Siêu sao cử tạ Indonesia mất chức vô địch thế giới vì... mải "buôn chuyện"

Giải vô địch cử tạ thế giới 2026 đang diễn ra tại Ninh Ba, Trung Quốc vừa chứng kiến một trong những sự cố bi hài nhất lịch sử thể thao hiện đại. Nhà đương kim vô địch ASIAD Rahmat Erwin Abdullah đã đánh rơi tấm HCV thế giới mười mươi chỉ vì một phút lơ là ngay trước giờ khắc quyết định.

Rahmat Erwin Abdullah chỉ còn 5 giây để bước lên bục tạ, sự vội vàng khiến đô cử Indonesia thất bại ở lượt nâng quyết định và mất tấm HCV thế giới

Bước ngoặt từ cuộc thảo luận chiến thuật quên thời gian

Bước vào giải đấu với vị thế ứng cử viên số một, đô cử người Indonesia đã có màn khởi đầu thuận lợi khi đạt thành tích cử giật 157kg và cử đẩy 202kg ở lượt đầu tiên, đạt tổng cử 359kg để tạm nắm chắc hai tấm HCB. Cục diện hoàn toàn có thể thay đổi ở lượt đẩy cuối cùng khi Rahmat quyết định đăng ký mức tạ 207kg nhằm phá vỡ kỷ lục thế giới do chính anh đang nắm giữ.

Tuy nhiên, một kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra ngay tại hậu trường sàn đấu. Trong khi đồng hồ đếm ngược của ban tổ chức đang cạn dần, ống kính truyền hình bất ngờ bắt trọn khoảnh khắc Rahmat vẫn đang mải mê thảo luận chiến thuật và phân tích kỹ thuật cùng cha đẻ, cũng chính là huấn luyện viên trưởng của anh.

Màn bứt tốc nghẹt thở và cái kết đầy tiếc nuối

Chỉ đến khi thời gian thi đấu chỉ còn vỏn vẹn 11 giây, siêu sao người Indonesia mới bừng tỉnh và thực hiện cú bứt tốc ra sàn đấu. Anh bước lên bục tạ khi đồng hồ điểm mốc 5 giây và buộc phải chụp thanh đòn để thực hiện cú giật tạ lên vai khi thời gian còn chưa đầy 1 giây. Việc không có đủ thời gian để điều hòa nhịp thở và lấy lại sự tập trung cao độ đã khiến Rahmat thất bại hoàn toàn ở phần đẩy tạ qua đầu.

Sai lầm hy hữu này đã dâng tấm HCV tổng cử quý giá với thành tích 365kg cho đối thủ cạnh tranh Ri Ryong Hyon của đoàn Triều Tiên. Dẫu vậy, Rahmat vẫn rời giải đấu với nụ cười rạng rỡ và tiếp tục đùa giỡn cùng các đồng nghiệp phía sau hậu trường.

Dấu ấn của các lực sĩ Việt Nam trên đường đua chuẩn Olympic

Ở một diễn biến khác, đoàn cử tạ Việt Nam cũng đã hoàn thành chiến dịch đầy nỗ lực tại giải đấu lần này nhằm tích lũy điểm số cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Dù phải cạnh tranh khốc liệt trong hệ thống 12 hạng cân hoàn toàn mới, các lực sĩ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn chuyên môn đậm nét, đặc biệt là màn trình diễn của đô cử 17 tuổi Nguyễn Thành Duy ở hạng cân 65kg nam khi được Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) dành nhiều lời khen ngợi với mức tăng trưởng ấn tượng 20kg tổng cử chỉ sau một năm để lọt vào top 10 thế giới.