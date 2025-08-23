Cha của ngôi sao bóng rổ NBA đối mặt án hình sự

Ngôi sao bóng rổ NBA Jeylen Brown và cha. Ảnh: X

Theo cảnh sát Las Vegas Metro, cha của ngôi sao bóng rổ NBA Jeylen Brown - Quenton Marselles Brown 57 tuổi, đã bị bắt giữ và tạm giam tại Trung tâm giam giữ hạt Clark sau vụ việc hôm 20-8.

Ông Brown đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào thứ năm (23-8), và số tiền bảo lãnh được ấn định là 300.000 USD.

Theo báo cáo của cảnh sát mà News 3 có trụ sở tại Las Vegas có được, nhân chứng cho biết cuộc cãi vã xảy ra khi Brown làm móp cửa chiếc xe đậu bên cạnh, trong lúc bước ra khỏi chiếc SUV của ông.

Báo cáo cáo buộc, cha của ngôi sao bóng rổ NBA đâm nạn nhân nhiều khi người này đang quay lưng lại, khiến nạn nhân bị thương ở lưng, ngực phải phía trên và một vết thương ở tay khi phòng vệ. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Brown, sau khi ông bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong cuộc phỏng vấn với News 3, luật sư của Quenton Marselles Brown - Arnold Weinstock cho biết thân chủ ông “chỉ đang tự vệ” và cho rằng mức bảo lãnh 300.000 USD là quá cao.

Ngôi sao bóng rổ NBA Jaylen Brown từng 4 lần vô địch NBA All-Star (2021, 2023, 2024, 2025) và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất loạt chung kết NBA 2024, khi Boston Celtics đoạt chức vô địch NBA thứ 18 trong lịch sử đội bóng.

Jaylen Brown cũng nhiều lần được chọn vào NBA All-Defensive Team nhờ khả năng phòng ngự toàn diện.

Năm 2023, Jaylen Brown ký hợp đồng siêu khủng 5 năm trị giá 304 triệu USD với Celtics – đây là hợp đồng lớn nhất lịch sử NBA vào thời điểm đó.

Được đánh giá là cầu thủ toàn diện, Jaylen Brown ghi điểm tốt, phòng ngự mạnh mẽ, nhờ thể hình và thể lực vượt trội. Cùng với đó, bộ kỹ năng của anh cũng ngày càng hoàn thiện với các cú ném xa, xử lý bóng và tạo đột biến.

Với sự kết hợp cùng Jayson Tatum, Jaylen Brown cùng tạo thành bộ đôi tấn công – phòng ngự hàng đầu NBA.

Trong các mối quan hệ ngoài sân bóng, Jaylen quan tâm nhiều đến giáo dục, công nghệ và các hoạt động cộng đồng. Anh từng là phó chủ tịch Hiệp hội cầu thủ NBA (NBPA), nổi bật với tiếng nói về các vấn đề xã hội. Anh được biết đến là cầu thủ có tư duy sâu sắc, thích đọc sách, nghiên cứu triết học và tham gia các dự án từ thiện.