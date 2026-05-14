Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Oviedo: "Người thừa" quyết bám trụ lại Bernabeu (La Liga)

Laliga | 2h30, 15/5 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Real Oviedo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Real Oviedo Real Oviedo Điểm Thibaut Courtois Trent Alexander-Arnold Asencio Rudiger Fran Garcia Diaz Camavinga Tchouameni Bellingham Gonzalo Garcia Vinicius Junior Điểm Escandell Alhassane Calvo Costas Vidal Fernandez Reina Cazorla Hassan Vinas Chaira Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Real Oviedo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn

Camavinga quyết bám trụ lại Real

Theo Marca, Eduardo Camavinga không có ý định rời Real Madrid mùa hè này, bất chấp gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định và giành suất đá chính thường xuyên dưới thời HLV Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa.

Cầu thủ 23 tuổi hoàn toàn nhận thức được rằng bản thân không thi đấu như kỳ vọng, nhưng kế hoạch của anh vẫn là ở lại Bernabeu, chiến đấu giành vị trí trong đội hình và chứng minh giá trị của mình dưới thời HLV trưởng mới. Tuy nhiên, Marca nhấn mạnh, Real Madrid vẫn để ngỏ khả năng bán Camavinga nếu nhận được lời đề nghị phù hợp về giá giá cả.

Sân nhà vẫn là điểm tựa của Real Madrid

Sân nhà Bernabeu tiếp tục là điểm tựa cực kỳ vững chắc cho Real Madrid. Trong tổng số 17 trận sân nhà mùa này tại La Liga, họ thắng tới 14 trận, hòa 1 và chỉ nhận 2 thất bại. Không nhiều đội bóng có thể tạo ra áp lực lớn như Real Madrid khi được chơi tại thánh địa của mình, và đây vẫn sẽ là lợi thế rất lớn trong trận đấu sắp tới.

Còn với Oviedo, sau 17 chuyến hành quân sân khách mùa này, họ chỉ thắng 2 trận, hòa 4 và để thua tới 11 lần. Việc phải làm khách tại Bernabeu càng khiến nhiệm vụ giành điểm trở nên gần như bất khả thi.

Thắng để vực dậy niềm tin

Phong độ gần đây của đội bóng áo trắng lại không thực sự ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận. Những kết quả thiếu thuyết phục đó khiến áp lực dành cho Arbeloa ngày càng lớn, đặc biệt khi mùa giải đang trôi về những vòng cuối cùng mà Real Madrid gần như không còn mục tiêu cụ thể nào để theo đuổi.

Chính vì thế, cuộc tiếp đón Real Oviedo trên sân Bernabeu được xem là cơ hội để Los Blancos lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Ở chiều ngược lại, Real Oviedo hành quân tới Madrid trong bối cảnh tinh thần xuống thấp sau khi chính thức phải chia tay La Liga.