Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Hai đội bất bại gặp nhau (V-League)
(18h, 6/11, vòng 7 V-League) Hai đội đều đang bất bại 4 trận liên tiếp trước màn đụng độ tối nay.
V-League | 18h, 6/11 | Hà Tĩnh
Điểm
Thanh Tùng
Văn Huy,
Viết Triều
Helerson
Tiến Đạt
Văn Đức
Duy Thường
Trọng Hoàng
Luiz Antonio
Atshimene
Daniel
Điểm
Nguyên Mạnh
Tyler James
Felix Eboa
Tuấn Dương
Mạnh Quỳnh
Ngọc Sơn
A Mít
Ti Phông
Tuấn Hải
Caio Cesar
Romulo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hà Tĩnh đã bất bại 4 vòng liên tiếp, trong đó có chiến thắng trước Thể Công và cầm hòa SLNA có phong độ cao. Phong độ của Daniel Passira (5 bàn) từ khi chuyển tới từ Hà Nội đã giúp CLB này rất nhiều dù Passira không thường xuyên đá chính, bên cạnh đó Hà Tĩnh rất vững trên sân nhà khi đã thắng 2 - hòa 1 sau 3 trận.
Nam Định cũng đang bất bại 4 trận nhưng họ đã thắng liên tiếp 3 vòng để leo lên đầu bảng. Nam Định đang thích nghi tốt với sự vắng mặt Xuân Son khi đã chia sẻ bàn thắng giữa 2 tuyến tiền vệ & tiền đạo (8 cầu thủ ghi bàn), trong đó Trần Ngọc Sơn đá tiền vệ lại đang dẫn dầu danh sách với 3 bàn.
Hà Tĩnh không tỏ ra thành công lắm trong các trận gặp Nam Định gần đây, họ thua 0-2 trên sân nhà ở lượt về mùa trước và đã thắng 1 - hòa 1 - thua 3 trước Nam Định từ 2024 đến nay, lần thắng duy nhất là trong một trận đấu Xuân Son không có mặt. Nam Định hiện cũng không có Xuân Son nhưng hàng công đang vào guồng với nhiều mũi nhọn nguy hiểm, khiến cơ hội có điểm cho Hà Tĩnh vẫn khá thấp.
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