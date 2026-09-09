Nữ cơ thủ thi 2 nội dung trái ngược, cùng dàn hot girl so tài tại “World Cup bi-a VN”

Giải Billiards Tour 2 HBSF Cúp MIN Table năm 2026 diễn ra từ ngày 7-12/9 tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người hâm mộ billiards cả nước. Hệ thống tour đấu danh giá được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức từ lâu đã được ví von là “World Cup bi-a Việt Nam” bởi sự chuyên nghiệp, chỉn chu cũng như số lượng cao thủ góp mặt tại giải.

Tour 2 HBSF năm nay quy tụ gần 310 cơ thủ, tranh tài ở cả 4 nội dung là carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool nam và pool nữ. Ngoại trừ Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), giải có mặt gần như đầy đủ các cơ thủ hay nhất của billiards hiện tại ở cả carom và pool.

Trong đó, nội dung carom 3 băng nữ gây chú ý với nhiều tay cơ tài năng và xinh đẹp. Đây là một trong những nội dung khởi tranh sớm nhất và sẽ kết thúc sớm vào ngày 11/9.

Bởi lẽ, một số cái tên như Nguyễn Đức Yến Sinh, Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Bích Trâm sẽ lên đường tham dự giải vô địch nữ thế giới (World Championship) 2026 diễn ra tại Pháp ngay sau đó. Vì vậy, Tour 2 HBSF cũng là bước chạy đà quan trọng để các cơ thủ này chuẩn bị cho giải thế giới.

Nguyễn Đức Yến Sinh tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch châu Á lẫn vô địch quốc gia với chiến thắng ấn tượng 25-9 trước Mỹ Duyên tại lượt trận ra quân vòng bảng diễn ra vào tối ngày 8/9.

Gương mặt mới của làng carom 3 băng Huỳnh Hoa để lại ấn tượng với nhan sắc nổi bật. Nữ cơ thủ sinh năm 2004 đến từ Cần Thơ có lần đầu góp mặt tại giải đấu.

Đáng tiếc, Huỳnh Hoa không thể tạo nên bất ngờ khi để thua sít sao trước nhà vô địch SEA Games Lê Thị Ngọc Huệ. Dù vậy, Huỳnh Hoa cho biết cô đã có những trải nghiệm đáng nhớ, học hỏi được thêm nhiều kỹ năng và sẽ trở lại ở tour đấu sau.

Người đẹp Tú Trinh cũng là một gương mặt được chú ý trong cộng đồng. Tú Trinh đi tiếp với ngôi nhì bảng G. Trong khi đó, nữ cơ thủ Nguyễn Phương Thủy Tiên giành ngôi nhất bảng.

Đặc biệt, Bùi Xuân Vàng trở thành gương mặt thú vị của giải khi cô tranh tài ở cả 2 nội dung trái ngược nhau là pool và carom 3 băng. Nhà đương kim vô địch pool nữ quốc gia thắng sát nút 22-21 trước Nguyễn Thị Thu và sẽ có trận tranh ngôi nhất bảng C trước Nguyễn Ngọc Phương Anh vào ngày 9/9. Đây cũng là ngày thi đấu mà Xuân Vàng sẽ có màn ra quân ở nội dung pool nữ.

Một số nữ cơ thủ xinh đẹp tranh tài tại giải.