Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Hai đội bất bại gặp nhau (V-League)

V-League | 18h, 6/11 | Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Tĩnh vs Nam Định Nam Định Điểm Thanh Tùng Văn Huy, Viết Triều Helerson Tiến Đạt Văn Đức Duy Thường Trọng Hoàng Luiz Antonio Atshimene Daniel Điểm Nguyên Mạnh Tyler James Felix Eboa Tuấn Dương Mạnh Quỳnh Ngọc Sơn A Mít Ti Phông Tuấn Hải Caio Cesar Romulo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Định Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Thanh Tùng, Văn Huy,, Viết Triều, Helerson, Tiến Đạt, Văn Đức, Duy Thường, Trọng Hoàng, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel Nguyên Mạnh, Tyler James, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, A Mít, Ti Phông, Tuấn Hải, Caio Cesar, Romulo

Hà Tĩnh đã bất bại 4 vòng liên tiếp, trong đó có chiến thắng trước Thể Công và cầm hòa SLNA có phong độ cao. Phong độ của Daniel Passira (5 bàn) từ khi chuyển tới từ Hà Nội đã giúp CLB này rất nhiều dù Passira không thường xuyên đá chính, bên cạnh đó Hà Tĩnh rất vững trên sân nhà khi đã thắng 2 - hòa 1 sau 3 trận.

Nam Định cũng đang bất bại 4 trận nhưng họ đã thắng liên tiếp 3 vòng để leo lên đầu bảng. Nam Định đang thích nghi tốt với sự vắng mặt Xuân Son khi đã chia sẻ bàn thắng giữa 2 tuyến tiền vệ & tiền đạo (8 cầu thủ ghi bàn), trong đó Trần Ngọc Sơn đá tiền vệ lại đang dẫn dầu danh sách với 3 bàn.

Hà Tĩnh không tỏ ra thành công lắm trong các trận gặp Nam Định gần đây, họ thua 0-2 trên sân nhà ở lượt về mùa trước và đã thắng 1 - hòa 1 - thua 3 trước Nam Định từ 2024 đến nay, lần thắng duy nhất là trong một trận đấu Xuân Son không có mặt. Nam Định hiện cũng không có Xuân Son nhưng hàng công đang vào guồng với nhiều mũi nhọn nguy hiểm, khiến cơ hội có điểm cho Hà Tĩnh vẫn khá thấp.

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