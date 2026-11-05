Đỉnh cao tennis Paris Masters: Alcaraz đối mặt hiểm họa, Shelton và Ruud tranh vé tứ kết

Berrettini - Alcaraz: Khoảng 1h, 6/11 (Vòng 3 đơn nam Paris Masters)

Carlos Alcaraz đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Paris Masters 2026, nhưng tay vợt Tây Ban Nha sẽ phải vượt qua thử thách không dễ dàng mang tên Matteo Berrettini ở vòng 3.

Berrettini tiến vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất sau hai trận đấu đầy khó khăn. Tay vợt người Italia vượt qua Brandon Nakashima sau ba set, trước khi đánh bại Ugo Humbert sau hai set căng thẳng. Vũ khí đáng gờm nhất của Berrettini vẫn là cú giao bóng uy lực, giúp anh chủ động trong những pha bóng ngắn và tạo điều kiện tung ra các cú thuận tay tấn công.

Trong khi đó, Alcaraz khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 7-6, 6-3 trước Alex Michelsen. Sau chức vô địch Vienna Open tuần trước, tay vợt Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy thể trạng sung mãn và khả năng kiểm soát thế trận tốt trên mặt sân cứng trong nhà.

Điểm mấu chốt của cuộc đối đầu nằm ở khả năng trả giao bóng của Alcaraz. Nếu hóa giải được những cú giao bóng một của Berrettini, anh có thể khai thác điểm yếu ở phía trái tay đối thủ bằng tốc độ, những pha đổi hướng và khả năng phòng ngự phản công.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Alcaraz với 3 chiến thắng sau 4 lần gặp nhau. Berrettini đủ sức tạo ra một set đấu giằng co, nhưng sự toàn diện và phong độ ổn định giúp Alcaraz chiếm ưu thế.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng Berrettini 2-0.

Shelton - Rinderknech: Khoảng 18h30, 5/11 (Vòng 3 đơn nam Paris Masters)

Ben Shelton đang có cơ hội tiến sâu tại Paris Masters 2026, nhưng hạt giống số 3 người Mỹ sẽ phải vượt qua Arthur Rinderknech, tay vợt Pháp sở hữu khả năng giao bóng đáng gờm và lợi thế khán giả nhà ở vòng 3.

Shelton bước vào vòng 3 sau chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4 trước Cameron Norrie. Tay vợt người Mỹ cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tốt, phát huy hiệu quả những cú giao bóng uy lực và lối chơi tấn công chủ động.

Đáng chú ý, Shelton đang thu hút sự quan tâm khi có thông tin Juan Carlos Ferrero, cựu HLV của Carlos Alcaraz, sẽ gia nhập ban huấn luyện của anh từ năm 2027. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn của ngôi sao người Mỹ.

Phía bên kia lưới, Rinderknech cũng thể hiện phong độ tích cực. Sau khi vượt qua Francisco Cerundolo nhờ đối thủ bỏ cuộc ở set quyết định, tay vợt Pháp đánh bại Mattia Bellucci 6-4, 6-1.

Trên mặt sân cứng trong nhà, cả hai đều có khả năng tận dụng giao bóng để tạo lợi thế. Tuy nhiên, Shelton nhỉnh hơn về sức mạnh trong những pha tấn công, khả năng bùng nổ và sự đa dạng khi triển khai bóng.

Rinderknech có thể gây khó khăn nhờ những cú giao bóng tốt cùng sự cổ vũ của khán giả Pháp, nhưng Shelton vẫn được đánh giá cao hơn về khả năng giành vé vào tứ kết.

Dự đoán kết quả: Shelton thắng Rinderknech 2-0.

Struff - Ruud: Khoảng 23h, 5/11 (Vòng 3 đơn nam Paris Masters)

Casper Ruud đứng trước cơ hội giành vé vào tứ kết Paris Masters 2026, nhưng tay vợt Na Uy cần vượt qua thử thách mang tên Jan-Lennard Struff ở vòng 3.

Struff vừa trải qua trận đấu căng thẳng trước Thiago Tirante, ngược dòng thắng 6-7, 6-3, 7-6. Tay vợt Đức gây ấn tượng khi tạo ra 13 cơ hội giành break, nhưng hiệu quả giao bóng hai vẫn là điểm yếu đáng lo ngại.

Trong khi đó, Ruud thể hiện phong độ thuyết phục với chiến thắng 6-3, 6-4 trước tài năng trẻ Rafael Jodar. Tay vợt 27 tuổi cho thấy sự ổn định trong những pha bóng bền, khả năng điều bóng chính xác và tận dụng cơ hội tốt.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Struff với 3 chiến thắng sau 4 lần gặp nhau. Tuy nhiên, Ruud thắng cuộc chạm trán gần nhất tại Bắc Kinh năm 2023.

Trên mặt sân cứng trong nhà, Struff có lợi thế giao bóng và tấn công nhanh, nhưng Ruud nhỉnh hơn về khả năng duy trì nhịp độ, hạn chế lỗi và khai thác những cú giao bóng hai của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Casper Ruud thắng Struff 2-1.

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