Người Thái sốc với hiện trạng của địa điểm thi đấu SEA Games 33

Sau bóng đá và polo, môn bóng chày đã diễn ra từ ngày 5/12 tại sân bóng chày của Queen Sirikit's 60th Anniversary Stadium, tỉnh Pathum Thani. mở màn bằng trận đấu giữa Singapore gặp Lào, sau đó là trận Indonesia gặp Malaysia.

Chuyện không có gì đáng nói nếu tình trạng sân rất tệ. Theo chủ tài khoản facebook Render Thailand với gần 100 ngàn người theo dõi, người đã có mặt trên khán đài trận đấu Indonesia gặp Malaysia, cơn mưa buổi sáng khiến sân trở nên lầy lội và khán đài bê tông sũng nước. Các đoạn video cho thấy các nhân viên ở sân cố gắng cào nước ra khỏi các vũng lầy, đồng thời sử dụng khăn để thấm trước khi vắt nó vào cái thùng lớn.

Ở một bài đăng ngay sau đó, Render Thailand cho biết khi rời khỏi sân sau khi trận đấu kết thúc lại thấy các vận động viên của Singapore và Lào đang thi đấu ở sân bên. "Ban đầu tôi nghĩ họ chỉ đang tập luyện, nhưng khi hỏi thì mới biết đó là một trận đấu thật. Tôi đã bị sốc trước tình trạng của sân vận động", anh viết.

Những tấm ảnh đăng kèm cho thấy, khung cảnh xung quanh hoàn toàn không giống như một sự kiện thể thao tầm cỡ của khu vực Đông Nam Á, hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế như Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) tuyên bố.

Khung cảnh ở địa điểm tổ chức môn bóng chày SEA Games 33.

Bài đăng của Render Thailand đã thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Có người viết, "nếu chúng ta (Thái Lan) sử dụng sân vận động của các trường đại học trong thành phố, cơ sở vật chất trông còn đẹp hơn và được chuẩn bị tốt hơn".

Người khác thì đặt câu hỏi, "Liệu đây có phải là ngày hội thể thao của Tổ chức hành chính cấp quận không?", trong khi các bình luận khác lại mỉa mai, rằng "ngày hội thể thao của trường học còn hoành tráng hơn thế này", "Đây có lẽ là ngày hội thiếu nhi của quận, tôi chắc chắn" và "Chào mừng đến với ngày hội thể thao cấp quận Đông Nam Á".

Ở môn bóng chày, đội tuyển bóng chày Việt Nam đã thua chủ nhà Thái Lan 0-15 ở trận ra quân, sau đó thắng Malaysia 5-2 ở trận thứ hai diễn ra ngày 6/12. Chúng ta sẽ lần lượt gặp Lào, Singapore, Philippines và Indonesia trong những ngày tới.