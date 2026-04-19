Dự đoán tỷ số Man City - Arsenal: Đại chiến khó lường định đoạt cả mùa giải (Ngoại hạng Anh)

🎯Phong độ của Man City và Arsenal

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Man City 2 31 19 7 5 63 28 Arsenal 1 32 21 7 4 62 24

Man City đang lầm lì tiến bước ở giai đoạn cuối mùa giải. Đoàn quân HLV Pep Guardiola đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm sau khi đánh bại Chelsea 3-0 ở vòng 32. Trong khi đó, "Pháo thủ" lại trải qua quãng thời gian đáng quên. Họ chỉ thắng 1 trận trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thất bại 1-2 ngay ở Emirates trước Bournemouth khiến Arsenal không còn có được khoảng cách an toàn với Man City, bởi vốn dĩ "Pháo thủ" thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Cuộc đấu giữa Man City và Arsenal sắp tới sẽ định đoạt cả mùa bóng

Trận này Arsenal phải thi đấu trên sân Etihad của Man City. Đây sẽ là thử thách rất lớn, bởi rất lâu rồi "Pháo thủ" không thắng trên sân đấu này. Lần gần nhất họ khiến nửa xanh thành Manchester ôm hận trên sân nhà đã diễn ra vào năm 2015.

Kết quả 5 trận gần nhất của Man City và Arsenal tại Ngoại hạng Anh Man City Arsenal Chelsea 0-3 Man City Arsenal 1-2 Bournemouth West Ham 1-1 Man City Arsenal 2-0 Everton Man City 2-2 Nottingham Forest Brighton 0-1 Arsenal Leeds United 0-1 Man City Arsenal 2-1 Chelsea Man City 2-1 Newcastle Tottenham 1-4 Arsenal

Phong độ của Man City trên sân nhà trong mùa giải hiện tại lại thực sự ghê gớm. Xét chỉ trong Ngoại hạng Anh, họ chưa thua trận nào ở Etihad. Những con số này rõ ràng khiến các cầu thủ cũng như CĐV Arsenal phải ít nhiều lo lắng.

🤝Thành tích đối đầu giữa Man City và Arsenal

5 trận đối đầu gần nhất giữa Man City và Arsenal Ngày thi đấu Kết quả 22/3/2026 Arsenal 0-2 Man City 21/9/2025 Arsenal 1-1 Man City 2/2/2025 Arsenal 5-1 Man City 22/9/2024 Man City 2-2 Arsenal 31/3/2024 Man City 0-0 Arsenal

Man City có thành tích đối đầu vượt trội mỗi khi đối đầu Arsenal. Cụ thể, nửa xanh thành Manchester giành 66 chiến thắng, thua 48 trận và có 101 trận hòa sau 215 trận đôi bên gặp nhau suốt lịch sử.

Còn trong những trận gần đây, sự chênh lệch ấy không còn được duy trì. Cụ thể, 5 lần gần nhất 2 đội gặp nhau chứng kiến Man City thắng 1 trận, thua 1 trận và có 3 trận hòa. Điều này không khó hiểu bởi Arsenal có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây.

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng (Tính ở Ngoại hạng Anh) Kiến tạo (Tính ở Ngoại hạng Anh) Man City Haaland - 22 O'Reilly - 5 Semenyo - 15 Cherki - 10 Haaland - 7 Bernardo Silva - 4 Arsenal Gyokeres - 12 Saka - 6 Eze - 6 Rice - 5 Trossard - 5 Timber - 5

* Ngôi sao nổi bật

Man City

1) Haaland

Như thường lệ, Haaland tiếp tục là người được kỳ vọng nhiều hơn cả bên phía Man City. Tiền đạo người Na Uy không còn duy trì phong độ bùng nổ như ở giai đoạn đầu mùa, nhưng anh vẫn là chân sút đáng gờm nhất của nửa xanh thành Manchester. Hiện Haaland có trong tay 22 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại để dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Haaland đã ghi 5 bàn sau 7 trận đối đầu Arsenal ở Ngoại hạng Anh

2) Cherki

Cherki đang làm tốt công việc sáng tạo ở mùa giải hiện tại. Tiền vệ người Pháp với kỹ thuật và tâm lý thi đấu đầy ngẫu hứng sẵn sàng khiến mọi đối thủ phải e sợ. Nên nhớ các cầu thủ Arsenal từng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn Cherki.

3) Semenyo

Sự bùng nổ của Semenyo ở hành lang cánh khiến mọi đội bóng phải e dè. Ngày từ khi chơi cho Bournemouth, anh đã thể hiện đẳng cấp vượt trội. Đến Man City với hệ thống vượt trội hơn, Semenyo càng trở nên nguy hiểm.

Arsenal

1) Gyokeres

Gyokeres không được đánh giá quá cao về khả năng săn bàn tại Ngoại hạng Anh. Nhưng dù sao anh vẫn là chân sút ghi bàn tốt nhất mà Arsenal có được hiện nay khi có 12 bàn thắng tại sân đấu số một xứ sương mù. Bóng sẽ được dồn nhiều tới ngôi sao người Thụy Điển để anh tận dụng thể chất ấn tượng của mình.

Gyokeres liệu có mang tới khác biệt cho Arsenal?

2) Rice

Rice tấn công, Rice phòng ngự, Rice kiến tạo và ghi bàn. Đây là hình ảnh mà Arteta rất cần tiền vệ người Anh thể hiện trước Man City. Sự toàn diện của Rice là thứ vũ khí mà Arsenal có thể kỳ vọng để khoan phá hàng thủ của "The Citizens".

3) Eze

Ở trận lượt đi, Eze đã có 1 kiến tạo đẳng cấp để Arsenal giật lại 1 điểm trước Man City. Khả năng kiểm soát bóng ấn tượng của Eze được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal làm chủ thế trận trước hàng tiền vệ rất mạnh mẽ của Man City.

⚽Phân tích lối chơi

Man City Arsenal Điểm mạnh - Kiểm soát bóng tốt, khả năng giành lại bóng ngay sau khi mất tốt, lối chơi đa dạng. Hàng tiền đạo cực mạnh, sắc bén. - Rất mạnh trong không chiến và các pha đá phạt, cả phòng ngự lẫn tấn công; hiếm khi để thua ngược. Điểm yếu - Dễ bị đối thủ phản công, hàng công đôi lúc bỏ lỡ nhiều cơ hội, dẫn tới các kết quả không tốt - Phản công chậm do lối chơi có phần quá thận trọng.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra Man City thắng 30% Hòa 45% Arsenal thắng 25%