"Rái cá" Nguyễn Huy Hoàng phong độ thăng hoa 2025, mơ kỷ lục SEA Games 33
(Tin thể thao, tin SEA Games) “Rái cá sông Gianh” Nguyễn Huy Hoàng thăng hoa 2025, hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu phá kỷ lục, săn HCV bơi trong bể lẫn bơi vượt biển.
🏊♂️ Sân khấu mới cho “Rái cá sông Gianh”
Nguyễn Huy Hoàng, biệt danh “Rái cá sông Gianh”, đang trải qua năm 2025 thi đấu với phong độ cao, hướng tới SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Gianh (Quảng Bình), nơi gắn bó với chiếc thuyền nhỏ và những lần bơi lặn bắt cá, Hoàng sớm bén duyên với bơi lội.
Nguyễn Huy Hoàng hướng tới thành tích mới ở SEA Games 33
Từ giải học đường tại Quảng Bình, tài năng của anh nhanh chóng được phát hiện và đưa vào hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, mở ra con đường trở thành kình ngư đường dài xuất sắc của Việt Nam.
Năm 2025, Hoàng giữ vững phong độ ở các cự ly bơi trong bể quen thuộc như 400m tự do và 1.500m tự do, mà còn thử sức ở hai nội dung bơi vượt biển 10.000m và tiếp sức 4x1.500m tự do ngoài biển, lĩnh vực mà anh được đánh giá có nhiều lợi thế nhờ kinh nghiệm và khả năng bơi đường dài bẩm sinh.
Trước thềm SEA Games, Hoàng cùng một số VĐV chủ lực đã được cử sang Thái Lan tham dự giải đấu tại chính địa điểm thi đấu để chuẩn bị tốt nhất, tạo sự tự tin và lợi thế về mặt tâm lý.
🥇 Kỷ lục mới trong tầm tay
Qua 4 kỳ SEA Games, Nguyễn Huy Hoàng đã sở hữu 11 HCV, thành tích chưa từng có ở các kình ngư nam Việt Nam. Năm 2025, mục tiêu cá nhân của anh không chỉ là giữ phong độ, mà còn hướng tới việc xác lập những kỷ lục mới. Hai nội dung bơi trong bể 400m và 1.500m tự do được giới chuyên môn đánh giá Hoàng vượt trội đối thủ trong khu vực, còn hai nội dung 200m tự do và tiếp sức 4x200m tuy khó nhưng vẫn có cơ hội tranh HCV nếu Hoàng và đồng đội phát huy tối đa khả năng.
Đặc biệt, bơi vượt biển là cơ hội lớn để Hoàng chinh phục thêm ít nhất 3 HCV, dựa trên kỹ năng bơi đường dài, sức bền và kinh nghiệm thi đấu trong môi trường tự nhiên từ cấp quốc gia đến châu Á. Sở hữu thể lực và kỹ năng, Hoàng còn nổi bật nhờ tinh thần và nền tảng tâm lý vững vàng.
Ngoài thành tích, Hoàng là biểu tượng ý chí của thể thao Việt Nam, hình ảnh người vượt lên hoàn cảnh từ những điều giản dị nhất. SEA Games 33 không chỉ là cơ hội để Hoàng khẳng định bản thân mà còn để viết tiếp trang sử vàng cho bơi Việt Nam, nâng cao vị thế trên bản đồ thể thao Đông Nam Á và châu Á.
“Rái cá sông Gianh” vẫn đang nỗ lực từng ngày, mơ về những đỉnh cao mới và tiếp tục tỏa sáng ở mọi đấu trường quốc tế.
Bơi SEA Games 33 với tổng cộng 38 bộ huy chương sẽ chính thức diễn ra từ 10 tới 15/12.
Thông tin về Nguyễn Huy Hoàng
Sinh năm: 2000
Quê quán: Tiến Hóa, Quảng Bình
Môn thi đấu: Bơi lội (tự do, bơi đường dài)
Biệt danh: Rái cá sông Gianh
Thành tích nổi bật
SEA Games:
SEA Games 29 (2017): HCV 1.500m tự do, phá kỷ lục đại hội
SEA Games 30 (2019): HCV 400m & 1.500m tự do
SEA Games 31 (2021): 4 HCV, bao gồm tiếp sức 4x200m
SEA Games 32 (2023): 3 HCV, 1 HCĐ
ASIAD 2018: HCĐ 800m, HCB 1.500m
Thế vận hội Trẻ Argentina 2018: HCV 800m tự do
Asian Games 2023: 2 HCĐ (400m & 800m tự do)
Giải vô địch châu Á 2025: 2 HCV (800m & 1.500m tự do)
Giải vô địch quốc gia 2025: 3 HCV (400m, 800m, 1.500m)
Thành tích đặc biệt
11 HCV SEA Games
Chuẩn A Olympic cự ly 800m & 1.500m
Chuyên gia bơi đường dài, mạnh cả trong bể lẫn bơi mở rộng
