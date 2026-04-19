Napoli vs Lazio 18/04/26 - Trực tiếp
0
1
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion 18/04/26 - Trực tiếp
1
0
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig 18/04/26 - Trực tiếp
1
1
Roma vs Atalanta
-
-
Chelsea vs Manchester United
-
-
Lille vs Nice
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
-
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Aston Villa vs Sunderland
-
-
Everton vs Liverpool
-
-
Nottingham Forest vs Burnley
-
-
Hellas Verona vs Milan
-
-
Monaco vs Auxerre
-
-
Manchester City vs Arsenal
-
-
Bayern Munich vs Stuttgart
-
-
Juventus vs Bologna
-
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
-
-
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

HLV Bae Ji-won nói gì sau màn ra mắt rực rỡ cùng Ninh Bình FC?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Trong ngày đầu tiên dẫn dắt Ninh Bình FC, HLV Bae Ji-won đã cùng các học trò tạo nên cơn mưa bàn thắng 3-0 trước đối thủ đầy duyên nợ PVF-CAND. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giải tỏa áp lực về nhân sự, đặc biệt là trường hợp của ngôi sao Hoàng Đức.

Màn chào sân không thể ngọt ngào hơn của HLV Bae Ji-won

Tại vòng 19 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã biến SVĐ Ninh Bình thành ngày hội khi vùi dập PVF-CAND với tỉ số cách biệt. Đây là trận đấu ra mắt của tân thuyền trưởng Bae Ji-won, người vừa tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội bóng cố đô.

Tân HLV Bae Ji-won (ảnh bên phải) chia sẻ sau trận đấu giữa Ninh Bình FC vs PVF-CAND. Ảnh: VT

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, vị chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu nổi sự phấn khích: "Thực sự tối nay rất tuyệt vời. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu hay ngoài mong đợi. Thú thật, với tư cách là HLV trưởng mới đến, tôi từng rất lo lắng về vấn đề thể lực và sự thích nghi chuyên môn của toàn đội. Kết quả thắng tuyệt đối này khiến tôi bất ngờ”.

Dù giành chiến thắng đậm, người hâm mộ vẫn đổ dồn sự chú ý vào sự vắng mặt của Quả bóng Vàng Hoàng Đức. Giải đáp về điều này, HLV Bae Ji-won khẳng định đây là toan tính chiến thuật nhằm bảo vệ trụ cột cho cuộc đua đường dài.

Cầu thủ Hoàng Đức hiện đã ổn định và có thể thi đấu. Tuy nhiên, Ban huấn luyện muốn "giữ chân" và "giấu đòn" cho những trận đại chiến sắp tới.

Khán đài SVĐ Ninh Bình ngày 18/4,&nbsp;vòng 19 V.League 2025/2026. Ảnh: NB

HLV Bae nhấn mạnh Hoàng Đức là hạt nhân không thể thay thế trong chiến dịch chinh phục ngôi vương V.League 2025/2026.

"Tuần sau chúng tôi sẽ gặp một đối thủ rất mạnh. Tôi đang cân nhắc để Hoàng Đức tái xuất vào thời điểm đó nhằm tăng tính cạnh tranh," ông Bae tiết lộ.

Ở bên kia chiến tuyến, đại diện Ban huấn luyện PVF-CAND thừa nhận đội bóng đã không giữ được sự tập trung cần thiết sau khi để thủng lưới trước.

Đội khách đã có những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Khối phòng thủ bị vỡ vụn sau bàn thua đầu tiên khiến lối chơi không còn giữ được sự mạch lạc.

Ninh Bình Fc có chiến thắng đậm đà 3-0 trước PVF-CAND tại vòng 19 V.League 2025/2026. Ảnh: NB

Dù thiếu vắng một vài vị trí do chấn thương và thẻ phạt, phía PVF-CAND vẫn ngợi khen tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ đóng thế.

Chiến thắng 3-0 giúp Ninh Bình FC củng cố vị thế trên bảng xếp hạng và tạo đà tâm lý cực tốt dưới triều đại mới. Tuy nhiên, HLV Bae Ji-won vẫn rất thận trọng: "Trận đấu tiếp theo sẽ không hề đơn giản. Chúng tôi cần tập trung tối đa. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào đội ngũ trợ lý và các cầu thủ của mình”.

Video bóng đá Hà Tĩnh - Hải Phòng: Khác biệt ngoại binh, hiệp 1 định đoạt (V-League)
(Vòng 19 V-League) Hà Tĩnh giành chiến thắng tối thiểu trước Hải Phòng nhờ bàn thắng ghi được trong hiệp 1.

-18/04/2026 21:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
