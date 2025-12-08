Arsenal và 8 trận giông bão sắp tới: Đang kiệt sức lại gặp đối thủ khó

8 trận tới khó lường

Trận thua Aston Villa đến vào thời điểm Arsenal mất tới 3 trung vệ, thể lực của đội có dấu hiệu đi xuống và lịch thi đấu lại đang dày lên. Ngôi đầu Premier League không còn chắc chắn khi Arsenal chỉ hơn Man City 2 điểm và Aston Villa 3 điểm.

Arsenal sẽ có 8 trận sắp tới không mấy dễ dàng, trải dài từ giờ cho tới đầu tháng 1. Kết thúc với trận gặp Liverpool đêm ngày 8/1, Arsenal sau đó sẽ được nghỉ hơn 1 tuần, và HLV Mikel Arteta sẽ hy vọng mình cùng các học trò vượt qua giai đoạn tới không chỉ giành kết quả tốt, mà còn bảo toàn lực lượng.

Dưới đây là lịch thi đấu 8 trận sắp tới của Arsenal.

8 trận tiếp theo của Arsenal (giờ Việt Nam)

Trong số này thì cả Everton, Aston Villa, Brighton và Liverpool đều đang trong nhóm đua vé dự cúp châu Âu, Palace thì rõ ràng là đối thủ khó, trong khi Bournemouth đã cầm chân Chelsea ở vòng vừa qua và đá sân nhà rất tốt. Chỉ có Wolverhampton đứng bét bảng là quá yếu.

Cần nói thêm là trong các đối thủ kể trên, Arsenal khi gặp họ ở mùa trước (và trên sân đấu tương ứng với lịch thi đấu sắp tới) đã hòa tận 4 trận, thua Bournemouth và chỉ thắng mỗi Wolves. Đúng là vừa qua Chelsea, Tottenham rồi Bayern đã ngáng đường Arsenal, nhưng lịch sắp tới cũng khó không kém.

Xoay vòng là bắt buộc

Giữa trận gặp Wolves và Everton có 7 ngày nghỉ cho Arsenal, các trận còn lại thời gian nghỉ trong khoảng từ 3 đến 5 ngày. Theo một số nguồn tin thân với CLB, những Gabriel, Saliba và Havertz dự kiến sẽ trở lại cho trận gặp Aston Villa.

Nhưng trong lúc chờ các cầu thủ này bình phục, Arsenal sẽ phải xoay vòng các vị trí khác bởi nhiều trụ cột đang đuối sức. Rice, Merino, Eze, Calafiori đều tỏ ra uể oải trong trận gặp Aston Villa và điều này ảnh hưởng không tốt tới khả năng pressing của cả đội trước một đối thủ có trình độ rất cao.

Eze và Rice đang quá tải và Arsenal cần sự xoay vòng đội hình

Trận gặp Wolves đang được xem là thời điểm thích hợp cho HLV Arteta dùng những Norgaard, Nwaneri, Madueke vào đá, ngoài ra Lewis-Skelly cũng gần như chắc chắn ra sân bởi Calafiori sẽ bị treo giò trận này. Max Dowman có thể sẽ vào đá tầm 30 phút những trận này, thậm chí đang có tin trung vệ 15 tuổi Marli Salmon cũng sẽ được điều động.

Tuy nhiên giữa trận gặp Wolves và trận gặp Everton cách nhau 1 tuần nên HLV Arteta có vẻ đang tính đến việc xoay vòng ở một trận đấu khác. Vị trí của Arsenal ở Cúp C1 đang khá vững chắc và có thể họ sẽ không tung hết quân mạnh khi đấu Club Brugge, mặc dù hàng công của đội bóng nước Bỉ rất đáng gờm. Arteta có thể sẽ chấp nhận rủi ro ở trận đó để xoay vòng, thậm chí cả trận tứ kết League Cup bởi đấu trường này rốt cuộc không phải trọng tâm của mùa giải.

Từ giờ cho tới hết trận Palace là giai đoạn tốt nhất Arteta có thể điều chỉnh lực lượng, bởi sau đó ông sẽ không có điều kiện làm vậy. Lực lượng mạnh nhất sẽ phải được tung vào cho 4 trận Premier League sau trận đấu ở League Cup, nhất là khi Man City lẫn Aston Villa đều đang phả hơi rất mạnh vào sau gáy Arsenal.