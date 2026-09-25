Quyết Chiến thắng áp đảo cựu vô địch World Cup, 3 cơ thủ Việt Nam tiến sâu tại giải thế giới

🔥 Trần Quyết Chiến thắng áp đảo cựu vô địch thế giới

Ở lượt trận vòng bảng giải Billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 25/9 tại Pháp, Việt Nam có 3 đại diện giành vé đi tiếp vào vòng knock-out là Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực.

Trần Quyết Chiến thể hiện phong độ cao

Đáng chú ý, tại bảng P, Trần Quyết Chiến có màn trình diễn mãn nhãn khi thắng áp đảo Heo Jung Han, tay cơ kỳ cựu người Hàn Quốc từng 2 lần vô địch World Cup, với tỷ số 40-23 chỉ sau 17 lượt cơ. Quyết Chiến khép lại trận đấu bằng một series 10 điểm đầy ấn tượng, qua đó tạo dấu ấn mạnh mẽ trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Sau đó, Quyết Chiến tiếp tục đánh bại một đại diện khác của Hàn Quốc là Song Yun Do với tỷ số 40-25 sau 29 lượt cơ. Hai chiến thắng giúp Quyết Chiến giành ngôi nhất bảng P và thẳng tiến vào vòng knock-out.

Tại bảng I, Bao Phương Vinh cũng có thành tích toàn thắng. Nhà cựu vô địch World Championship lần lượt vượt qua Mikael Devogelaere (Pháp) với tỷ số 40-26 sau 17 lượt cơ và Cetin Behzat (Thụy Sĩ) với tỷ số 40-27 sau 26 lượt cơ để đứng đầu bảng.

Trong khi đó, tại bảng L, Trần Thanh Lực để thua Munoz Raymundo (Mexico) với tỷ số 24-40 sau 19 lượt cơ. Dù vậy, cơ thủ Việt Nam nhanh chóng lấy lại phong độ khi thắng Kahofer Arnim (Áo) 40-33 sau 23 lượt cơ, qua đó giành ngôi nhì bảng và đoạt vé đi tiếp.

⚡ Đại chiến hấp dẫn tại vòng knock-out

Bên cạnh 3 cơ thủ giành quyền đi tiếp, billiards Việt Nam phải chia tay 2 đại diện là Chiêm Hồng Thái và Châu Hồng Thái. Cả hai đều nhận 2 thất bại và đứng cuối bảng đấu.

Lịch thi đấu của 3 đại diện Việt Nam tại vòng knock-out 1/8 của World Championship 2026. Ảnh Minh Điền Billiards

Một cái tên đáng chú ý khác là Kiraz Tolgahan (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng phải dừng bước. Trong khi đó, nhiều ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tiếp tục thể hiện phong độ tốt và giành quyền tiến sâu.

Vòng knock-out World Championship 2026 sẽ diễn ra từ chiều ngày 25/9 đến rạng sáng 26/9.

Ở vòng đấu này, Trần Quyết Chiến đối đầu Glenn Hofman (Hà Lan), trong khi Trần Thanh Lực chạm trán cơ thủ số 1 nước Đức Martin Horn. Bao Phương Vinh sẽ so tài với tay cơ kỳ cựu người Bỉ Roland Forthomme. Một số cặp đấu đáng chú ý khác gồm Frederic Caudron gặp Kim Haeng Jik và “quái kiệt” Bury Jeremy đối đầu Sameh Sidhom.

Với việc có 3 cơ thủ góp mặt ở vòng knock-out, billiards Việt Nam tiếp tục đứng trước cơ hội cạnh tranh sâu tại World Championship 2026.