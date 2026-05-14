Người hùng Arsenal bị vợ bỏ sau 13 năm, thăng hoa trên sân nhưng bi kịch ngoài đời

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Tiền đạo Leandro Trossard của Arsenal và vợ là Laura Hilvern đã chính thức chia tay sau gần 13 năm bên nhau. Thông tin được xác nhận trên mạng xã hội, trong bối cảnh Laura xóa toàn bộ hình ảnh của chồng khỏi Instagram và cho biết cả hai đã ly thân được một thời gian.

Xác nhận công khai trên Instagram

Laura Hilvern mới đây đăng tải thông điệp xác nhận cô và Leandro Trossard đã quyết định đường ai nấy đi trong hòa bình. Cô cho biết đây là quyết định khó khăn và đã được cân nhắc kỹ lưỡng sau một giai đoạn họ sống riêng để xử lý mọi việc một cách riêng tư.

Mái ấm nhà Trossard tan vỡ sau xác nhận đường ai nấy đi

Trong bài đăng, Laura nhấn mạnh rằng quyết định chia tay xuất phát từ sự thấu hiểu lẫn nhau và mong muốn xây dựng tương lai tích cực nhất cho tất cả các bên liên quan. Cô cũng đề nghị công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm nhạy cảm này.

Hành trình gần 13 năm và cuộc sống gia đình

Leandro Trossard và Laura kết hôn vào tháng 6/2019, sau nhiều năm gắn bó. Cặp đôi có hai con chung, lần lượt sinh vào tháng 4/2017 và tháng 1/2023.

Đáng chú ý, Laura không đăng ảnh đeo nhẫn cưới trên Instagram kể từ tháng 12/2025, làm dấy lên những đồn đoán trước khi thông tin ly thân được xác nhận.

Hai người đã đồng hành trong suốt sự nghiệp thi đấu của Trossard, từ những ngày đầu cho đến khi anh vươn lên tầm cao mới.

Trossard và Laura đã ở bên nhau được 13 năm

Người hùng của "Pháo thủ"

Trossard gia nhập Brighton vào năm 2019, đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp tại Premier League. Đến năm 2023, anh chuyển tới Arsenal với mức phí khoảng 27 triệu bảng và đây được xem là thương vụ quan trọng nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Bỉ.

Tại sân Emirates, Trossard đã ghi 36 bàn sau 172 trận cho “Pháo thủ” và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua danh hiệu của đội bóng. Mới đây, Trossard ghi bàn quyết định giúp Arsenal giành chiến thắng mang tính bước ngoặt trước West Ham, qua đó củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh sự nghiệp đang ở giai đoạn quan trọng và Arsenal cạnh tranh danh hiệu, thông tin cá nhân của Trossard chắc chắn thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, cả hai phía đều mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư.

Theo Tiến Sơn

Nguồn:

-14/05/2026 17:23 PM (GMT+7)
