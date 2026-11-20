Barca gạch tên Lisandro Martinez khỏi danh sách chuyển nhượng

Barcelona đang tích cực tìm kiếm phương án tăng cường hàng phòng ngự nhằm đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV Hansi Flick. Đáng chú ý, Lisandro Martinez, trung vệ thuộc biên chế MU, không còn nằm trong nhóm mục tiêu được đội bóng “xứ Catalan” ưu tiên theo đuổi. Thay vào đó, ban lãnh đạo Barca đang dành sự quan tâm cho những cái tên khác phù hợp hơn với định hướng xây dựng đội hình.

Barca gạch tên Lisandro Martinez khỏi danh sách chuyển nhượng

Theo tờ SPORT, đội chủ sân Camp Nou đang đánh giá nhiều phương án nhằm cải thiện sự chắc chắn cho hàng phòng ngự trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Bốn cái tên được ưu tiên gồm Alessandro Bastoni (Inter Milan), Finn Jeltsch (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) và Ruud Nijstad (FC Twente).

Động thái này cho thấy Deco muốn tìm kiếm một trung vệ có khả năng đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe của Hansi Flick. Đặc biệt, sau những vấn đề chấn thương mà Barca phải đối mặt mùa này, việc bổ sung nhân sự chất lượng cho tuyến dưới trở thành nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, tình hình tài chính chưa thực sự ổn định khiến đội bóng Tây Ban Nha phải tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, nhất là khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 đang đến gần.

Deco nhắm bốn trung vệ, mỗi thương vụ đều có rào cản

Trong số những mục tiêu được Barca quan tâm, Alessandro Bastoni được đánh giá là phương án giàu kinh nghiệm và phù hợp với định hướng chuyên môn. Trung vệ người Italia sở hữu khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, đồng thời đã khẳng định được năng lực trong màu áo Inter Milan. Deco từng xem xét khả năng đưa Bastoni về Camp Nou, nhưng việc thuyết phục đội bóng Serie A nhả người ngay giữa mùa giải được dự báo không hề đơn giản.

Trong khi đó, Finn Jeltsch là phương án đầu tư cho tương lai. Trung vệ đang khoác áo Stuttgart vẫn còn hợp đồng đến năm 2030. Đáng chú ý, đội bóng Đức được cho là định giá cầu thủ này lên tới 60 triệu euro, con số có thể vượt quá khả năng chi trả của Barca trong bối cảnh ngân sách chuyển nhượng còn hạn chế. Nico Schlotterbeck cũng không phải lựa chọn dễ dàng khi tương lai hợp đồng của anh tại Borussia Dortmund đang tạo ra những trở ngại nhất định cho quá trình đàm phán.

Cái tên còn lại là Ruud Nijstad, tài năng trẻ đang thi đấu cho FC Twente. Trung vệ này được đánh giá là một phương án giàu tiềm năng, nhưng hợp đồng dài hạn với đội bóng Hà Lan khiến khả năng ra đi trong tháng 1/2027 trở nên phức tạp.

Điểm chung của cả bốn mục tiêu là các đội bóng chủ quản đều không có nhiều lý do để chấp nhận một thương vụ chuyển nhượng bất lợi ngay giữa mùa giải. Vì vậy, Deco sẽ phải cân nhắc giữa nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính trước khi lựa chọn phương án phù hợp.

Lisandro Martinez khó có cơ hội gia nhập đội bóng “xứ Catalan”

Về phía Lisandro Martinez, tương lai của trung vệ người Argentina tại MU cũng đang thu hút sự chú ý khi hợp đồng của anh bước vào giai đoạn cuối. Đây có thể là yếu tố giúp cầu thủ này trở thành một cơ hội chuyển nhượng đáng cân nhắc đối với những đội bóng đang muốn bổ sung nhân sự ở hàng phòng ngự.

Đội bóng muốn tìm được đối tác phù hợp để sát cánh cùng Pau Cubarsi

Tuy nhiên, theo những thông tin được công bố trước đó, cả Deco lẫn Hansi Flick đều không thực sự mặn mà với phương án chiêu mộ Martinez. Ban lãnh đạo Barca được cho là không đánh giá trung vệ của MU phù hợp với những yêu cầu chuyên môn mà đội bóng đang hướng tới. Do đó, dù sở hữu những lợi thế nhất định về tình trạng hợp đồng, cầu thủ người Argentina vẫn khó có thể trở thành lựa chọn của đội chủ sân Camp Nou.

Trong kế hoạch của Hansi Flick, Barca cần một trung vệ có khả năng chơi tốt trong hệ thống phòng ngự dâng cao, tham gia xây dựng lối chơi từ tuyến dưới và xử lý hiệu quả những khoảng trống phía sau hàng thủ.

Đặc biệt, đội bóng muốn tìm được đối tác phù hợp để sát cánh cùng Pau Cubarsi. Bởi vậy, thay vì tiếp tục theo đuổi Martinez, Deco nhiều khả năng sẽ tập trung vào những mục tiêu đã được đưa vào danh sách ưu tiên, dù con đường đưa một trong bốn cái tên kể trên về Camp Nou vẫn còn không ít trở ngại.