Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Video tennis Alcaraz - Michelsen: Ngược dòng tie-break thần sầu (Paris Masters)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Carlos Alcaraz

(Carlos Alcaraz - Alex Michelsen, vòng 2 đơn nam Paris Masters) Alcaraz đã thể hiện khả năng ngược dòng tie-break một cách rất ấn tượng.

  

Alcaraz đã phải mất 3 set để thắng Michelsen ở Tokyo cách đây 1 tháng và trận này hứa hẹn cũng không dễ cho ngôi sao người TBN. Michelsen đã mất break trước ở ván 5 nhưng đòi lại ngay ở ván kế tiếp sau một ván đấu khá dài.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Hai tay vợt phải vào tie-break để định đoạt set 1 và Michelsen tưởng như sẽ thắng khi đã dẫn tới 4-1. Nhưng Alcaraz lật ngược thế cờ một cách không thể chê vào đâu được, anh thắng 6 điểm liên tiếp và bẻ 2 mini-break để thắng 7-4.

Sang set 2, Michelsen từ chỗ suýt nữa có break ở ván 7 đã đến lượt chính mình bị mất break khi phải đối mặt 3 điểm break ở ván kế tiếp. Alcaraz không bỏ lỡ cơ hội này, giành thắng lợi ở ván cầm giao tiếp theo để thắng set với tỷ số 6-3. Vượt qua Michelsen sau 1 giờ 42 phút, Alcaraz sẽ gặp Matteo Berrettini ở vòng 3.

Carlos Alcaraz

7-6 (7-4), 6-3

Alex Michelsen

3

Aces

2

0

Lỗi kép

0

68%

Tỷ lệ giao bóng 1

75%

72%

Giao bóng 1 ăn điểm

61%

77%

Giao bóng 2 ăn điểm

61%

2/4

Điểm Break

1/3

26

Điểm Winner

12

31

Lỗi đánh hỏng

23

14/15

Điểm trên lưới

10/16

79

Tổng số điểm

62
Video tennis Djokovic - Hijikata: Cay đắng ngược dòng (Paris Masters)
Video tennis Djokovic - Hijikata: Cay đắng ngược dòng (Paris Masters)

(Tin thể thao - Tin tennis) Djokovic nhập cuộc rất quyết tâm để kiếm vé dự ATP Finals 2026 nhưng kết quả không được như ý.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/video-tennis-alcaraz-michelsen-nguoc-dong-tie-...

-05/11/2026 02:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN