Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Sáng 26/4, các VĐV Việt Nam đã giành được thêm 3 huy chương trong ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 đang diễn ra tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Ở nội dung bơi đường dài 5km dành cho nam, Nguyễn Huy Hoàng đã có được tấm HCB với thành tích 53 phút 53 giây 02.

Đây được đánh giá là thông số rất tốt của Huy Hoàng, khi anh chỉ chịu thua VĐV Zhang Ziyang của chủ nhà Trung Quốc ở những khoảnh khắc cuối cùng. Không chỉ Huy Hoàng, tuyển thủ trẻ Mai Trần Tuấn Anh cũng thi đấu tốt để giành HCĐ với thành tích 53 phút 56 giây 03.

Ngoài các huy chương của 2 kình ngư Huy Hoàng và Tuấn Anh. Thể thao Việt Nam còn có thêm 1 HCĐ nội dung đua thuyền truyền thống 400m nữ.

Sau 2 huy chương ở các nội dung 100m và 200m (1 HCB, 1 HCĐ), các VĐV như Thanh Thủy, Ngọc Uyên, Hải Ánh, Lại Thị Thúy, Bùi Thị Yến, Ngọc Diễm, Ma Thị Thương, Diệp Thị Thúy, Nguyễn Thị Tâm, Phương Minh, Nguyễn Thị Lời, Hồ Thị Ne và Lan Anh đã tiếp tục đạt phong độ ổn định để có HCĐ nội dung 400m với thành tích 1 phút 53 giây 098.

Trong khi đó, các VĐV điền kinh đã thi đấu không như ý ở nội dung nhảy cao nữ và không giành thêm được huy chương nào trong sáng 26/4.

Sau khi kết thúc các nội dung trao huy chương ngày 26/4, thể thao Việt Nam đã có 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương.