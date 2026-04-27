U17 Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á: Chờ phép thử châu Á

Hai năm trước, bóng đá trẻ Việt Nam từng rơi vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất. Thất bại 1-2 trước U17 Thái Lan ở bán kết, rồi thua đậm 0-5 trước Indonesia trận tranh hạng 3 khiến niềm tin của người hâm mộ sụt giảm. Huấn luyện viên (HLV) Trần Minh Chiến rời ghế và HLV Cristiano Roland - SN 1976, đến từ Brazil - xuất hiện như một giải pháp tình thế.

Bản sắc từ nhân sự "chữa cháy"

Thời điểm ấy, HLV Cristiano Roland vừa giúp U17 Hà Nội vô địch quốc gia nhưng kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao còn hạn chế. Sự nghiệp cầu thủ từng chinh chiến tại Benfica dưới thời Jose Antonio Camacho là điểm cộng, nhưng không đủ để xóa đi hoài nghi về năng lực cầm quân của vị HLV từ xứ sở Samba này.

Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, Roland đã làm được điều mà ít ai nghĩ tới: biến một tập thể sa sút thành một hệ thống vận hành ổn định, có bản sắc rõ ràng và luôn khát khao chiến thắng.

Thời còn là cầu thủ khoác áo Hà Nội FC, Cristiano Roland là hình mẫu của sự kỷ luật, đọc tình huống tốt và đặt tổ chức lên trên hết. Chính nền tảng ấy đã định hình triết lý huấn luyện: đội bóng vận hành theo cấu trúc rõ ràng, giữ cự ly chặt chẽ và kiểm soát tốt các pha chuyển trạng thái.

U17 Việt Nam dưới thời ông không chơi kiểu "rình rập - chờ sai lầm - phản đòn" quen thuộc, mà chủ động kiểm soát bóng, gây áp lực trên toàn mặt sân và điều tiết nhịp độ trận đấu. Đó là thứ bóng đá hiện đại, đòi hỏi tư duy hơn là phản xạ.

HLV Roland đi lên từ hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC, dẫn dắt các lứa U15, U17 trước khi được trao cơ hội ở cấp độ đội tuyển. Cuối năm 2024, U17 Việt Nam gây tiếng vang khi thắng Nhật Bản 1-0 và Uzbekistan 3-0 tại giải giao hữu ở Trung Quốc. Đó là những tín hiệu đầu tiên cho thấy đội bóng của Roland không chỉ chơi có cấu trúc, mà còn đủ sức cạnh tranh.

Đến vòng loại Giải U17 châu Á 2026, đội toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không thủng lưới. Chuỗi phong độ ấy tiếp tục kéo dài, làm nền cho một tập thể bước vào giải Đông Nam Á với sự tự tin cao.

Khi dẫn dắt U17 Việt Nam, Roland đã nâng cấp một tập thể tiềm năng thành một đội bóng có hệ thống. Chuỗi 16 trận bất bại (10 thắng, 6 hòa), ghi hơn 55 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần cho thấy sự ổn định hiếm thấy.

Ở trận bán kết với U17 Úc, lần đầu tiên dưới thời Roland, U17 Việt Nam không chỉ chơi tốt trước đối thủ mạnh mà còn biết cách giành chiến thắng. Bị dẫn trước nhưng đội không vỡ trận, kiên nhẫn giữ cấu trúc, tuân thủ chiến thuật và tận dụng tốt cơ hội để lật ngược thế cờ.

Chính Roland tiết lộ ông đã chuẩn bị cả kịch bản thủng lưới trước, chi tiết này cho thấy mức độ kiểm soát trận đấu không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn ở tâm lý.

Riêng trận chung kết, với đẳng cấp vượt trội, đội Việt Nam đã thắng dễ Malaysia 3-0. Thậm chí, cách trận đấu diễn ra cho thấy khoảng cách còn lớn hơn tỉ số, khi các chân sút Việt Nam bỏ lỡ không ít cơ hội rõ ràng.

Đội U17 Việt Nam vô địch tuyệt đối tại Giải Đông Nam Á 2026 với dấu ấn rõ nét từ HLV Cristiano Roland. (Ảnh: VFF)

Hành trình chưa dừng lại

Hành trình của Roland gắn liền với Hà Nội FC - nơi đã trao cho ông cơ hội và niềm tin. Việc Hà Nội FC không chỉ đào tạo cầu thủ mà còn phát triển HLV cho thấy một tư duy làm bóng đá dài hạn, bài bản.

Khi HLV và cầu thủ cùng chung một "ngôn ngữ bóng đá", đội tuyển có thể rút ngắn thời gian xây dựng và nhanh chóng đạt đến sự ổn định - điều mà U17 Việt Nam đã thể hiện rõ trong suốt hành trình bất bại.

Trước khi thành công với U17 Việt Nam, HLV Roland từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt SHB Đà Nẵng tại V-League nhưng không để lại dấu ấn rõ rệt. Roland chưa đủ trình cho V-League hay chưa có đủ thời gian và điều kiện?

Câu trả lời có lẽ nằm ở chính triết lý của ông. Roland không phải mẫu HLV "đánh nhanh thắng nhanh". Lối chơi kiểm soát, tổ chức và kỷ luật cần thời gian để thẩm thấu. Ở môi trường bóng đá trẻ - nơi cầu thủ dễ tiếp nhận và ít áp lực thành tích, ông phát huy tối đa giá trị.

Ngược lại, V-League là môi trường khắc nghiệt hơn, nơi áp lực kết quả có thể bóp nghẹt quá trình xây dựng. Một HLV như Roland, nếu không có thời gian và niềm tin, rất khó để tạo dấu ấn. HLV Cristiano Roland không tạo ra những chiến thắng chớp nhoáng, thay vào đó ông xây nền, tạo cấu trúc và kiên nhẫn với con đường dài. Chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026 là cột mốc quan trọng, song chưa phải đích đến.

Bởi rốt cuộc, giá trị của một HLV không nằm ở việc thắng ở đâu, mà là có thể đưa đội bóng đi xa đến đâu. Với HLV C. Roland, câu trả lời giờ không còn nằm ở Đông Nam Á, mà tại sân chơi châu Á.

Quyết săn vé World Cup Vòng chung kết Giải U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi từ ngày 5 đến 22-5. Việt Nam ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen - những đối thủ đại diện cho các dạng thử thách khác nhau: Hàn Quốc (đẳng cấp, cường độ cao), UAE (thể lực, trực diện), Yemen (ẩn số, giàu năng lượng). Đây là cơ hội để đoàn quân của HLV Cristiano Roland xác định rõ vị trí của mình ở châu lục. Mục tiêu là nhì bảng để giành vé tứ kết, đồng nghĩa với suất dự World Cup U17.