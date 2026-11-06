Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Hai đội bất bại gặp nhau (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Thành Phố Đồng Nai vs SHB Đà Nẵng
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hamburger SV vs Borussia M'gladbach
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Venezia vs Udinese
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Toulouse vs Strasbourg
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Everton vs Coventry City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Sevilla vs Alavés
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Ninh Bình vs Bắc Ninh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Elversberg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Mainz 05 vs Bayern Munich
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
RB Leipzig vs Augsburg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Arsenal vs Hull City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Auxerre vs Paris FC
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Troyes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Troyes - TRO Troyes
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Elche vs Real Betis
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Ipswich Town vs Bournemouth
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Köln vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Le Mans vs Monaco
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Freiburg vs Union Berlin
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Hoffenheim vs Schalke 04
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lens vs Olympique Marseille
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Hai đội bất bại gặp nhau (V-League)

Sự kiện: V-League 2026-27 CLB Nam Định

(18h, 6/11, vòng 7 V-League) Hai đội đều đang bất bại 4 trận liên tiếp trước màn đụng độ tối nay.

   

V-League | 18h, 6/11 | Hà Tĩnh

Hà Tĩnh
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Hai đội bất bại gặp nhau (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Hai đội bất bại gặp nhau (V-League) - 1
Nam Định
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Hai đội bất bại gặp nhau (V-League) - 1
Thanh Tùng, Văn Huy,, Viết Triều, Helerson, Tiến Đạt, Văn Đức, Duy Thường, Trọng Hoàng, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Hai đội bất bại gặp nhau (V-League) - 1
Nguyên Mạnh, Tyler James, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, A Mít, Ti Phông, Tuấn Hải, Caio Cesar, Romulo

Hà Tĩnh đã bất bại 4 vòng liên tiếp, trong đó có chiến thắng trước Thể Công và cầm hòa SLNA có phong độ cao. Phong độ của Daniel Passira (5 bàn) từ khi chuyển tới từ Hà Nội đã giúp CLB này rất nhiều dù Passira không thường xuyên đá chính, bên cạnh đó Hà Tĩnh rất vững trên sân nhà khi đã thắng 2 - hòa 1 sau 3 trận.

Nam Định cũng đang bất bại 4 trận nhưng họ đã thắng liên tiếp 3 vòng để leo lên đầu bảng. Nam Định đang thích nghi tốt với sự vắng mặt Xuân Son khi đã chia sẻ bàn thắng giữa 2 tuyến tiền vệ & tiền đạo (8 cầu thủ ghi bàn), trong đó Trần Ngọc Sơn đá tiền vệ lại đang dẫn dầu danh sách với 3 bàn. 

Hà Tĩnh không tỏ ra thành công lắm trong các trận gặp Nam Định gần đây, họ thua 0-2 trên sân nhà ở lượt về mùa trước và đã thắng 1 - hòa 1 - thua 3 trước Nam Định từ 2024 đến nay, lần thắng duy nhất là trong một trận đấu Xuân Son không có mặt. Nam Định hiện cũng không có Xuân Son nhưng hàng công đang vào guồng với nhiều mũi nhọn nguy hiểm, khiến cơ hội có điểm cho Hà Tĩnh vẫn khá thấp.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Video bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: "Hat-trick" xà ngang xui xẻo (V-League)
Video bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: "Hat-trick" xà ngang xui xẻo (V-League)

(Vòng 6 V-League) 3 lần bóng đập xà ngang là điềm xui không thể tưởng tượng cho bên thua cuộc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-ha-tinh-nam-dinh-hai-doi-...

-06/11/2026 11:54 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN