Người đẹp Ngọc Lan từ bỏ vòng ba 99 cm, siết cân dịp Tết quyết lấy HCV thể hình

Nguyễn Ngọc Lan là cái tên khá nổi tiếng ở cả bộ môn thể hình và chạy bộ. Bên cạnh công việc của một HLV Fitness, cô còn là một VĐV thể hình chuyên nghiệp, liên tục giành HCV ở các giải thể hình lớn tại Việt Nam.

Song song đó, cô còn tích cực tham gia tập luyện và tranh tài ở các giải marathon lớn. Với chế độ tập luyện của một VĐV chuyên nghiệp, Ngọc Lan thu hút mọi ánh nhìn với hình thể như “tạc tượng”, cơ bắp rõ nét và vóc dáng săn chắc.

Ngoài ra, trang cá nhân của Ngọc Lan cũng thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi khi cô mang đến nguồn năng lượng tích cực bằng nhiều hình ảnh khỏe khoắn, tập luyện thể thao.

Người đẹp này cũng thường xuyên “đốt mắt” người xem bằng các bộ ảnh bikini nóng bỏng, khoe đường cong chuẩn mực và vòng ba săn chắc với số đo 99 cm của mình.

Đáng chú ý, người đẹp này tiết lộ bản thân sẽ “hi sinh” số đo vòng ba 99 cm cũng như kỳ nghỉ Tết năm nay để hướng tới những danh hiệu tại các giải thể thao quan trọng.

“Sau Tết Âm lịch, tôi sẽ tham dự 2 giải thể hình quan trọng với mục tiêu giành huy chương vàng (HCV). Bên cạnh đó, tôi sẽ tham dự hạng mục Miss Motor tại Lễ hội Mô tô Phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương 2026 với mong muốn lan tỏa hình ảnh người đẹp thể thao năng động, không giới hạn bản thân”.

“Chính vì vậy mà ngay từ ngày mùng 2 Tết, tôi sẽ chủ động áp dụng chế độ ăn phù hợp, chuẩn bị vào giai đoạn siết cân để cơ thể thích nghi dần, ưu tiên protein thay vì bánh ngọt, chất béo hay tinh bột nhiều”.

“Từ mùng 4 Tết, tôi bước vào chế độ siết cân chính thức, kiểm soát chặt khẩu phần ăn, duy trì ngủ sớm, dậy sớm và đảm bảo vận động hằng ngày để giữ sự ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần”, Ngọc Lan chia sẻ.

Đối với chạy bộ, Ngọc Lan cho biết cô cũng đã lên kế hoạch riêng cho việc tập luyện và tham dự các giải chạy sau khi hoàn thành thi đấu thể hình. Người đẹp đặt mục tiêu chạy 21km dưới 2 giờ trong năm nay.

Ngọc Lan chia sẻ bản thân có thói quen chạy bộ 5-7km vào buổi sáng sớm để cơ thể được vận động và giữ tinh thần sảng khoái cho cả ngày. Việc chạy bộ đều đặn cũng giúp cô ăn uống thoải mái hơn trừ giai đoạn siết cân cho các giải thể hình.

“Cá nhân tôi cảm thấy chạy bộ và thể hình hỗ trợ rất tốt cho nhau nhưng chạy là hoạt động cường độ cao nên cần xen kẽ một cách hợp lý. Khi vào giải đoạn thi thể hình, tôi chỉ chạy 1–2 buổi/tuần để hỗ trợ tim mạch và giảm mỡ”.

“Chạy giúp thay đổi môi trường, gặp gỡ mọi người và tạo năng lượng tích cực. Hiện nay rất nhiều vận động viên thể hình cũng kết hợp chạy bộ vì lợi ích rõ ràng của nó”, Ngọc Lan nhận định.

Người đẹp khiêm tốn cho biết bản thân chỉ hy vọng có thể thực hiện được khoảng 80% mục tiêu đề ra trong năm 2026: “Tôi luôn thôi thúc bản thân phải kiên trì, nỗ lực bền bỉ và không bỏ cuộc để thực hiện những mục tiêu một cách kỷ luật nhất. Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng về một người phụ nữ hiện đại, quyến rũ, sống tích cực để tất cả mọi người xung quanh”, Ngọc Lan chia sẻ thêm.