Pochettino có tạo được hiệu ứng ngay trong trận đầu tiên?

MU kỳ vọng sự xuất hiện của Mauricio Pochettino sẽ mang lại hiệu ứng tích cực ngay lập tức, điều thường được gọi là hiệu ứng HLV mới.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã trải qua 13 giai đoạn bổ nhiệm HLV mới. Trong 12 trận ra mắt trước đó, đội bóng giành 8 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 2 thất bại. Louis van Gaal, trước Swansea, và Erik ten Hag, trước Brighton, là hai HLV duy nhất không thắng trận đầu tiên.

Những HLV như David Moyes, Ryan Giggs, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick (hai lần), Ralf Rangnick và Ruud van Nistelrooy đều giành chiến thắng trong trận đầu dẫn dắt MU. Pochettino sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn hơn khi trận ra mắt của ông diễn ra ngay tại Anfield.

Đây cũng là lần thứ 4, HLV Pochettino dẫn dắt một CLB tại Anh. Trước đó, ông ra mắt Southampton vào tháng 1/2013 bằng trận hòa 0-0 với Everton. Khi dẫn dắt Tottenham, ông khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước West Ham. Còn trận đầu tiên tại Chelsea vào mùa hè năm 2023 là trận hòa 1-1 với Liverpool.

Liverpool cần cải thiện thành tích trên sân nhà

Liverpool đang có thành tích thi đấu sân khách tốt nhất tại Ngoại hạng Anh, với 13 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa. Tuy nhiên, thành tích trên sân nhà lại trái ngược hoàn toàn khi đội bóng đứng ở vị trí thứ 3 từ dưới lên trong bảng xếp hạng các đội có kết quả sân nhà.

Sau 5 trận sân nhà tại giải đấu, Liverpool mới có 5 điểm. Chỉ Nottingham Forest với 4 điểm và Crystal Palace với 3 điểm có thành tích thấp hơn.

Chiến thắng duy nhất của Liverpool tại Anfield ở Ngoại hạng Anh mùa này là trước Brighton. Họ hòa Nottingham Forest và Fulham, đồng thời thất bại trước Man City và Arsenal. Đáng chú ý, Liverpool mới ghi được 4 bàn trên sân nhà và không ghi bàn trong 3 trận gặp Fulham, Man City và Arsenal.

Dù vậy, vấn đề này chủ yếu xuất hiện tại giải Ngoại hạng. Liverpool đã thắng 3 trong 4 trận sân nhà ở các giải đấu khác, trận còn lại kết thúc bằng tỷ số hòa trước Chelsea và họ thắng trên loạt sút luân lưu.

Liverpool cũng từng gặp một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong các trận sân nhà. Hội đồng chuyên môn độc lập của Ngoại hạng Anh xác định quyết định cho Nottingham Forest hưởng phạt đền và quyết định không cho Liverpool hưởng phạt đền trong trận gặp Arsenal đều không chính xác. Tuy nhiên, quyết định truất quyền thi đấu Ryan Gravenberch trong trận gặp Man City, khi tỷ số đang là 0-0, được hội đồng này xác nhận là đúng.

MU cũng không có thành tích sân khách tốt. Đội bóng nằm trong nhóm ba đội có kết quả sân khách thấp nhất, chưa thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, với 3 trận hòa và 2 thất bại. Họ cũng thua cả 2 trận sân khách tại Champions League.

MU có thể tận dụng cơ hội và ghi bàn hiệu quả hơn?

MU không thiếu khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn. Đội bóng đã thực hiện 193 cú sút tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều nhất giải đấu và cao hơn ít nhất 24 cú sút so với bất kỳ đội nào khác.

Tuy nhiên, hiệu quả dứt điểm lại là vấn đề đáng lo ngại. Có 7 đội ghi nhiều bàn thắng hơn Man Utd, dù họ không tạo ra số cú sút nhiều bằng. MU cũng chỉ có tỷ lệ sút trúng đích 28%, thuộc nhóm thấp nhất giải, trong khi tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn là 7,3%, cũng nằm trong nhóm 4 đội kém nhất.

Hàng phòng ngự cũng là điểm yếu của đội bóng. MU đã để thủng lưới 19 bàn, chỉ ít hơn Ipswich với 20 bàn và Crystal Palace với 24 bàn.

Dù vậy, đội bóng đang có dấu hiệu cải thiện khả năng ghi bàn khi đã ghi 7 bàn trong hai trận gần nhất, trong đó có 4 bàn trước Aston Villa. Đây có thể là thời điểm MU tìm lại sự hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Benjamin Sesko đang vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, Bruno Fernandes và Matheus Cunha được kỳ vọng có thể tạo ra những bàn thắng quan trọng. Bryan Mbeumo từng ghi bàn sớm tại Anfield trong chiến thắng của MU ở mùa trước, trong khi Joshua Zirkzee cũng cho thấy khả năng đóng góp khi vào sân từ ghế dự bị trong những trận gần đây.

Liverpool có tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm?

Trong khi MU tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa ghi bàn tương xứng, Liverpool lại gặp vấn đề trong việc tạo ra những cơ hội có khả năng chuyển hóa thành bàn thắng cao.

Liverpool đã thực hiện 160 cú sút tại Ngoại hạng Anh mùa này, đứng thứ tư toàn giải. Tuy nhiên, đội bóng mới tạo ra 17 cơ hội lớn, là một trong 3 đội có số cơ hội lớn ít nhất. Chỉ Coventry với 14 cơ hội và Hull với 15 cơ hội có thành tích thấp hơn. Trong khi đó, có tới 3 đội tạo ra số cơ hội lớn gấp ít nhất hai lần Liverpool.

Cơ hội lớn là những tình huống mà đội bóng có khả năng ghi bàn tương đối cao. Số liệu này cho thấy Liverpool đang gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương và phần lớn các cú sút được thực hiện từ những vị trí ít thuận lợi.

Liverpool cũng là đội phải đối mặt với hệ thống phòng ngự lùi sâu nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tỷ lệ đối thủ sử dụng hàng phòng ngự thấp trong các trận gặp Liverpool lên tới 25%.

Sự trở lại của Dominik Szoboszlai có thể giúp cải thiện tình hình. Tiền vệ người Hungary đã tạo ra 4 cơ hội lớn cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27. Bradley Barcola là cầu thủ Liverpool duy nhất khác tạo ra nhiều hơn một cơ hội lớn cho đồng đội.

MU cũng là đối thủ có hàng phòng ngự dễ bị khai thác. Đội bóng đã để đối phương tạo ra 33 cơ hội lớn, chỉ có 3 đội tại Ngoại hạng Anh để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội lớn hơn.

Bruno Fernandes có thể trở lại phong độ tốt nhất?

Mùa giải của Bruno Fernandes đang diễn ra khá bất ổn. Phong độ của tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa đạt mức như những mùa trước, trong khi những phát biểu được cho là mang tính chỉ trích chiến thuật của HLV Michael Carrick sau trận thua 1-4 trước Como cho thấy những vấn đề có thể tồn tại trong nội bộ đội bóng.

Tuy nhiên, Fernandes đã có những đóng góp quan trọng trong các trận gần đây. Sự thay đổi HLV có thể là cơ hội để đội trưởng MU tìm lại phong độ tốt nhất.

Fernandes là cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt khi đạt phong độ cao. Mùa trước, anh lập kỷ lục Ngoại hạng Anh về số kiến tạo trong một mùa giải với 21 lần, đồng thời dẫn đầu về số cơ hội tạo ra, với 136 cơ hội, nhiều hơn ít nhất 58 cơ hội so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Anh cũng dẫn đầu về số cơ hội tạo ra từ bóng sống, với 98 lần, nhiều hơn ít nhất 37 lần so với cầu thủ đứng tiếp theo.

Mùa này, Fernandes đã tạo ra 23 cơ hội tại Ngoại hạng Anh, đứng thứ 4 toàn giải. Tuy nhiên, số cơ hội tạo ra từ bóng sống của anh chỉ là 15, đứng đồng hạng 11, và anh mới có 2 kiến tạo.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Pochettino sẽ là khai thác tối đa khả năng sáng tạo của đội trưởng MU.

Anfield từng chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất của Fernandes khi anh thể hiện sự thất vọng trong trận MU thua Liverpool 0-7 vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, tiền vệ này đã có những màn trình diễn tốt hơn trong các lần trở lại sân đấu đó, bao gồm trận kiến tạo cho Harry Maguire ghi bàn quyết định ở mùa trước.

Những ngôi sao đắt giá của Liverpool có thể tỏa sáng ở trận đấu lớn?

Liverpool đang sở hữu ba cầu thủ có giá chuyển nhượng ít nhất 100 triệu bảng: Florian Wirtz, Alexander Isak và Bradley Barcola. Mức phí chuyển nhượng lớn khiến cả ba phải đối mặt với kỳ vọng cao, đặc biệt khi Wirtz và Isak đang bước vào mùa giải thứ hai tại Liverpool.

Phong độ của họ gần đây có dấu hiệu cải thiện. Barcola đã ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo trong 8 trận gần nhất cho Liverpool. Wirtz ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo trong cùng khoảng thời gian, đồng thời thể hiện phong độ tốt trong đợt tập trung đội tuyển Đức, với cú đúp vào lưới Hà Lan.

Isak đã ghi 8 bàn sau 14 trận mùa này, thể hiện hiệu suất tương tự giai đoạn anh từng được xem là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu khi còn khoác áo Newcastle United.

Tuy nhiên, đóng góp của bộ ba này trong các trận đấu với những đội thuộc nhóm sáu CLB hàng đầu nước Anh vẫn còn hạn chế. Những lần họ tham gia trực tiếp vào bàn thắng trước các đối thủ nhóm này chỉ diễn ra ở mùa trước: Isak kiến tạo cho Cody Gakpo ghi bàn trước Chelsea, còn Wirtz kiến tạo cho Isak ghi bàn trong trận gặp Tottenham.

Liverpool cũng cần cải thiện thành tích trước các đối thủ lớn. Từ đầu mùa giải trước, đội bóng chỉ thắng 2 trong 12 trận gặp MU, Man City, Chelsea, Arsenal và Tottenham, hòa 3 và thua 7.

Các trận đấu lớn là thời điểm những cầu thủ tấn công cần thể hiện khả năng tạo ra khác biệt. Ngoài Barcola, Wirtz và Isak, Cody Gakpo, Víctor Muñoz và Rio Ngumoha cũng được kỳ vọng sẽ tận dụng những điểm yếu của hàng phòng ngự MU.