Real đánh bại Barca - PSG để chiêu mộ Gabriel, MU cay đắng mất ngọc quý

Real Madrid sắp hoàn tất thương vụ đình đám

Real Madrid đang chuẩn bị hoàn tất một thương vụ khiến các bộ phận tuyển trạch của hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu phải chú ý. Việc chiêu mộ tài năng trẻ người Anh Gabriel JJ, mới 16 tuổi, hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

Gabriel sắp gia nhập Real Madrid

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã vượt lên trước những đối thủ sừng sỏ như PSG, Bayern Munich, Man City, Chelsea và Barcelona. Tất cả đều từng tiếp cận người đại diện của Gabriel sau khi cầu thủ này quyết định rời Manchester United.

Quyết định chia tay sân Old Trafford của Gabriel lập tức khiến nhiều ông lớn châu Âu vào cuộc. Tài năng của tiền đạo trẻ này đã thu hút sự chú ý đặc biệt sau khi liên tiếp phá vỡ những kỷ lục về độ tuổi trong bóng đá Anh.

Dù cuộc chia tay MU diễn ra không êm đẹp, kéo theo những ồn ào liên quan đến gia đình và người đại diện, Real Madrid vẫn không thay đổi sự quan tâm. Ngay từ đầu, đội bóng Tây Ban Nha đã chiếm vị thế thuận lợi trong cuộc đua giành chữ ký của một trong những tài năng triển vọng nhất nước Anh.

Gabriel từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh ở mọi cấp độ. Đáng chú ý, ngay trong trận ra mắt UEFA Youth League mùa giải năm nay, cầu thủ này đã lập hat-trick.

Từ thần đồng MU đến ngôi sao được săn đón

Gabriel JJ sinh ngày 6/10/2010. Việc bước sang tuổi 16 là cột mốc quan trọng, giúp tháo gỡ những thủ tục phức tạp liên quan đến việc chia tay Manchester United.

Gabriel JJ gây ấn tượng trong màu áo đội trẻ MU

Gabriel gia nhập MU năm 2022, sau khi lần lượt trưởng thành từ các học viện trẻ của Chelsea, Arsenal và West Ham. Khi mới 11 tuổi, cầu thủ này đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ kỹ thuật cá nhân đặc biệt. Những video Gabriel thực hiện hàng nghìn lần tâng bóng mà không để bóng chạm đất thu hút sự chú ý lớn.

Quá trình phát triển tại Manchester của tiền đạo trẻ cũng đáp ứng kỳ vọng. Năm 2025, khi mới 14 tuổi, Gabriel ra mắt đội U18 MU bằng cú đúp vào lưới Leeds United. Viên ngọc quý này trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử CLB được thi đấu cho đội bóng ở cấp độ này.

Mùa giải tiếp theo, Gabriel ghi 26 bàn sau 29 trận và được bầu chọn là Cầu thủ U18 xuất sắc nhất Premier League. Đến năm 2026, Gabriel JJ tiếp tục gây ấn tượng với cú hat-trick trong trận ra mắt UEFA Youth League trước Sabah.

Tài năng của Gabriel từng được ghi nhận ở cấp độ đội một MU. HLV Ruben Amorim đã đưa anh lên tập luyện cùng các đàn anh, trong khi Michael Carrick trao cho tiền đạo trẻ những phút thi đấu đầu tiên ở trận giao hữu tiền mùa giải gặp Atletico Madrid tại Stockholm.