Đua xe F1, United States GP: Antonelli giành pole trước thềm cuộc đua định đoạt nhà vô địch

Sau ngày thứ 6 kỉ lục với 207 vi phạm giới hạn đua tất cả, FIA đã phải “nới lỏng” khu vực đua tại một số góc cua như góc cua thứ 12, 15, và 20. Sự chú ý được đổ dồn về phía Ferrari khi Leclerc đã dẫn đầu tại cả 2 phiên chạy trong ngày đua đầu tiên.

Nửa thời gian FP3 trôi qua, Leclerc trở lại vị trí dẫn đầu với thành tích 1 phút 35,127 giây, đánh bại chính bản thân tại FP2. Tới khi những bộ lốp Soft xuất hiện, Antonelli đoạt lại vị trí số 1 trong thoáng chốc, trước khi bị hủy kết quả.

Leclerc cũng thúc đẩy vượt quá giới hạn và cũng bị xóa một số kết quả top đầu. Chung cuộc, Hamilton dẫn đầu đoàn với thành tích 1 phút 34,893 giây. Verstappen chen chân vào giữa hai tay đua Ferrari tại vị trí thứ 2. Antonelli và Russell nằm ngoài top 3, dẫn trước Piastri, Hulkenberg, Norris, và cuối cùng trong top 10 là Gasly, Hadjar.

Kết quả FP3

Ba phiên luyện tập kết thúc, cùng với số lượng vi phạm đáng lo ngại, mọi tay đua đều có nguy cơ tìm đường ra khỏi top 16 và bị loại ngay tại Q1. Aston Martin dẫn đầu đoàn đua ngay khi đèn xanh sáng lên tại cuối đường pit.

Leclerc tạm giữ vị trí dẫn đầu sau lượt chạy đầu tiên với thành tích 1 phút 35,2 giây. Bộ đôi Red Bull vươn lên top 3 với cách biệt chỉ dưới 0,1 giây. Antonelli và Russell cách vị trí dẫn đầu lên tới gần 1 giây, khi cả 2 đều chỉ sử dụng bộ lốp C3.

Sang tới lượt chạy thứ 2, Antonelli vươn lên vị trí thứ 5, trong khi Russell cải thiện lên vị trí thứ 8. Ở phía sau, Colapint, Ocon, Albon, Perez, Bottas, và Gasly nằm ngoài top 16 khi Q1 chỉ còn lại 4 phút.

Norris trở lại đường đua và vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 35,029 giây. Bộ đôi Alpine cải thiện lên tới vị trí thứ 13 và 14. Stroll, Sainz đã bị đẩy ra khỏi top 16 và bị loại cùng với Ocon, Albon, Perez, và Bottas.

Cách biệt giữa hai bộ lốp giữa được thể hiện rõ rệt tại Q1

Ferrari đánh bại cột mốc 1 phút 35 giây đầu tiên, nhưng Verstappen lại chiếm vị trí dẫn dầu với thành tích 1 phút 34,471 giây. Norris dẫn trước hai tay đua Mercedes tại vị trí thứ 2. Trong khi đó, Hamilton và Leclerc lần lượt xếp vị trí thứ 5 và thứ 7. Cả 2 đều sử dụng bộ lốp Soft cũ. Lindblad, Gasly, Colapinto, Bearman, Alonso, và Bortoleto nằm ngoài top 10 trước thềm lượt chạy cuối tại Q2.

Ngay khi chuyển sang bộ lốp mới, Leclerc trở lại vị trí dẫn đầu với thời gian 1 phút 34,198 giây, dẫn trước Antonelli và Russell. Lindblad vươn lên vị trí thứ 9, an toàn tiến vào Q3 cùng Lawson tại vị trí thứ 10. Gasly, Hulkenberg, Bortoleto, Colpinto, Alonso, Bearman là những tay đua bị loại tại Q2.

Hai tay đua Racing Bulls tiếp tục lọt vào top 10

Ferrari đánh mất tốc độ của họ, khi mà Leclerc và Hamilton chỉ xếp vị trí thứ 4 và thứ 6 sau lượt chạy đầu tiên. Trong khi đó, Antonelli chiếm vị trí pole với thành tích 1 phút 34,035 giây, dẫn trước bộ đôi Verstappen và Hadjar.

Antonelli mắc lỗi trong vòng cuối cùng của Q3, nhưng không ai có thể chạm tới vị trí số một của tay đua người Ý. Hai tay đua Red Bull giữ vị trí thứ 2 và thứ 3. Hamilton vượt qua Russell cho vị trí thứ 5. Norris trở lại vị trí thứ 8 phía sau Piastri sau khi bị hủy kết quả. Và cuối cùng là Lindblad và Lawson tại vị trí thứ 9 và thứ 10.

Thứ tự xuất phát United States GP 2026

Với Lindblad, Colapinto, Bortoleto nhận án phạt, Gasly sẽ xuất phát từ vị trí thứ 10, và Alonso vươn lên vị trí thứ 12. Antonelli có lợi thế lớn trước đối thủ trong cuộc đua vô địch, nhưng hai chiếc Red Bull sẽ không để tay đua người Ý có một cuộc đua “dễ thở”. Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 3h rạng sáng ngày 26 tháng 10.