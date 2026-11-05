Video tennis Alcaraz - Michelsen: Ngược dòng tie-break thần sầu (Paris Masters)

Alcaraz đã phải mất 3 set để thắng Michelsen ở Tokyo cách đây 1 tháng và trận này hứa hẹn cũng không dễ cho ngôi sao người TBN. Michelsen đã mất break trước ở ván 5 nhưng đòi lại ngay ở ván kế tiếp sau một ván đấu khá dài.

Carlos Alcaraz

Hai tay vợt phải vào tie-break để định đoạt set 1 và Michelsen tưởng như sẽ thắng khi đã dẫn tới 4-1. Nhưng Alcaraz lật ngược thế cờ một cách không thể chê vào đâu được, anh thắng 6 điểm liên tiếp và bẻ 2 mini-break để thắng 7-4.

Sang set 2, Michelsen từ chỗ suýt nữa có break ở ván 7 đã đến lượt chính mình bị mất break khi phải đối mặt 3 điểm break ở ván kế tiếp. Alcaraz không bỏ lỡ cơ hội này, giành thắng lợi ở ván cầm giao tiếp theo để thắng set với tỷ số 6-3. Vượt qua Michelsen sau 1 giờ 42 phút, Alcaraz sẽ gặp Matteo Berrettini ở vòng 3.