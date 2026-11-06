Rộ tin Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha vì có đối thủ cạnh tranh mới

Lời chia tay đột ngột

ĐT Bồ Đào Nha sẽ không có Cristiano Ronaldo ở đợt triệu tập sắp tới, sau khi chân sút huyền thoại này quyết định giã từ đội tuyển trong một thông báo đăng tải vào tối ngày 5/11. Hiện dư luận đang đồn đoán rất nhiều lý do vì sao Ronaldo đưa ra quyết định này.

Hành động cuối cùng của Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha là bỏ đội giữa đợt tập trung

Ở đợt tập trung trước, Ronaldo sau khi đá chính ở trận gặp xứ Wales (và tịt ngòi dù dứt điểm 7 lần, bao gồm một pha đệm cận thành vọt xà) đã bị HLV Jorge Jesus đưa lên ghế dự bị để thay bằng Goncalo Ramos ở trận tiếp theo. Ramos ghi bàn trận đó và còn tiếp tục lập công ở 2 trận kế tiếp, giúp Bồ Đào Nha cầm chắc vé vào tứ kết UEFA Nations League.

Tuy nhiên Ronaldo đã đột ngột rời đội tuyển để bay về Saudi Arabia, cho rằng HLV Jesus đã thất hứa và thiếu tôn trọng anh do không cho vào thi đấu ở trận thắng Na Uy 2-1. Ronaldo dù vậy đã xin lỗi cho hành động của mình, bày tỏ sự chấp nhận với mọi án phạt do LĐBĐ Bồ Đào Nha đưa ra, và sẵn sàng quay lại phụng sự đội tuyển.

Đáng nói là sau khi tiến hành đình chỉ thi đấu với Ronaldo theo đúng luật định, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã chỉ phạt tượng trưng với Ronaldo gồm khoản tiền hơn 250 euro kèm 30 ngày treo giò, vừa đủ để án phạt hết hạn khi đợt tập trung sắp tới diễn ra. Ai cũng giả định rằng Ronaldo sẽ lại góp mặt cho “Seleccao” ở các trận sắp tới, nhất là khi họ đã chắc vé và HLV Jesus có thể cho anh vào đá nhiều hơn.

Đối thủ cạnh tranh mới

Mới đây, tờ Abola (Bồ Đào Nha) đã cho biết quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo xuất phát từ việc CR7 phát hiện ra ý định của HLV Jesus về danh sách triệu tập sắp tới. Theo đó, Gustavo Varela của CLB Monza đã được điền tên vào danh sách sơ bộ và trong hôm nay 6/11, tiền đạo 21 tuổi này sẽ được công bố là một trong những cầu thủ được triệu tập.

Gustavo Varela là chân sút số 1 của Serie A từ đầu mùa và sẽ lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Bồ Đào Nha trong tháng này

Có vẻ việc Varela được gọi lên đã làm phật ý Ronaldo, anh cho rằng HLV Jesus không định cho mình đá trọn 90 phút 2 trận sắp tới (gặp Đan Mạch & xứ Wales) khi vị trí trung phong của Bồ Đào Nha sẽ có cả Varela, Ronaldo lẫn Goncalo Ramos. 2 trận này thực tế không còn quá nhiều ý nghĩa, Đan Mạch có thắng Bồ Đào Nha cũng khó có thể lấy được ngôi đầu bảng, nên “Seleccao” sẽ dễ né được các đối thủ mạnh ở tứ kết.

Varela đang có phong độ rất cao tại Serie A và được trao giải thưởng Ngôi sao đang lên của tháng 10. Chỉ trong tháng qua Varela đã ghi 5 bàn & 1 kiến tạo trong 5 trận, hiện từ đầu mùa anh đã có 9 bàn để dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải. Tính tổng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển, Varela đã có 12 bàn & 1 kiến tạo.

LĐBĐ Bồ Đào Nha đã có sự quan tâm dành cho Varela và có động cơ để đưa tiền đạo này khoác áo tuyển càng nhanh càng tốt. Dù sinh ra tại Lisbon và đã chơi ở mọi cấp độ tuyển trẻ cho Bồ Đào Nha, Varela có bố là cựu tuyển thủ Cape Verde (đội tuyển đã gây chấn động tại World Cup vừa qua) và anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển xứ đảo này.