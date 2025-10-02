Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

botic-vs-nuno
Thượng Hải Masters
Botic Van De Zandschulp 0
Nuno Borges 2
reilly-vs-benjamin
Thượng Hải Masters
Reilly Opelka 0
Benjamin Bonzi 2
eva-vs-coco
China Open
Eva Lys 0
Coco Gauff 2
matteo-vs-rei
Thượng Hải Masters
Matteo Arnaldi -
Rei Sakamoto -

"Nàng thơ" Alix Trương gây thương nhớ, 3 sao Việt vào bán kết PPA Tour pickleball

Sự kiện: Pickleball Tất tần tật về Pickleball Lý Hoàng Nam

(Tin thể thao, tin pickleball) PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng, "Nàng thơ" Alix Trương được nhiều người quan tâm, ba tay vợt nam Việt Nam vào bán kết, khẳng định vị thế pickleball Việt trên đấu trường châu Á.

"Nàng thơ" Alix Trương gây sốt tại PPA Tour Asia 

Alix Trương, tài năng pickleball gốc Việt người Mỹ, đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất tại sự kiện PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025 diễn ra tại Đà Nẵng. Được ví như "Nàng thơ" của làng pickleball châu Á, Alix thu hút ánh nhìn bởi tài năng và vẻ đẹp thanh tú, phong cách nhẹ nhàng.

Alix Trương nhận được nhiều quan tâm khi đang có mặt ở Đà Nẵng dự&nbsp;Vietnam Cup 2025

Alix Trương nhận được nhiều quan tâm khi đang có mặt ở Đà Nẵng dự Vietnam Cup 2025

Alix Trương không chỉ nổi bật trên sân đấu mà còn là đại diện năng động góp phần lan tỏa bộ môn pickleball đến đông đảo người yêu thể thao. Cùng với em trai Jonathan Trương, nhà vô địch đôi nam PPA Vietnam Open, Alix đang thi đấu và truyền cảm hứng tại Vietnam Cup 2025.

🔥 Việt Nam có 3 tay vợt nam tiến vào bán kết

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các vận động viên Việt Nam tiếp tục được chứng minh tài năng ở nội dung đơn nam khi 3 tay vợt xuất sắc là Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh cùng lọt vào bán kết PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025.

Hoàng Nam vào bán kết&nbsp;Vietnam Cup 2025 sẽ chạm trán với Vinh Hiển

Hoàng Nam vào bán kết Vietnam Cup 2025 sẽ chạm trán với Vinh Hiển

Ở lượt trận sáng 2/10, Lý Hoàng Nam đã thắng áp đảo người bạn thân Trịnh Linh Giang với tỉ số 11-1, 11-0, thể hiện phong độ đỉnh cao và sức mạnh vượt trội.

Ngoài ra, Trương Vinh Hiển cũng có chiến thắng thuyết phục trước tay vợt thuộc top 1 châu Á Jack Wong với tỷ số 11-4, 11-3, đánh dấu bước tiến vượt bậc của pickleball nam Việt và khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao trên đấu trường châu Á. Trước Mitchell Hargreaves (Úc), Phúc Huỳnh thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng áp đảo đối thủ 11-0, 11-2.

Bán kết Vietnam Cup 2025 sẽ chứng kiến hai trận đấu hấp dẫn, Lý Hoàng Nam gặp Trương Vinh Hiển, còn Phúc Huỳnh đối đầu Thomas Yu. Trận chung kết khán giả kỳ vọng Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh sẽ đối đầu.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Hot girl "vén váy" chơi pickleball gây tranh cãi: Dàn người đẹp lên tiếng
Hot girl "vén váy" chơi pickleball gây tranh cãi: Dàn người đẹp lên tiếng

(Tin thể thao) Siêu mẫu Thu An, dàn gymer Thúy Vi, Hồng Vy…lên tiếng trước xôn xao về câu chuyện người đẹp pickleball ăn mặc quá nóng bỏng khi ra sân.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/10/2025 14:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Pickleball Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN