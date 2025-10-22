Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Real Madrid xử đẹp Juventus, Liverpool chấm dứt chuỗi thua tệ hại

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Juventus F.C Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Real Madrid - Juventus, 2h, 23/10; Frankfurt - Liverpool, 2h, 23/10, lượt 3 vòng bảng Cúp C1) Thật khó để Juventus ngăn cản Real Madrid hiện đạt phong độ cao. Trong khi đó, Liverpool phải quyết tâm đánh bại Frankfurt để chấm dứt chuỗi trận đáng quên.

  

🌟Real Madrid - Juventus, 2h, 23/10: "Los Blancos" mơ duy trì chuỗi trận thăng hoa

Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Marseille vào tháng 9, "Los Blancos" đã hủy diệt Kairat Almaty 5-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Cúp C1, với 4 bàn thắng được ghi trong hiệp hai. Kylian Mbappe lập hat-trick, giúp đội bóng 15 lần vô địch Cúp C1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Kazakhstan. 

Với thành tích thắng 12 trong 13 trận trên sân nhà gần nhất ở Cúp C1, Real Madrid tỏ ra vô cùng tự tin khi tiếp đón Juventus ở cuộc đấu tới. Đoàn quân HLV Alonso có màn khởi động thuận lợi bằng việc đánh bại Getafe 1-0 ở vòng 9 La Liga vừa qua.

Mbappe như thường lệ là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất bên phía Real Madrid. Mùa giải 2025/26 đang diễn ra quá suôn sẻ với tiền đạo người Pháp. Anh đã ghi 15 bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường. 

Mbappe có cơ hội gia tăng thành tích ghi bàn khi đối đầu Juventus

Mbappe có cơ hội gia tăng thành tích ghi bàn khi đối đầu Juventus

Trong khi đó, Juventus không tạo được dấu ấn tại Cúp C1 trong nhiều mùa giải đã qua. Mục tiêu chính của họ mùa này là lọt top 8 để thay đổi số phận, nhưng đội bóng của HLV Igor Tudor đang chịu áp lực lớn sau hai trận hòa ở 2 lượt trận đã qua. 

Kết quả hòa 2-2 trước Villarreal nằm trong chuỗi 5 trận hòa liên tiếp của Juventus, chuỗi hòa dài nhất trong gần 2 thập kỷ. Họ cũng chỉ thắng 1 trong 11 trận sân khách gần nhất tại Cúp C1. Cuối tuần qua, đội bóng của Tudor thua 0-2 trước Como ở Serie A. 

Real Madrid không có trận hòa 0-0 nào trong 61 trận vòng bảng Cúp C1. Điều đó kéo dài suốt một thập kỷ và chuỗi trận ấn tượng này có thể tiếp tục ở cuộc tiếp đón Juventus. Với việc Juventus không thắng trong 6 trận gần đây và để thủng lưới tới 10 lần, Real Madrid sẽ khó lòng để thắng lợi tuột khỏi tay họ. 

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 3-1 Juventus

Đội hình dự kiến: 

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

👉Frankfurt - Liverpool, 2h, 23/10: "The Kop" coi chừng thảm họa kéo dài

Liverpool sa sút nghiêm trọng trong thời gian qua. Thất bại 1-2 trước MU ngay tại Anfield gần đây đã khiến đoàn quân HLV Slot đối diện với trận thua thứ 4 liên tiếp. 

Có thống kê đáng lo lắng rằng Liverpool đã để thủng lưới 16 bàn sau 11 trận mùa này, so với chỉ 15 bàn thua trong 22 trận đầu mùa 2024/25. Hàng thủ "The Kop" gặp lúng túng trước mọi đối thủ, khi những hậu vệ cánh như Milos Kerkez và Conor Bradley gặp khó khăn trước các cầu thủ chạy cánh đối phương.

Trong lúc phong độ xuống đáy, Liverpool như vớ được "phao cứu sinh". Họ sẽ chạm trán Frankfurt có màn trình diễn thảm hại không kém. 

Liverpool không thể tiếp tục mắc sai lầm

Liverpool không thể tiếp tục mắc sai lầm

Frankfurt ở lượt trận gần nhất vòng bảng Cúp C1 thua 1-5 trước Atletico Madrid. Sau đó, họ thua 0-3 Bayern Munich và hòa 2-2 Freiburg dù có thời điểm dẫn trước đối phương. Nếu để thua Liverpool, Frankfurt sẽ chịu thất bại thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, nơi họ đã để thủng lưới 7 lần trong 2 trận gần đây.

HLV Dino Toppmoller đang lo ngại khi đội bóng của ông hiếm khi giữ sạch lưới. Nhưng "The Kop" cũng cần đề phòng bởi Frankfurt đã ghi 12 bàn cũng trong 5 trận đã qua. 

Liverpool được dự báo sẽ sớm chặn đứng chuỗi phong độ tệ hại, nhưng nếu không cải thiện hàng thủ, họ khó giữ sạch lưới ở trận cầu tới. Trong khi đó, những điểm yếu ở hàng thủ của Frankfurt có thể khiến họ trả giá. Dù có thể ghi bàn, rất khó để đội bóng đến từ Bundesliga ngăn cản Liverpool.

Dự đoán tỷ số: Frankfurt 1-2 Liverpool

Đội hình dự kiến: 

Frankfurt: Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson, Skhiri; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Theo Phong Đức

21/10/2025 23:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26
