cánh.

Sự xuất hiện của Lacey sẽ giúp MU tấn công dễ hơn

Sự xuất hiện của Lacey sẽ giúp MU tấn công dễ hơn

Shea Lacey mới 19 tuổi nhưng thi đấu rất chững chạc và tự tin. Đây chính là điều Man United cần vào lúc này, một cầu thủ dám nghĩ dám làm khi những cái tên khác trên hàng công đã bị đối phương theo sát. Hàng thủ của Aston Villa có xu hướng bó vào trong nên đất diễn của tài năng trẻ này không phải là không có.

Việc được tập cùng đội một cũng giúp Lacey trưởng thành hơn khá nhiều. Cầu thủ này không còn ham rẽ ngang rồi dứt điểm nữa mà biết nhìn ra kẽ hở ở hàng thủ đối phương để phối hợp với đồng đội.

Tất nhiên, CĐV Man United không nên kỳ vọng quá nhiều bởi dẫu sao Lacey vẫn thiếu kinh nghiệm nhưng một chút bất ngờ dành cho hàng thủ Aston Villa ở hành lang cánh phải cũng là điều nên làm.

Phải đặc biệt chú ý tới Nicolas Jackson

Lời khuyên thứ ba của chuyên gia tới từ The Sun là cảnh giác với Nicolas Jackson. Cầu thủ Senegal đã có 5 bàn sau 8 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh. So với thời ở Chelsea, Jackson đã biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn. Điều quan trọng là Unai Emery đang biết cách tận dụng tối đa ưu điểm của cầu thủ này.

MU cần cực kỳ cảnh giác với Nicolas Jackson

MU cần cực kỳ cảnh giác với Nicolas Jackson

Ông thầy người Tây Ban Nha yêu cầu Jackson không chỉ chạy bó vào trung lộ mà còn mở ra biên phải. Khi ấy, Manzambi, một cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật khác sẽ trám vào vị trí trung tâm hàng công. Đây chính là vấn đề mà Man United cần lưu tâm. Maguire có thể thi đấu hay không vẫn là câu hỏi lớn.

Trong trường hợp De Ligt phải đá trung vệ lệch phải, cầu thủ người Hà Lan sẽ rất vất vả khi đối đầu với Jackson. Ngoài ra, việc Luke Shaw và Dorgu chưa thể trở lại khiến Leny Yoro vẫn phải đá hậu vệ phải. Nếu như 1 đấu 1, cầu thủ người Pháp sẽ không có lợi thế trước Jackson hay Manzambi. Bởi vậy, Carrick cần chỉ đạo trung vệ lệch phải và hậu vệ phải bọc lót cho nhau tốt khi MU tấn công.

Tất nhiên, Aston Villa vẫn còn những con bài chiến thuật khác nhưng nếu có thể khai thác vào điểm yếu của đối thủ, cửa thắng của MU trong trận đấu này không phải là không có.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mu-muon-thang-aston-villa-fernandes-phai-do...

-06/11/2026 11:54 AM (GMT+7)
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