Điền kinh Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 25/4, thể thao Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Người đạt thành tích cao nhất tiếp tục là VĐV ở môn điền kinh.

Bảng thành tích nội dung nhảy xa nam

Cụ thể, nam VĐV nhảy xa Phạm Văn Nghĩa đã bước lên bục cao nhất với thành tích 7m44. Phạm Văn Nghĩa có được thành tích này ngay ở lần nhảy thứ hai, khiến các đối thủ dù rất cố gắng trong những lần nhảy cuối nhưng cũng không thể vượt qua.

Đây là HCV thứ hai của thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Trước đó, cũng ở môn điền kinh, nữ VĐV nhảy xa Hà Thị Thúy Hằng giành HCV với thành tích 6m16.

Trong ngày 25/4, thể thao Việt Nam còn giành thêm 2 HCĐ ở các môn đua thuyền truyền thống và bơi đường dài. Tại môn đua thuyền truyền thống, 14 nữ VĐV đội Việt Nam giành HCB nội dung 100m ngày hôm qua tiếp tục giành HCĐ nội dung 200m với thành tích 54 giây 839, xếp sau đội chủ nhà Trung Quốc và đội Thái Lan.

Ở môn bơi đường dài cự ly 5km nữ, Võ Thị Mỹ Tiên về thứ ba, giành HCĐ với thành tích 1 giờ 01 phút 57 giây 07. Giành HCV và HCB nội dung này đều là các VĐV Trung Quốc.

Tính đến 13h chiều 25/4, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, tạm xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.