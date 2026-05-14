Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Oviedo: "Người thừa" quyết bám trụ lại Bernabeu (La Liga)

La liga 2025-26 | Trực tiếp bóng đá hôm nay | Real Madrid

(2h30, 15/5, vòng 30) Ngôi sao đánh mất vị trí chính thức mùa này quyết không ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè.

  

Laliga | 2h30, 15/5 | Bernabeu

Real Madrid
0 - 0
Real Oviedo
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Fran Garcia, Diaz, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior
Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Vidal, Fernandez, Reina, Cazorla, Hassan, Vinas, Chaira

Camavinga quyết bám trụ lại Real

Theo Marca, Eduardo Camavinga không có ý định rời Real Madrid mùa hè này, bất chấp gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định và giành suất đá chính thường xuyên dưới thời HLV Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa.

Cầu thủ 23 tuổi hoàn toàn nhận thức được rằng bản thân không thi đấu như kỳ vọng, nhưng kế hoạch của anh vẫn là ở lại Bernabeu, chiến đấu giành vị trí trong đội hình và chứng minh giá trị của mình dưới thời HLV trưởng mới. Tuy nhiên, Marca nhấn mạnh, Real Madrid vẫn để ngỏ khả năng bán Camavinga nếu nhận được lời đề nghị phù hợp về giá giá cả.

Sân nhà vẫn là điểm tựa của Real Madrid

Sân nhà Bernabeu tiếp tục là điểm tựa cực kỳ vững chắc cho Real Madrid. Trong tổng số 17 trận sân nhà mùa này tại La Liga, họ thắng tới 14 trận, hòa 1 và chỉ nhận 2 thất bại. Không nhiều đội bóng có thể tạo ra áp lực lớn như Real Madrid khi được chơi tại thánh địa của mình, và đây vẫn sẽ là lợi thế rất lớn trong trận đấu sắp tới.

Còn với Oviedo, sau 17 chuyến hành quân sân khách mùa này, họ chỉ thắng 2 trận, hòa 4 và để thua tới 11 lần. Việc phải làm khách tại Bernabeu càng khiến nhiệm vụ giành điểm trở nên gần như bất khả thi.

Thắng để vực dậy niềm tin

Phong độ gần đây của đội bóng áo trắng lại không thực sự ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận. Những kết quả thiếu thuyết phục đó khiến áp lực dành cho Arbeloa ngày càng lớn, đặc biệt khi mùa giải đang trôi về những vòng cuối cùng mà Real Madrid gần như không còn mục tiêu cụ thể nào để theo đuổi.

Chính vì thế, cuộc tiếp đón Real Oviedo trên sân Bernabeu được xem là cơ hội để Los Blancos lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Ở chiều ngược lại, Real Oviedo hành quân tới Madrid trong bối cảnh tinh thần xuống thấp sau khi chính thức phải chia tay La Liga. 

-14/05/2026 18:27 PM (GMT+7)
