Cái chết bí ẩn của lực sĩ 8 lần vô địch Trung Quốc, nổi tiếng tập luyện khắt khe

Theo tờ Daily Mail, Hiệp hội Thể hình tỉnh An Huy xác nhận Wang Kun - lực sĩ thể hình hàng đầu của Trung Quốc - qua đời vì các vấn đề liên quan đến tim mạch. Điều khiến dư luận không khỏi bàng hoàng là chỉ vài ngày trước đó, anh vẫn xuất hiện với thể trạng tốt, sinh hoạt và tập luyện bình thường, không có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe.

Wang Kun được xem là một trong những ngôi sao sáng của thể hình Trung Quốc. Anh từng giành 8 chức vô địch liên tiếp tại Giải vô địch thể hình quốc gia do Hiệp hội Thể hình Trung Quốc (CBBA) tổ chức, là thành tích hiếm có trong làng thể hình nước này.

Không dừng lại ở đấu trường quốc nội, Wang Kun còn là vận động viên chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn Thể hình & Fitness Quốc tế (IFBB Pro League), thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu và sự kiện lớn trong khu vực. Với giới chuyên môn, anh được đánh giá cao không chỉ nhờ hình thể mà còn bởi kỷ luật thép và tinh thần tự giác hiếm thấy.

Lực sĩ thể hình hàng đầu của Trung Quốc qua đời ở tuổi 30. (Nguồn: Daily Mail)

Điều khiến Wang Kun trở nên đặc biệt trong mắt công chúng chính là lối sống khổ hạnh. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh cho biết đã sống như một “tu sĩ” suốt gần 10 năm để theo đuổi hình thể lý tưởng. Chế độ ăn uống hằng ngày của Wang đơn giản, chủ yếu là lẩu với thịt chấm nước tương, thỉnh thoảng bổ sung thêm ức gà luộc.

Không chỉ ăn uống khắt khe, cường độ tập luyện của Wang Kun cũng khiến nhiều người nể phục. Anh thường xuyên tập luyện cường độ cao, thậm chí duy trì lịch tập xuyên các kỳ nghỉ lễ, bao gồm cả Tết Nguyên đán - thời điểm mà đa số vận động viên lựa chọn nghỉ ngơi để hồi phục.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Wang Kun còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thể hình. Anh điều hành một phòng tập tại quê nhà và đang chuẩn bị mở thêm một phòng gym mới ở thành phố Hợp Phê, tỉnh An Huy. Trước đó không lâu, Wang từng chia sẻ dự án này sẽ là “một khởi đầu mới, một thế giới mới” trong cuộc đời mình.

Theo tờ Daily Mail, sự ra đi đột ngột của Wang Kun tiếp tục nối dài danh sách những vận động viên thể hình qua đời sớm trong vài năm gần đây, làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về áp lực và rủi ro tiềm ẩn trong việc theo đuổi hình thể hoàn hảo.

Hàng loạt vận động viên thể hình trên thế giới đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều trường hợp được cho là liên quan đến tim mạch, mất nước nghiêm trọng hoặc là hệ quả của việc tập luyện và ăn kiêng quá khắc nghiệt.