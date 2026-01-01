Nguyễn Thị Oanh vô địch giải chạy ngày đầu năm mới 2026

Sáng ngày đầu năm mới 1/1/2026, giải Bán marathon Quốc tế Việt Nam (VIHM) diễn ra trên các tuyến phố Hà Nội với gần 7.000 vận động viên (VĐV) cùng sải bước. Đây là năm thứ tư liên tiếp giải được tổ chức, khẳng định vị thế là một giải chạy uy tín về chuyên môn, mà còn trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của cộng đồng yêu chạy bộ trong và ngoài nước.

Ở cự ly 21km nữ hệ chuyên nghiệp, kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh một lần nữa khẳng định vị thế số 1 khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 16 phút 37 giây. Dù không phá kỷ lục cá nhân, hình ảnh Nguyễn Thị Oanh băng qua vạch đích tại cổng Công viên Thống Nhất lịch sử trong ngày đầu năm mới vẫn mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ.

Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng đầu tiên trong năm mới 2026.

Bên cạnh thành tích của Nguyễn Thị Oanh, gương mặt trẻ Lê Thị Lam cũng tạo ra dấu ấn đặc biệt khi trên cùng đường chạy với đàn chị. VĐV sinh năm 2005 tiếp tục đạt kỷ lục cá nhân (PR) khi chạy bên cạnh đàn chị Nguyễn Thị Oanh ở cự ly 21 km đường chạy VIHM 2026.

Lê Thị Lam cán đích ngay sau Nguyễn Thị Oanh với thông số 1 giờ 18 phút 22 giây, chỉ kém đàn chị kỷ lục gia hơn 1 phút. Đáng nói, thông số 21 km cá nhân tốt nhất của Lê Thị Lam trước đó là mốc 1 giờ 19 phút. Điều đó có nghĩa VĐV trẻ người Hà Tĩnh có PR (kỷ lục cá nhân) cự ly bán marathon sáng nay.

Ở cự ly 21km nam, cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Trung Cường và Edwin Kiptoo đã tạo nên bầu không khí kịch tính. Với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, Hoàng Nguyên Thanh đã bứt phá mạnh mẽ sau nửa chặng đường và cán đích với thời gian 1 giờ 07 phút 42 giây, đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục tại đường chạy VIHM.

Hoàng Nguyên Thanh vô địch thuyết phục.

Những gương mặt quen thuộc của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng tạo dấu ấn ở hệ nang cao như Lương Đức Phước vô địch cự ly 5km nam, Bùi Thu Hằng cán đích đầu tiên cự ly 10km nữ, và chủ nhân tấm HCĐ Marathon SEA Gamess Bùi Thị Thu Hà vô địch 5km nữ.

Ban tổ chức cũng điều chỉnh cung đường chạy ra ngoài vùng lõi đô thị. Lần đầu tiên, các VĐV được trải nghiệm hành trình băng qua sông Hồng, chinh phục cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên, một cung đường được đánh giá là thử thách hơn nhưng giàu cảm xúc.

Sự thay đổi này không chỉ hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt dân sinh trong khu vực trung tâm, mà còn mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp VĐV cảm nhận Hà Nội ở một góc nhìn khác trong khoảnh khắc giao thoa thiêng liêng của ngày đầu năm mới 2026.