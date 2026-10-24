Đua xe F1, thử nghiệm US GP 2026: Leclerc và Ferrari thống trị ngày đầu tiên, Red Bull và Mercedes ở thế bám đuổi

FP1: Top 3 gồm Leclerc, Verstappen và Norris

Franco Colapinto (Alpine) đã dẫn đầu đoàn xe tiến ra đường chạy Circuit of The Americas (COTA) khi phiên FP1 bắt đầu. Gabriel Bortoleto (Audi) và Colton Herta — người đảm nhận chiếc xe của Sergio Perez (Cadillac) tại FP1 — đều trang bị dàn khung đo khí động học lớn ở giai đoạn đầu nhằm thu thập dữ liệu đua.

Thời tiết nắng ấm tại Austin, Texas

Dưới ánh nắng ấm áp của bang Texas, mối lo ngại ban đầu đã xuất hiện từ phía Verstappen qua radio về hệ thống lái. Anh báo cáo với đội ngũ kỹ thuật về "một kiểu lực ma sát nào đó" khi đánh lái sang trái. Tuy nhiên, điều đó không cản bước tay lái Red Bull khi buổi tập FP1 tiếp tục diễn ra.

15 phút trôi qua, Leclerc là người vọt lên dẫn đầu sau khi lập vòng chạy nhanh hơn đồng đội Lewis Hamilton vỏn vẹn 0,074 giây trên bộ lốp Medium. Bản nâng cấp mà Scuderia Ferrari mang tới Austin đã thu hút rất nhiều sự chú ý, và tín hiệu ban đầu trông rất triển vọng.

Trong khi đó, Russell báo qua radio yêu cầu Mercedes kiểm tra lại cánh gió trước, do anh bất ngờ gặp hiện tượng thiếu lái (understeer) rất nặng. Dù vậy ngay sau đó, tay đua người Anh vẫn đạt thành tích P5 bằng lốp Hard, ngay sau đồng đội Antonelli chạy cùng loại lốp.

Khung khí động học cỡ đại do Cadillac sử dụng

Một nửa thời gian trôi qua, nhiều tay đua đã chuyển sang lốp Soft. Nico Hulkenberg (Audi) đã báo cáo về một tiếng động lạ phát ra từ bộ truyền động (PU) trong nỗ lực đầu tiên trên bộ lốp C4.

Leclerc tiếp tục gây ấn tượng trên bộ lốp Mềm, củng cố vững chắc vị trí P1 với thời gian 1 phút 36,052 giây. Hamilton chậm hơn gần 0,8 giây ở lượt chạy đầu tiên do chạy rộng ra phần đường đầy bụi.

Sau đó, Verstappen tái chiếm P1 với thành tích 1 phút 35,862 giây — tuy nhiên thành tích đó nhanh chóng bị xóa bỏ do vi phạm giới hạn đường đua (track limits) tại cua 19. Điều này khiến tay đua Red Bull trở lại vị trí thứ 2, trong khi Norris, Russell và Antonelli lần lượt chiếm giữ các vị trí thứ 3-5.

Diễn biến chậm lại ở giai đoạn cuối khi phần lớn đoàn đua chuyển trọng tâm sang đợt chạy mô phỏng cuộc đua chính với lượng nhiên liệu cao. Điều này giúp Leclerc giữ vững vị trí P1 chung cuộc, Verstappen xếp thứ 2, với Norris, Russell, Antonelli và Hamilton hoàn thiện top 6.

Tình huống Antonelli cản trở Hadjar

Oscar Piastri xếp thứ 7, Bortoleto xếp thứ 8 cho Audi, đứng trên bộ đôi Racing Bulls là Arvid Lindblad và Liam Lawson. Ollie Bearman xếp hạng 11 cho Haas, với bộ đôi Aston Martin là Fernando Alonso và Lance Stroll lần lượt chiếm vị trí thứ 12 và 13, xếp trên chiếc Red Bull của Isack Hadjar — người mắc lỗi giới hạn đường đua nhiều lần.

Pierre Gasly (Alpine) đứng P15, xếp trên Esteban Ocon, Franco Colapinto và Nico Hulkenberg. Bộ đôi Cadillac gồm Valtteri Bottas và Herta cùng hai tay lái Williams chia nhau 4 vị trí cuối cùng.

FP2: Leclerc tiếp tục dẫn đầu trước Antonelli và Verstappen

Lượt chạy thứ 2 trong ngày thứ 6 là cơ hội để các tay đua làm quen với điều kiện thi đấu phiên chạy phân hạng và cuộc đua chính hai ngày tới. Gasly đã dẫn đầu một hàng dài các cỗ xe F1 tiến ra đường chạy khi FP2 bắt đầu. Cùng lúc đó, Sergio Perez trở lại cầm lái chiếc Cadillac sau khi nhường chỗ cho Colton Herta ở FP1.

Các tay đua ‘tập dượt’ vượt mặt cho cuộc đua chính

Verstappen duy trì phong độ cao từ đầu ngày khi thiết lập cột mốc tham chiếu 1 phút 36,581 giây bằng bộ lốp Medium. Trong khi đó, đồng đội Hadjar báo cáo anh không thể "đóng kính mũ bảo hiểm một cách chuẩn chỉnh", gây xao nhãng trong những vòng chạy mở màn.

Lewis Hamilton hoàn thành vòng đầu tiên bằng lốp Hard nhưng thời gian của anh nhanh chóng bị xóa do vi phạm giới hạn đường đua. Anh không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong việc giữ chiếc xe nằm trong “vùng hợp lệ” — các vòng chạy của Hadjar và Antonelli cũng bị hủy bỏ.

George Russell là người tiếp theo đánh chiếm vị trí P1 trên bảng thời gian với lợi thế 0,3 giây so với Norris. Tay đua người Hà Lan không mất nhiều thời gian để đòi lại ngôi đầu. Khi mật độ giao thông giảm bớt, Antonelli cải thiện thành tích lên P3 ngay sau Russell — người bị điều tra vì hành vi ép Leclerc rời đường đua và trước đó đã bị phất cờ đen trắng cảnh cáo cho sự cố này. Tuy nhiên, các trọng tài sau đó phán quyết không cần thêm hình phạt nào.

McLaren có một ngày đua không như ý

Khi lượt chạy bước vào mô phỏng phân hạng, Leclerc lại vọt lên P1, trong khi track limit một lần nữa ‘trừng phạt’ một số đối thủ khác bao gồm Russell và Hadjar, những người không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày thứ 7.

Các đội đua chuyển sang chạy dài (long-run) trong 20 phút cuối, qua đó về lý thuyết đã chốt ưu thế mong manh của Leclerc trên bảng thành tích. Tay đua của Ferrari giữ vững vị trí P1 với cách biệt chỉ 0,042 giây với Antonelli ở P2, sau đó là Verstappen, Hamilton và Russell.

Hoàng hôn buông xuống Texas

Liam Lawson đạt vị trí P6 ấn tượng cho Racing Bulls, xếp trên bộ đôi McLaren, Norris và Oscar Piastri — đều không hài lòng với cảm giác lái của chiếc McLaren. Hadjar và Bearman của Haas hoàn thiện top 10.

Bortoleto giành vị trí P11, đứng trên Gasly, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Ocon (Haas), Colapinto, Alonso và Stroll (Aston Martin), Hulkenberg, Bottas, Sainz, Perez và Albon.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng US GP 2026:

FP1

FP2