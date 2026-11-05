Video tennis Alcaraz - Michelsen: Ngược dòng tie-break thần sầu (Paris Masters)
(Carlos Alcaraz - Alex Michelsen, vòng 2 đơn nam Paris Masters) Alcaraz đã thể hiện khả năng ngược dòng tie-break một cách rất ấn tượng.
Alcaraz đã phải mất 3 set để thắng Michelsen ở Tokyo cách đây 1 tháng và trận này hứa hẹn cũng không dễ cho ngôi sao người TBN. Michelsen đã mất break trước ở ván 5 nhưng đòi lại ngay ở ván kế tiếp sau một ván đấu khá dài.
Carlos Alcaraz
Hai tay vợt phải vào tie-break để định đoạt set 1 và Michelsen tưởng như sẽ thắng khi đã dẫn tới 4-1. Nhưng Alcaraz lật ngược thế cờ một cách không thể chê vào đâu được, anh thắng 6 điểm liên tiếp và bẻ 2 mini-break để thắng 7-4.
Sang set 2, Michelsen từ chỗ suýt nữa có break ở ván 7 đã đến lượt chính mình bị mất break khi phải đối mặt 3 điểm break ở ván kế tiếp. Alcaraz không bỏ lỡ cơ hội này, giành thắng lợi ở ván cầm giao tiếp theo để thắng set với tỷ số 6-3. Vượt qua Michelsen sau 1 giờ 42 phút, Alcaraz sẽ gặp Matteo Berrettini ở vòng 3.
|
Carlos Alcaraz
|
7-6 (7-4), 6-3
|
Alex Michelsen
|
3
|
Aces
|
2
|
0
|
Lỗi kép
|
0
|
68%
|
Tỷ lệ giao bóng 1
|
75%
|
72%
|
Giao bóng 1 ăn điểm
|
61%
|
77%
|
Giao bóng 2 ăn điểm
|
61%
|
2/4
|
Điểm Break
|
1/3
|
26
|
Điểm Winner
|
12
|
31
|
Lỗi đánh hỏng
|
23
|
14/15
|
Điểm trên lưới
|
10/16
|
79
|
Tổng số điểm
|
62
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