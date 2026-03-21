Hot girl Anh Thơ tái đấu "Quỷ lùn" Hồng Sơn làm nóng sới vật, nói về tin giải nghệ

Đoạn clip được đăng tải trên trang cá nhân của Hiếu “khổng lồ” (Hà Văn Hiếu) nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tâm điểm lần này là màn tái đấu giữa hot girl Anh Thơ và “Quỷ lùn” Đào Hồng Sơn, cặp kỳ phùng địch thủ quen thuộc, từng nhiều lần khiến sới vật bùng nổ.

Anh Thơ thi đấu với Hồng Sơn luôn nhận được sự quan tâm của người yêu vật

Màn tái đấu khiến dân mạng phát sốt

Đoạn clip ghi lại cuộc so tài giữa Anh Thơ và Hồng Sơn nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ. Không chỉ bởi yếu tố chuyên môn, mà còn vì sự đối lập thú vị giữa hai đô vật, một bên là nữ đô xinh đẹp, dẻo dai, bên kia là “Quỷ lùn” nổi tiếng với lối vật nhanh, kĩ thuật điêu luyện.

Ngay từ những pha giằng co đầu tiên, cả hai đã đẩy nhịp trận đấu lên cao. Anh Thơ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng di chuyển và chọn thời điểm tấn công, trong khi Hồng Sơn thì di chuyển rất nhanh để thoát những pha đè của nữ đối thủ 24 tuổi, cao 1m72. Trận đấu này sau đó khép lại với kết quả bất phân thắng bại, khán giả rất hào hứng vì được xem trận đấu hấp dẫn.

Một tài khoản bình luận: “Cặp này gặp nhau là auto hay, xem không bao giờ chán”. Người khác nhận xét: “Anh Thơ giờ lên trình thật, đánh tự tin hơn hẳn”. Thậm chí có ý kiến hài hước: “Quỷ lùn hôm nay cũng phải toát mồ hôi, không dễ ăn như trước đâu!”

Một bình luận được nhiều người đồng tình: “Xinh chỉ là điểm cộng, còn lại là thực lực. Cô này có nghề thật”. Hay như nhận xét khác: “Vừa đẹp vừa lì, đúng chất đô vật hội làng”.

Tin đồn giải nghệ: Sự thật phía sau những hoài nghi

Bên cạnh sự quan tâm dành cho trận đấu, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý tới thông tin Anh Thơ có thể sớm rời xa sới vật.

Anh Thơ muốn nghỉ vì gặp chấn thương nhưng hết đau cô lại tới với vật

Thời gian gần đây, cô chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, từ tiêu chí chọn bạn trai đến việc dành thời gian cho bóng chuyền và những định hướng khác. Điều này khiến không ít người đặt dấu hỏi về tương lai của cô trên sới vật.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, chính Anh Thơ đã lên tiếng xóa tan nghi ngờ. Cô thừa nhận từng có thời điểm phải dừng lại vì chấn thương và không ít lần tự hỏi có nên tiếp tục, nhưng chính niềm đam mê đã khiến cô quyết định cố gắng thêm và gắn bó với sới vật đến hiện tại.

Tin đồn giải nghệ có thể xuất phát từ những thay đổi trong cuộc sống, nhưng thực tế trên sới vật đã cho câu trả lời rõ ràng nhất. Anh Thơ vẫn thi đấu, vẫn cống hiến và vẫn khiến khán giả nhắc đến mình sau mỗi lần xuất hiện.