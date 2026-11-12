Vợ đẹp hôn đắm đuối tài tử điện ảnh, "Messi bóng rổ" Curry vẫn bênh chằm chặp

Cảnh hôn giữa Ayesha Curry và tài tử Matthew Daddario trong bộ phim mới bất ngờ gây tranh cãi tại Mỹ. Thay vì tỏ ra ghen tuông, siêu sao bóng rổ Stephen Curry công khai bảo vệ vợ, thậm chí khiến hai cựu cầu thủ NBA phải lên tiếng xin lỗi.

Curry (bên phải) không hề ghen tuông với cảnh hôn của vợ mình trên phim

Vợ Stephen Curry gây sốt với cảnh hôn tài tử Hollywood

Ayesha Curry, bà xã của siêu sao NBA Stephen Curry, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bộ phim tình cảm hài Second Chance Holiday ra mắt trên nền tảng Roku ngày 5/11.

Trong phim, người đẹp 37 tuổi đảm nhận vai nữ chính, đóng cặp cùng tài tử Matthew Daddario. Đáng chú ý, cảnh hai người trao nhau nụ hôn tình cảm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Đây là lần đầu Ayesha đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Tuy nhiên, thay vì chúc mừng thành công của cô, một số cựu ngôi sao thể thao Mỹ lại đặt câu hỏi về việc người phụ nữ đã kết hôn với một trong những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới vẫn đóng cảnh hôn cùng người đàn ông khác.

Trong chương trình podcast We Said What We Said, cựu cầu thủ NBA Gilbert Arenas thậm chí gọi Ayesha là "vết gợn duy nhất" trong gia đình Curry, cho rằng cô không hành xử giống vợ của những ngôi sao bóng rổ khác.

Nick Young, đồng đội cũ của Curry tại Golden State Warriors, cũng tham gia cuộc tranh luận. Những phát ngôn này khiến dư luận Mỹ xôn xao.

"Messi bóng rổ" nổi giận, công khai bênh vực vợ

Giữa làn sóng tranh cãi, Stephen Curry bất ngờ đăng video dài khoảng 90 giây trên Instagram hôm 11/11 để đáp trả.

Ngôi sao từng 4 lần vô địch NBA không hề trách móc vợ vì cảnh hôn trên màn ảnh. Trái lại, Curry chỉ trích những người đang hạ thấp thành tựu nghề nghiệp của Ayesha.

Anh trực tiếp nhắc tên Gilbert Arenas, Nick Young và cựu cầu thủ bóng bầu dục Emmanuel Acho, cho rằng họ đang bình luận về chuyện gia đình người khác mà không thực sự hiểu rõ.

Curry người vốn được mệnh danh "Messi bóng rổ" nhấn mạnh những lời chỉ trích phản ánh cách nhìn thiếu công bằng đối với phụ nữ, đồng thời cho rằng các cựu VĐV chưa hiểu đúng bản chất công việc diễn xuất.

"Tôi đã cố cười cho qua, nhưng chuyện này cần phải được lên tiếng", Curry bày tỏ.

Không dừng lại ở đó, siêu sao 38 tuổi còn yêu cầu những người chỉ trích nên công khai xin lỗi vợ mình.

Đặc biệt, Curry kết thúc video bằng lời cảm ơn đầy mỉa mai vì những tranh cãi đã vô tình giúp bộ phim của Ayesha được quảng bá miễn phí.

Hôn nhân của "Messi bóng rổ" và vợ diễn viên vẫn êm ấm suốt 15 năm

Hai cựu sao NBA xin lỗi, hôn nhân 15 năm gây chú ý

Sau màn đáp trả của Curry, Gilbert Arenas và Nick Young nhanh chóng lên tiếng trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 11/11.

Nick Young gửi lời xin lỗi đến người đồng đội cũ. Trong khi đó, Arenas cũng xin lỗi nhưng giải thích rằng anh chỉ muốn nhấn mạnh hình ảnh gia đình gần như hoàn hảo của Curry, chứ không cố tình xúc phạm Ayesha.

Stephen Curry và Ayesha kết hôn năm 2011, hiện có bốn người con. Bên cạnh vai trò người vợ, người mẹ, Ayesha còn là doanh nhân, tác giả sách nấu ăn và diễn viên.

Curry từ lâu được biết đến với hình ảnh người đàn ông gia đình. Tay ném ba điểm xuất sắc bậc nhất lịch sử NBA cũng thường xuyên công khai ủng hộ sự nghiệp riêng của vợ.

Sau 15 năm hôn nhân, phản ứng mới nhất của Curry cho thấy anh không xem một cảnh hôn trên phim là vấn đề đáng ghen tuông. Điều khiến siêu sao bóng rổ nổi giận chính là việc người khác dùng cảnh diễn xuất ấy để công kích và phủ nhận những nỗ lực nghề nghiệp của vợ mình.