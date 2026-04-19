HLV Bae Ji-won nói gì sau màn ra mắt rực rỡ cùng Ninh Bình FC?

Màn chào sân không thể ngọt ngào hơn của HLV Bae Ji-won

Tại vòng 19 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã biến SVĐ Ninh Bình thành ngày hội khi vùi dập PVF-CAND với tỉ số cách biệt. Đây là trận đấu ra mắt của tân thuyền trưởng Bae Ji-won, người vừa tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội bóng cố đô.

Tân HLV Bae Ji-won (ảnh bên phải) chia sẻ sau trận đấu giữa Ninh Bình FC vs PVF-CAND. Ảnh: VT

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, vị chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu nổi sự phấn khích: "Thực sự tối nay rất tuyệt vời. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu hay ngoài mong đợi. Thú thật, với tư cách là HLV trưởng mới đến, tôi từng rất lo lắng về vấn đề thể lực và sự thích nghi chuyên môn của toàn đội. Kết quả thắng tuyệt đối này khiến tôi bất ngờ”.

Dù giành chiến thắng đậm, người hâm mộ vẫn đổ dồn sự chú ý vào sự vắng mặt của Quả bóng Vàng Hoàng Đức. Giải đáp về điều này, HLV Bae Ji-won khẳng định đây là toan tính chiến thuật nhằm bảo vệ trụ cột cho cuộc đua đường dài.

Cầu thủ Hoàng Đức hiện đã ổn định và có thể thi đấu. Tuy nhiên, Ban huấn luyện muốn "giữ chân" và "giấu đòn" cho những trận đại chiến sắp tới.

Khán đài SVĐ Ninh Bình ngày 18/4, vòng 19 V.League 2025/2026. Ảnh: NB

HLV Bae nhấn mạnh Hoàng Đức là hạt nhân không thể thay thế trong chiến dịch chinh phục ngôi vương V.League 2025/2026.

"Tuần sau chúng tôi sẽ gặp một đối thủ rất mạnh. Tôi đang cân nhắc để Hoàng Đức tái xuất vào thời điểm đó nhằm tăng tính cạnh tranh," ông Bae tiết lộ.

Ở bên kia chiến tuyến, đại diện Ban huấn luyện PVF-CAND thừa nhận đội bóng đã không giữ được sự tập trung cần thiết sau khi để thủng lưới trước.

Đội khách đã có những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Khối phòng thủ bị vỡ vụn sau bàn thua đầu tiên khiến lối chơi không còn giữ được sự mạch lạc.

Ninh Bình Fc có chiến thắng đậm đà 3-0 trước PVF-CAND tại vòng 19 V.League 2025/2026. Ảnh: NB

Dù thiếu vắng một vài vị trí do chấn thương và thẻ phạt, phía PVF-CAND vẫn ngợi khen tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ đóng thế.

Chiến thắng 3-0 giúp Ninh Bình FC củng cố vị thế trên bảng xếp hạng và tạo đà tâm lý cực tốt dưới triều đại mới. Tuy nhiên, HLV Bae Ji-won vẫn rất thận trọng: "Trận đấu tiếp theo sẽ không hề đơn giản. Chúng tôi cần tập trung tối đa. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào đội ngũ trợ lý và các cầu thủ của mình”.