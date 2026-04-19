Dự đoán tỷ số Man City - Arsenal: Đại chiến khó lường định đoạt cả mùa giải (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Roma vs Atalanta 19/04/26 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
0
Logo Atalanta - ATA Atalanta
0
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Dự đoán tỷ số Man City - Arsenal: Đại chiến khó lường định đoạt cả mùa giải (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

(22h30, 18/4, vòng 33 Ngoại hạng Anh) Chức vô địch Ngoại hạng Anh gần như sẽ được định đoạt ở cuộc đối đầu trên sân Etihad giữa Man City và Arsenal.

   

🎯Phong độ của Man City và Arsenal 

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
Man City 2 31 19 7 5 63 28
Arsenal 1 32 21 7 4 62 24

Man City đang lầm lì tiến bước ở giai đoạn cuối mùa giải. Đoàn quân HLV Pep Guardiola đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm sau khi đánh bại Chelsea 3-0 ở vòng 32. Trong khi đó, "Pháo thủ" lại trải qua quãng thời gian đáng quên. Họ chỉ thắng 1 trận trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thất bại 1-2 ngay ở Emirates trước Bournemouth khiến Arsenal không còn có được khoảng cách an toàn với Man City, bởi vốn dĩ "Pháo thủ" thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Cuộc đấu giữa Man City và Arsenal sắp tới sẽ định đoạt cả&nbsp;mùa bóng

Trận này Arsenal phải thi đấu trên sân Etihad của Man City. Đây sẽ là thử thách rất lớn, bởi rất lâu rồi "Pháo thủ" không thắng trên sân đấu này. Lần gần nhất họ khiến nửa xanh thành Manchester ôm hận trên sân nhà đã diễn ra vào năm 2015. 

Kết quả 5 trận gần nhất của Man City và Arsenal tại Ngoại hạng Anh
Man City Arsenal
Chelsea 0-3 Man City Arsenal 1-2 Bournemouth
West Ham 1-1 Man City Arsenal 2-0 Everton
Man City 2-2 Nottingham Forest Brighton 0-1 Arsenal
Leeds United 0-1 Man City Arsenal 2-1 Chelsea
Man City 2-1 Newcastle Tottenham 1-4 Arsenal

Phong độ của Man City trên sân nhà trong mùa giải hiện tại lại thực sự ghê gớm. Xét chỉ trong Ngoại hạng Anh, họ chưa thua trận nào ở Etihad. Những con số này rõ ràng khiến các cầu thủ cũng như CĐV Arsenal phải ít nhiều lo lắng.

🤝Thành tích đối đầu giữa Man City và Arsenal 

5 trận đối đầu gần nhất giữa Man City và Arsenal
Ngày thi đấu Kết quả
22/3/2026 Arsenal 0-2 Man City
21/9/2025 Arsenal 1-1 Man City
2/2/2025 Arsenal 5-1 Man City
22/9/2024 Man City 2-2 Arsenal
31/3/2024 Man City 0-0 Arsenal

Man City có thành tích đối đầu vượt trội mỗi khi đối đầu Arsenal. Cụ thể, nửa xanh thành Manchester giành 66 chiến thắng, thua 48 trận và có 101 trận hòa sau 215 trận đôi bên gặp nhau suốt lịch sử. 

Còn trong những trận gần đây, sự chênh lệch ấy không còn được duy trì. Cụ thể, 5 lần gần nhất 2 đội gặp nhau chứng kiến Man City thắng 1 trận, thua 1 trận và có 3 trận hòa. Điều này không khó hiểu bởi Arsenal có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây. 

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng (Tính ở Ngoại hạng Anh)  Kiến tạo (Tính ở Ngoại hạng Anh)
Man City Haaland - 22 O'Reilly - 5 Semenyo - 15  Cherki - 10 Haaland - 7 Bernardo Silva - 4
Arsenal Gyokeres - 12 Saka - 6 Eze - 6 Rice - 5 Trossard - 5 Timber - 5

* Ngôi sao nổi bật

Man City

1) Haaland

Như thường lệ, Haaland tiếp tục là người được kỳ vọng nhiều hơn cả bên phía Man City. Tiền đạo người Na Uy không còn duy trì phong độ bùng nổ như ở giai đoạn đầu mùa, nhưng anh vẫn là chân sút đáng gờm nhất của nửa xanh thành Manchester. Hiện Haaland có trong tay 22 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại để dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Haaland đã ghi 5 bàn sau 7 trận đối đầu Arsenal ở Ngoại hạng Anh

2) Cherki

Cherki đang làm tốt công việc sáng tạo ở mùa giải hiện tại. Tiền vệ người Pháp với kỹ thuật và tâm lý thi đấu đầy ngẫu hứng sẵn sàng khiến mọi đối thủ phải e sợ. Nên nhớ các cầu thủ Arsenal từng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn Cherki. 

3) Semenyo

Sự bùng nổ của Semenyo ở hành lang cánh khiến mọi đội bóng phải e dè. Ngày từ khi chơi cho Bournemouth, anh đã thể hiện đẳng cấp vượt trội. Đến Man City với hệ thống vượt trội hơn, Semenyo càng trở nên nguy hiểm. 

Arsenal

1) Gyokeres

Gyokeres không được đánh giá quá cao về khả năng săn bàn tại Ngoại hạng Anh. Nhưng dù sao anh vẫn là chân sút ghi bàn tốt nhất mà Arsenal có được hiện nay khi có 12 bàn thắng tại sân đấu số một xứ sương mù. Bóng sẽ được dồn nhiều tới ngôi sao người Thụy Điển để anh tận dụng thể chất ấn tượng của mình.  

Gyokeres liệu có mang tới khác biệt cho Arsenal?

2) Rice  

Rice tấn công, Rice phòng ngự, Rice kiến tạo và ghi bàn. Đây là hình ảnh mà Arteta rất cần tiền vệ người Anh thể hiện trước Man City. Sự toàn diện của Rice là thứ vũ khí mà Arsenal có thể kỳ vọng để khoan phá hàng thủ của "The Citizens".

3) Eze

Ở trận lượt đi, Eze đã có 1 kiến tạo đẳng cấp để Arsenal giật lại 1 điểm trước Man City. Khả năng kiểm soát bóng ấn tượng của Eze được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal làm chủ thế trận trước hàng tiền vệ rất mạnh mẽ của Man City. 

Phân tích lối chơi

Man City Arsenal
Điểm mạnh

- Kiểm soát bóng tốt, khả năng giành lại bóng ngay sau khi mất tốt, lối chơi đa dạng. Hàng tiền đạo cực mạnh, sắc bén.

- Rất mạnh trong không chiến và các pha đá phạt, cả phòng ngự lẫn tấn công; hiếm khi để thua ngược.
Điểm yếu

- Dễ bị đối thủ phản công, hàng công đôi lúc bỏ lỡ nhiều cơ hội, dẫn tới các kết quả không tốt

- Phản công chậm do lối chơi có phần quá thận trọng.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
Man City thắng 30%
Hòa 45%
Arsenal thắng 25%

Dự đoán tỷ số: Man City 2-2 Arsenal

Đội hình dự kiến: 

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres

8

Chelsea - Man Utd 19.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Man Utd
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 19/04
Thể lệ
Yamal khiến đối thủ khốn đốn, sao Man City xé lưới Chelsea như chỗ không người
(Clip Ngôi sao tỏa sáng) Cuối tuần qua, sân cỏ châu Âu và Trung Đông chứng kiến dấu ấn đậm nét của ba ngôi sao ở ba thế hệ khác nhau: Lamine Yamal,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/04/2026 23:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN