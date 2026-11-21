Kane vắng mặt dài hạn

Mùa giải của Bayern Munich đang lâm nguy, rất nguy. Trong khi bị Koln cầm hòa 1-1 trong ngày trở lại thi đấu ở mặt trận Bundesliga, Bayern gặp tổn thất rất nặng khi tiền đạo chủ lực Harry Kane dính chấn thương.

Kane lại đau ở mắt cá chân trái, nơi đã từng khiến anh nghỉ thi đấu ở cả Tottenham và Bayern trước đây

Một pha va chạm với Joel Schmied của Koln đã khiến Kane bị rách mắt cá chân trái và phải rời sân chỉ sau 20 phút. Theo xác nhận từ Bayern, Kane sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

Đây là một chấn thương nghiêm trọng và đến với một cầu thủ đã ít khi vắng mặt trong các trận đấu của Bayern từ khi gia nhập năm 2023. Kane đã từng bị đau mắt cá chân trái vào tháng 3/2024 nhưng chỉ nghỉ mất 2 trận đấu ở ĐT Anh.

Lần gần nhất Kane có một đợt nghỉ kéo dài do chấn thương nặng như hiện tại là vào năm 2019 tại Tottenham. Khi đó anh bị rách dây chằng cũng ở chân trái và đã phải nghỉ mất 16 trận ở nửa cuối mùa 2018/19, đáng nói là Tottenham trong lúc anh vắng mặt đã vào tận chung kết Champions League với Fernando Llorente đá thay Kane.

Hàng công tàn tạ

Thay thế Kane bây giờ không dễ cho Bayern, Quả bóng Vàng người Anh đã ghi 4 bàn & 8 kiến tạo sau 10 trận Bundesliga lẫn 4 bàn & 3 kiến tạo trong 4 trận Cúp C1. Nhưng đáng nói hơn cả là tình hình lực lượng đang thiệt hại nặng nề của Bayern, đặc biệt ở hàng tấn công.

Olise rời sân bằng nạng sau trận gặp Koln

Ismael Saibari đã bị đau sau va chạm với thủ môn Kobel của Dortmund hồi đầu tháng này và phải làm tiểu phẫu ở mắt cá bên phải, trong khi Serge Gnabry bị chấn thương cơ ở bắp đùi trái cũng trong chính trận đấu đó (và bị thay thế bởi chính Saibari). Michael Olise cũng đang bị đau bàn chân và đã rời sân sau trận gặp Koln bằng nạng, mặc dù khả năng anh phải nghỉ dài hạn là không cao.

Jamal Musiala vừa mới trở lại thi đấu cho trận Koln, nhưng vấn đề tổn thương thần kinh của ngôi sao gốc Anh đang là mối lo cho các quan chức Bayern. Musiala đang hưởng lương 25 triệu euro/năm nhưng anh đã không còn là chính mình từ sau chấn thương năm ngoái lẫn 2 lần đổ gục xuống sân hồi tháng 8.

Đây đang được xem là thời cơ vàng để Dortmund trở lại ngôi vô địch Bundesliga. Dortmund sẽ lên đầu bảng nếu họ thắng tại sân của Monchengladbach vào lúc 21h30 hôm nay 21/11.