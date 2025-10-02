"Nàng thơ" Alix Trương gây thương nhớ, 3 sao Việt vào bán kết PPA Tour pickleball

✨ "Nàng thơ" Alix Trương gây sốt tại PPA Tour Asia

Alix Trương, tài năng pickleball gốc Việt người Mỹ, đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất tại sự kiện PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025 diễn ra tại Đà Nẵng. Được ví như "Nàng thơ" của làng pickleball châu Á, Alix thu hút ánh nhìn bởi tài năng và vẻ đẹp thanh tú, phong cách nhẹ nhàng.

Alix Trương nhận được nhiều quan tâm khi đang có mặt ở Đà Nẵng dự Vietnam Cup 2025

Alix Trương không chỉ nổi bật trên sân đấu mà còn là đại diện năng động góp phần lan tỏa bộ môn pickleball đến đông đảo người yêu thể thao. Cùng với em trai Jonathan Trương, nhà vô địch đôi nam PPA Vietnam Open, Alix đang thi đấu và truyền cảm hứng tại Vietnam Cup 2025.

🔥 Việt Nam có 3 tay vợt nam tiến vào bán kết

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các vận động viên Việt Nam tiếp tục được chứng minh tài năng ở nội dung đơn nam khi 3 tay vợt xuất sắc là Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh cùng lọt vào bán kết PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025.

Hoàng Nam vào bán kết Vietnam Cup 2025 sẽ chạm trán với Vinh Hiển

Ở lượt trận sáng 2/10, Lý Hoàng Nam đã thắng áp đảo người bạn thân Trịnh Linh Giang với tỉ số 11-1, 11-0, thể hiện phong độ đỉnh cao và sức mạnh vượt trội.

Ngoài ra, Trương Vinh Hiển cũng có chiến thắng thuyết phục trước tay vợt thuộc top 1 châu Á Jack Wong với tỷ số 11-4, 11-3, đánh dấu bước tiến vượt bậc của pickleball nam Việt và khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao trên đấu trường châu Á. Trước Mitchell Hargreaves (Úc), Phúc Huỳnh thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng áp đảo đối thủ 11-0, 11-2.

Bán kết Vietnam Cup 2025 sẽ chứng kiến hai trận đấu hấp dẫn, Lý Hoàng Nam gặp Trương Vinh Hiển, còn Phúc Huỳnh đối đầu Thomas Yu. Trận chung kết khán giả kỳ vọng Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh sẽ đối đầu.