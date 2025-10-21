Cây vợt vàng nặng 4 kg Sinner được nhận có gì đặc biệt?

Cú đúp danh hiệu và phần thưởng xa xỉ bậc nhất trong lịch sử quần vợt đã thuộc về Jannik Sinner sau chiến thắng thuyết phục trước Carlos Alcaraz tại chung kết Six Kings Slam 2025 ở Riyadh, Saudi Arabia (6-2, 6-4). Tay vợt người Ý đã mang về 6 triệu USD tiền thưởng và sở hữu một cây vợt vàng 24K nặng tới 4 kg.

Sinner nhận cây vợt vàng 24K nặng tới 4 kg

🏆 Chiến thắng đỉnh cao trước kình địch

Trận chung kết tại Riyadh, Saudi Arabia đã chứng kiến màn trình diễn gần như hoàn hảo của Sinner. Tay vợt người Ý nhập cuộc đầy chủ động, giao bóng hiệu quả và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Anh giành tới 80% điểm từ giao bóng, bẻ hai game giao của Alcaraz và kết thúc set đầu với tỉ số 6-2 chỉ sau chưa đầy 30 phút.

Sang set hai, Alcaraz vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể ngăn cản phong độ đỉnh cao của đối thủ. Sinner tiếp tục bẻ thêm một game quyết định và khép lại trận chung kết sau 73 phút, với chiến thắng 6-2, 6-4. Đây là màn “đòi nợ” ngọt ngào sau khi anh để thua Alcaraz ở chung kết US Open 2025 cách đó chưa đầy hai tháng.

💰 6 triệu USD và cây vợt vàng xa xỉ

Sinner nhận tổng cộng 6 triệu USD (158 tỷ đồng), gồm 4,5 triệu USD tiền thưởng vô địch và 1,5 triệu USD phí tham dự giải.

Điểm nhấn đặc biệt là cây vợt vàng 24 kara nặng 4 kg, được 10 nghệ nhân chế tác thủ công trong 164 giờ. Cây vợt này nặng gấp khoảng 20 lần vợt thi đấu thông thường, không chỉ là phần thưởng mà còn là biểu tượng xa hoa và đẳng cấp của Six Kings Slam.

🤝 Tình bạn, kình địch đáng trân trọng

Chia sẻ sau trận, Sinner dành sự tôn trọng lớn cho Alcaraz: “Chúng tôi đã đối đầu nhiều lần, có cả thắng lẫn thua. Nhưng điều đặc biệt là sau mỗi trận, chúng tôi luôn giữ được sự tôn trọng và tình bạn ngoài sân đấu”.

Cặp đấu Sinner - Alcaraz đang trở thành một trong những cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất làng quần vợt nam đương đại, hứa hẹn viết tiếp nhiều chương rực rỡ trong tương lai.

🌟 Khẳng định vị thế ngôi sao số 1 tương lai

Với chiến thắng tại Six Kings Slam, Sinner tiếp tục khẳng định sự trưởng thành vượt bậc và bản lĩnh thi đấu vững vàng trước những đối thủ lớn. Màn trình diễn này cũng là bước đệm quan trọng trước khi anh hướng đến các mục tiêu kế tiếp như ATP 500 Vienna.

Giải Six Kings Slam 2025 quy tụ sáu tay vợt hàng đầu thế giới, tạo nên một trong những sân chơi hoành tráng và đắt giá nhất năm. Việc đăng quang ngôi vô địch không chỉ mang về vinh quang cho Sinner mà còn củng cố vị thế của anh như một ứng viên hàng đầu cho ngôi số 1 thế giới trong tương lai gần.