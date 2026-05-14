Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Chủ tịch VFF cảnh báo U17 Việt Nam về mạng xã hội trước tứ kết châu Á

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Chủ tịch VFF vừa tới thăm đại bản doanh của thầy trò HLV Cristiano Roland tại Jeddah để biểu dương chiến tích lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất châu lục. Bên cạnh những lời động viên, ông đặc biệt nhấn mạnh bài học về sự chuyên nghiệp, yêu cầu các cầu thủ trẻ phải tuyệt đối tỉnh táo trước "con dao hai lưỡi" mạng xã hội trong giai đoạn nhạy cảm này.

Khen ngợi màn lội ngược dòng "nghẹt thở" trước UAE

Trưa 14/5 theo giờ địa phương, tại khách sạn nơi đội tuyển U17 Việt Nam đang đóng quân ở Jeddah, không khí trở nên thân mật và ấm cúng với sự xuất hiện của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Cuộc gặp này diễn ra ngay trước khi người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam di chuyển sang Riyadh để tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26 theo phân công của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Chủ tịch VFF gặp gỡ các tuyển thủ U17 Việt Nam.

Dù bận rộn với tư cách Uỷ viên Thường vụ và Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC, ông Tuấn vẫn dành thời gian đặc biệt để sát cánh cùng các cầu thủ trẻ trước trận đánh lớn. Mở đầu buổi trò chuyện, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã dành những lời khen ngợi nồng nhiệt nhất cho màn trình diễn bản lĩnh của U17 Việt Nam tại vòng bảng.

Đặc biệt là chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U17 UAE, trận đấu mà U17 Việt Nam bị dội "gáo nước lạnh" từ giây đầu tiên nhưng các học trò của HLV Cristiano Roland đã đứng dậy đầy mạnh mẽ. "Đây là thành tích rất đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam. Các con đã cho thấy tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, sự trưởng thành và bản lĩnh trong thời điểm khó khăn nhất của trận đấu", Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cũng khẳng định, những trải nghiệm tại giải U17 châu Á hay FIFA U17 World Cup chính là hành trang quý giá để 5-6 năm nữa, lứa cầu thủ này có thể tự tin bước ra sân chơi vòng loại World Cup cùng đội tuyển quốc gia.

Cảnh báo mạng xã hội: "Đừng để lời khen làm mờ mắt"

Sau những lời khen ngợi, bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn khi người đứng đầu VFF xoáy sâu vào vấn đề tâm lý và sự chuyên nghiệp. Vị chủ tịch VFF đặc biệt lưu ý các cầu thủ về việc sử dụng mạng xã hội khi đang nhận được sự chú ý cực lớn từ dư luận."Mạng xã hội có hai mặt. Khi chiến thắng, các con nhận được nhiều lời khen, nhưng khi thất bại áp lực sẽ rất lớn.

U17 Việt Nam được cảnh báo về mạng xã hội trước tứ kết U17 châu Á.

Điều quan trọng nhất là phải giữ được sự tập trung cho công việc", ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh. Chủ tịch VFF yêu cầu toàn đội phải rèn luyện bản lĩnh để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của bóng đá đỉnh cao, bắt đầu từ việc sống bằng nghề và thực hiện tốt từng chi tiết nhỏ nhất trên sân tập cũng như ngoài đời.

Bài học từ đàn anh U23 và mục tiêu World Cup 2034

Để tiếp thêm động lực, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã nhắc lại bài học từ đội tuyển U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026. Sau trận thua U23 Trung Quốc, các đàn anh đã đứng dậy mạnh mẽ để đánh bại U23 Hàn Quốc, giành tấm huy chương đồng lịch sử. Đó chính là minh chứng cho tinh thần "vượt khó" mà các cầu thủ trẻ cần soi vào.

Về phía VFF, Thường trực Ban chấp hành đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn quốc tế chất lượng cao để chuẩn bị cho hành trình dự FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời tạo nền tảng lực lượng cho chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2034.

Quyết đấu U17 Australia lúc 0h ngày 17/5

Trước khi chia tay để lên đường sang Riyadh, Chủ tịch VFF dặn dò toàn đội U17 Việt Nam phải tuyệt đối tin tưởng vào bản thân và đồng đội. Mọi sự chuẩn bị tốt nhất đã được thực hiện, giờ là lúc để các cầu thủ U17 Việt Nam cháy hết mình ở vòng knock-out của giải U17 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đây không chỉ là trận đấu giành vé vào bán kết mà còn là cơ hội để lứa cầu thủ tài năng của HLV Cristiano Roland chứng minh bản lĩnh thực sự của mình trước đối thủ họ từng đánh bại ở trận chung kết U17 Đông Nam Á cách đây không lâu.

